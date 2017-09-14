Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:23

БТС: колективний аятола і зелений перехід

flyman
  pesikot написав:

Так ось, туди зігнали школярів, від кожної школи, для масовки

Як чудово в Білорусії ...

Шо поганого в тому що школярів зігнали на лижні перегони?) І шо лукашенко популяризує фізкультуру? Мав б як наш проштовхувати легалізацію травки?
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:28

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Білорусь вже майже Північна Корея, с точки зору диктатури
Нещодавно в Мінську були якісь лижні перегони, в яких приймав участь Бульбофюрер.
Так ось, туди зігнали школярів, від кожної школи, для масовки
Як чудово в Білорусії ...

Я про рівень життя писав, а не різну х....

Не вижу беды, что школьники приняли участие в лижних перегонах.
Здоровее будут.

Школьники не принимали участие в лыжных гонках, они были в массовке возле лыжной трассы
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Так ось, туди зігнали школярів, від кожної школи, для масовки

Як чудово в Білорусії ...

Шо поганого в тому що школярів зігнали на лижні перегони?) І шо лукашенко популяризує фізкультуру? Мав б як наш проштовхувати легалізацію травки?

Вони не приймали участь в лижних перегонах, але погано те, що їх кудись загоняют, де їм зовсім не вперлось бути
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Элита не создаётся голосованием


сталін створював "нову" еліту на власний погляд- максима Горького заманював грошима і славою з острова Капрі, червоний граф Олексій Толстой, Дунаєвський, Шостакович, Булгаков, К.Симонов-ордени леніна, сталінський премії, персональні авто з водієм

«Із усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно» — відома цитата Володимира Леніна, адресована наркому просвіти Анатолію Луначарському


а потім арештувати дружину, чи посадити в шаражку створювати яо, або розстріляти всіх соратників леніна (зиновьев , каменев, бухарин), потім червоних маршалів- тухачевский, блюхер і тд)

путін ваш ровесник, хоч і був і залишився гопником, добре вивчив історію совка
всі сучасні еліти (доліна, михалков, певцов, машков)-така сама еліта як при сталіні
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:45

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Білорусь вже майже Північна Корея, с точки зору диктатури
Нещодавно в Мінську були якісь лижні перегони, в яких приймав участь Бульбофюрер.
Так ось, туди зігнали школярів, від кожної школи, для масовки
Як чудово в Білорусії ...

Я про рівень життя писав, а не різну х....


рівень життя на кубі при дотації від ссср 2-3млрд на рік був не гірший за ссср(майже)
рівень життя в белораші за дотації від рф не гірший за калугу або белгород, а якщо тільки на власні гроші розраховувати, то буде як в молдові
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:53

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вы несколько не о том.
Вы смешиваете "владу" с "элитой".
Но это далеко не одно и то же.
Махатма Ганди, в общем-то, никогда не был при власти, но он точно относился к индийской Элите (именно так, с большой буквы). Даже его голодовки было достаточно для примирения индуистов и мусульман в январе 1948, пусть даже временного.
И далеко не всякая влада является элитой общества. Вряд ли вы отнесёте к "элите" Гитлера или Путина. Это отбросы общества, а не элита. Хотя они обладали/обладают всей полнотой власти, куда уж больше.

Я не змішую, це реальність змішує. Зараз така реальність що еліта = влада+олігархи.
Ганді - так це еліта, але це унікальний випадок. Або інший унікальний випадок Навальний - я б відніс його до еліти.
Гитлер или Путин - це 100% еліта.
Елітою наприклад є дружина Зеленського, хоча владою вона фактично не є.
У нас разные понятия.
Ганди не унікальний випадок.
Вольтер (как и все деятели Просвещения) никогда не был при власти, но точно относится к элите общества.
Русская Вики пишет такое:
В обществе в отношении трактовки термина «элита» существует неоднозначность. Можно выделить два основных подхода:

- Политический подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания реальной властью или влиянием на политические процессы, безотносительно оценок интеллектуальных и/или моральных качеств тех или иных индивидов. Этот подход восходит к основополагающим работам Моски[источник не указан 3161 день].
- Ценностный или меритократический подход базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы, обладают более высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью по сравнению со средними показателями конкретного социума. Этой позиции придерживался Парето[источник не указан 3161 день].
В настоящее время политический подход к трактовке термина «элита» является преобладающим, поскольку надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано.
В англ. Вики говорится иключительно о политическом подходе, которого, очевидно, и вы придерживаетесь.
Я говорю о ценностном подходе.
Отсюда и разница.
При вашем подходе Гитлер и Путин - элита, при моём подонки и отбросы общества.
Из-за того, что "надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано", ответить на вопрос будивельника не могу.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 15:55

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Так ось, туди зігнали школярів, від кожної школи, для масовки

Як чудово в Білорусії ...

Шо поганого в тому що школярів зігнали на лижні перегони?) І шо лукашенко популяризує фізкультуру? Мав б як наш проштовхувати легалізацію травки?

я за фізкультуру, але проти нормативів гто чи ворошиловський стрелок

в 5му класі фізрук мені за рік поставив 4, це була єдина 4 в табелі
"класна" сказала, директор побачив 4 і сказав, щоб прийшов "перездав", а це було після 25 травня, коли шкільний рік завершено, прийшов я на стадіон в неділю: бігав, стрибав в довжину, підтягувався, метнув м'яч("граната" це клас 7-10), майже по всім показникам
зайняв 3-4 місце по місту (дали грамоту, а поставили 5 за фізо), років через 30 я вчителю пригадав цю 4, він сказав, що ніхто не хотів приймати участь, тому він зробив мені таку свиню, але я і так би прийшов, це він зря (rip як 5 років)
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Из-за того, что "надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано", ответить на вопрос будивельника не могу.
Отже
Якщо критерії відсутні - то звинувачувати тих кого не можна описати можна у всіх смертних гріхах....
Але ж тоді толку від цих звинувачень?
Толку від закликів - нехай діти еліти воюють - якщо ніхто не може сказати А ХТО ЕЛІТА.
Ось саме такі конструкції я й називаю інформаційним сміттям(шумом) який нічого не привносячи - засмічує саму суть дискусії.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 16:19

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Что меня сильно удивило, это ваше сомнение в том, что сейчас у нас ситуация гірше, чем в Беларуси или Грузии. Возможно, я неправильно понял.

В нас війна, в них війни нема. В них одночазначно краще.
Більше того, ми своєї війною дали їм шанс безболісно вийти з під опіки Кремля.
Але Вірменія цим шансом скористалася, ці - навряд чи зможуть.
Рад, что по сегодняшнему состоянию Беларуси и Грузии, я вас неправильно понял.
Армения не скористалася шансом, у них это получилось само собой, когда РФ отказалась поддержать их против Азербайджана. Так что, скорее, не они вышли "з під опіки Кремля", а Кремль отказал им в опеке.

  ЛАД написав:Наша влада после Кравчука и Кучмы попыталась опереться на одних, ломая других через колено, вместо того, чтобы заниматься сплочением народа и экономическим развитием страны.

Ламали через коліно в країнах Балтії. І по факту, це виявилсоя ефективно.
Не особо там и ламали. Ограничили в избирательных правах и доступе к некоторым гос. должностям, некоторые языковые ограничения.
В Литве, в отличие от Эстонии и Латвии, никаких ограничений вообще не было. Результаты не хуже.
Посмотрите статью https://surl.li/gxzvsc. Статья от 17.10.2018 о Латвии. Вопрос так и не решён.
Вопрос с Нарвой в Эстонии стоит остро и сегодня.
А в Литве о проблемах, вроде, не слышно.
Это всё при том, что они и в ЕС, и в НАТО.
Мы сейчас встали на путь Латвии (?). Только ещё жёстче. Очередная ошибка? Или просто глупость?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 бер, 2026 16:25, всього редагувалось 1 раз.
