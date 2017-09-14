pesikot написав:Білорусь вже майже Північна Корея, с точки зору диктатури Нещодавно в Мінську були якісь лижні перегони, в яких приймав участь Бульбофюрер. Так ось, туди зігнали школярів, від кожної школи, для масовки Як чудово в Білорусії ...
Я про рівень життя писав, а не різну х....
Не вижу беды, что школьники приняли участие в лижних перегонах. Здоровее будут.
Школьники не принимали участие в лыжных гонках, они были в массовке возле лыжной трассы
сталін створював "нову" еліту на власний погляд- максима Горького заманював грошима і славою з острова Капрі, червоний граф Олексій Толстой, Дунаєвський, Шостакович, Булгаков, К.Симонов-ордени леніна, сталінський премії, персональні авто з водієм
«Із усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно» — відома цитата Володимира Леніна, адресована наркому просвіти Анатолію Луначарському
а потім арештувати дружину, чи посадити в шаражку створювати яо, або розстріляти всіх соратників леніна (зиновьев , каменев, бухарин), потім червоних маршалів- тухачевский, блюхер і тд)
путін ваш ровесник, хоч і був і залишився гопником, добре вивчив історію совка всі сучасні еліти (доліна, михалков, певцов, машков)-така сама еліта як при сталіні
рівень життя на кубі при дотації від ссср 2-3млрд на рік був не гірший за ссср(майже) рівень життя в белораші за дотації від рф не гірший за калугу або белгород, а якщо тільки на власні гроші розраховувати, то буде як в молдові
ЛАД написав:Вы несколько не о том. Вы смешиваете "владу" с "элитой". Но это далеко не одно и то же. Махатма Ганди, в общем-то, никогда не был при власти, но он точно относился к индийской Элите (именно так, с большой буквы). Даже его голодовки было достаточно для примирения индуистов и мусульман в январе 1948, пусть даже временного. И далеко не всякая влада является элитой общества. Вряд ли вы отнесёте к "элите" Гитлера или Путина. Это отбросы общества, а не элита. Хотя они обладали/обладают всей полнотой власти, куда уж больше.
Я не змішую, це реальність змішує. Зараз така реальність що еліта = влада+олігархи. Ганді - так це еліта, але це унікальний випадок. Або інший унікальний випадок Навальний - я б відніс його до еліти. Гитлер или Путин - це 100% еліта. Елітою наприклад є дружина Зеленського, хоча владою вона фактично не є.
У нас разные понятия. Ганди не унікальний випадок. Вольтер (как и все деятели Просвещения) никогда не был при власти, но точно относится к элите общества. Русская Вики пишет такое:
В обществе в отношении трактовки термина «элита» существует неоднозначность. Можно выделить два основных подхода:
- Политический подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания реальной властью или влиянием на политические процессы, безотносительно оценок интеллектуальных и/или моральных качеств тех или иных индивидов. Этот подход восходит к основополагающим работам Моски[источник не указан 3161 день]. - Ценностный или меритократический подход базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы, обладают более высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью по сравнению со средними показателями конкретного социума. Этой позиции придерживался Парето[источник не указан 3161 день]. В настоящее время политический подход к трактовке термина «элита» является преобладающим, поскольку надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано.
В англ. Вики говорится иключительно о политическом подходе, которого, очевидно, и вы придерживаетесь. Я говорю о ценностном подходе. Отсюда и разница. При вашем подходе Гитлер и Путин - элита, при моём подонки и отбросы общества. Из-за того, что "надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано", ответить на вопрос будивельника не могу.
Шо поганого в тому що школярів зігнали на лижні перегони?) І шо лукашенко популяризує фізкультуру? Мав б як наш проштовхувати легалізацію травки?
я за фізкультуру, але проти нормативів гто чи ворошиловський стрелок
в 5му класі фізрук мені за рік поставив 4, це була єдина 4 в табелі "класна" сказала, директор побачив 4 і сказав, щоб прийшов "перездав", а це було після 25 травня, коли шкільний рік завершено, прийшов я на стадіон в неділю: бігав, стрибав в довжину, підтягувався, метнув м'яч("граната" це клас 7-10), майже по всім показникам зайняв 3-4 місце по місту (дали грамоту, а поставили 5 за фізо), років через 30 я вчителю пригадав цю 4, він сказав, що ніхто не хотів приймати участь, тому він зробив мені таку свиню, але я і так би прийшов, це він зря (rip як 5 років)
ЛАД написав:Из-за того, что "надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано", ответить на вопрос будивельника не могу.
Отже Якщо критерії відсутні - то звинувачувати тих кого не можна описати можна у всіх смертних гріхах.... Але ж тоді толку від цих звинувачень? Толку від закликів - нехай діти еліти воюють - якщо ніхто не може сказати А ХТО ЕЛІТА. Ось саме такі конструкції я й називаю інформаційним сміттям(шумом) який нічого не привносячи - засмічує саму суть дискусії.
ЛАД написав:Что меня сильно удивило, это ваше сомнение в том, что сейчас у нас ситуация гірше, чем в Беларуси или Грузии. Возможно, я неправильно понял.
В нас війна, в них війни нема. В них одночазначно краще. Більше того, ми своєї війною дали їм шанс безболісно вийти з під опіки Кремля. Але Вірменія цим шансом скористалася, ці - навряд чи зможуть.
Рад, что по сегодняшнему состоянию Беларуси и Грузии, я вас неправильно понял. Армения не скористалася шансом, у них это получилось само собой, когда РФ отказалась поддержать их против Азербайджана. Так что, скорее, не они вышли "з під опіки Кремля", а Кремль отказал им в опеке.
ЛАД написав:Наша влада после Кравчука и Кучмы попыталась опереться на одних, ломая других через колено, вместо того, чтобы заниматься сплочением народа и экономическим развитием страны.
Ламали через коліно в країнах Балтії. І по факту, це виявилсоя ефективно.
Не особо там и ламали. Ограничили в избирательных правах и доступе к некоторым гос. должностям, некоторые языковые ограничения. В Литве, в отличие от Эстонии и Латвии, никаких ограничений вообще не было. Результаты не хуже. Посмотрите статью https://surl.li/gxzvsc. Статья от 17.10.2018 о Латвии. Вопрос так и не решён. Вопрос с Нарвой в Эстонии стоит остро и сегодня. А в Литве о проблемах, вроде, не слышно. Это всё при том, что они и в ЕС, и в НАТО. Мы сейчас встали на путь Латвии (?). Только ещё жёстче. Очередная ошибка? Или просто глупость?
