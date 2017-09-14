Letusrock написав:Тобто ти за те щоб до влади знов прийшов колективний Байден, і продовжилось бурмотіння про підтримку до останнього (кого?), недопущення ескалації та інші ключові фактури для вічної війни? Тільки не забудь що твій "Байден" дасть ще 10 іржавих танків але взамін попросить мобілізувати ще пару десятків (чи сотень) тисяч песікотів (а якщо треба то і їх дружин) щоб вони лопатами прикрили успішний наступ на Крим В житті не бачив щоб червяки на риболовному гачку були двома руками за продовження їх "вічної" боротьби зі щукою.
А Трапм не дав жодного. І зняв санкції з російської нафти, піднявши попутно її ціну до стелі. Звісно, що Трамп кращий.
Якщо виходити з припущення що земня вісь проходить через Бердичів, тоді так, Трамп недопрацьовує)). Але єс та демократи в ролі рибалки, для червяка теж нічим не кращі за щуку
Тільки є один ньаюнс, умовний Трамп за припинення війни ("у вас нема карт") і за збереження українців і України, а умовний Байден за війну ("до кінця") до останнього українця. Але Байден няшка, а Трамп фуфу
За ударом по катарскому комплексу в Рас-Лаффане в среду последовал еще один в четверг. Катар сообщил, что разрушения значительные. .....За ударом по катарскому комплексу в Рас-Лаффане в среду последовал еще один в четверг. Катар сообщил, что разрушения значительные. .....Два иранских удара уничтожили 17% мощностей комплекса в Рас-Лаффане, и на ремонт уйдет от трех до пяти лет, рассказал агентству Reuters гендиректор госкомпании QatarEnergy Саад аль-Кааби. .....Более того, Катар должен был в конце года ввести в строй новую очередь Рас-Лаффана, и цены до войны отражали ожидание избытка газа на рынке.
Поэтому европейцы не спешили восполнять подземные хранилища к следующей зиме, рассчитывая на снижение цен летом. Теперь им придется жить в условиях кризиса, больше платить за свет и отопление, а промышленности и энергетике - терпеть убытки, ждать субсидий и жечь уголь, как это было после газовой войны Кремля с ЕС. .....Теперь все они вынуждены биться за меньший объем, что неизбежно взвинтит цены еще больше, поскольку богатая Европа тоже вступит в эту конкуренцию, несмотря на то, что она покупает сжиженный газ не в Катаре, а в США, а трубопроводный — в Норвегии и Африке.
Аналогичная ситуация сложилась после вторжения России в Украину и решения Кремля перекрыть газ Европе. Тогда цены на газ в Европе взлетали до 300 евро за мегаватт-час, но ЕС постепенно научился жить без российского газа и к иранской войне 2026 года, несмотря на холодную зиму, цены опустились до 20-30 евро.
С началом бомбардировок Ирана в первых числах марта цены выросли примерно до 50 евро. Однако как только угроза временных перебоев с поставками переросла в угрозу уничтожения газовых месторождений и заводов в Персидском заливе, цены взлетели выше 70 евро утром в четверг. Для сравнения — нефть подорожала лишь на 7%. ......Единственный, кто способен быстро увеличить предложение газа на европейском рынке и сбить цены — это Россия. У нее есть действующая нитка «Северного потока — 2» в Европу, газопровод через Украину и мощности для сжижения газа. ......США уже сняли санкции с российской нефти, чтобы сбить мировые цены на нее. В газовом вопросе у России еще больше козырей, поскольку стратегических запасов газа, в отличие от нефти, в мире нет, а возможности быстро нарастить добычу и поставки почти целиком сосредоточены на Ямале.
tumos написав:Где-то 3 ведущих производителя - TSMC, Samsung, Intel (собственные мощности). Самсунг намерен вложить 37 млрд в стоительство завода. Основной потребитель - потребитель Тесла. При этом Маск заявил о желании запустить проект собственного производства микросхем. Общие вложения TSMC предполагают 165 млрд. в производство микросхем. Проблемы - себестоимость изделий значительно выше, чем произведенных на Тайване. Дефицит кадров. Необходима развитая инфраструктура - огромное потребление воды и энергии. Понятно, что хотя Самсунг и TSMC откроют производства на территории США, но их принадлежность остается азиатской. Интел намерен вложить 100 млрд. Но технологий и специалистов равных азиатским у них нет.
"Намерен вложить" і те, що є по факту - то трохи різні речі. За президентство Трампа йому наобіцяли вже з пару десятків трильйонів доларів класти в американську економіку. Діду кажуть, те що він хоче чути, а не те, що є в реальності. По факту вклали 20 мільярдів у будівництво одного заводу. Враховуючи що поведінка Трампа не дуже адекватна, то вкладатимуть по мінімуму, як це зараз і відбувається. Тому про забезпечення ринку США процесорами власного виробництва не може бути й мови найближчі десяток років, так точно. А в раховуючи зростання споживання, я підозрюю що нові заводи не зможуть навіть покривати частку його зротсання. Цікаво, якщо ШІ/крипта надули бульбашку, яка таки лопне, і буде падіння споживання - як тоді буде з тими заводами...
Что вы подразумеваете под процессорами собственного производства ? Изделия произведенные на территории США ? Или производителей Broadcom, Intel, Texas Instruments, Micron Technology, SkyWater с регистраций в США ?
flyman написав:Тільки є один ньаюнс, умовний Трамп за припинення війни ("у вас нема карт") і за збереження українців і України, а умовний Байден за війну ("до кінця") до останнього українця. Але Байден няшка, а Трамп фуфу
Червяки за те щоб рибалка їх підтримував до останнього, бо щука у всьому винна. А рибнадзор - агент щуки, бо хоче припинити риболовлю замість того щоб дати товщий гачок
А Росія готова до миру? То, що Трамп розказує про мир - не означає, що Росія готова підписувати мир. І змусити х... можна тільки зупинивши його. Про це говорять військові і розвідка. Політики говорять те, що їм зручно. Ухилянти теж говорять те, що їм зручно. Я не прихильник Зеленського, але розказувати що Зеленський не хоче завершення війни - це тупо. Погоджуюся, він ймовірно просрав шанс на завершення війни взимку 22-23го років. Тоді можливо можна було підписати більш менш адекватний мир, хоча це далеко не факт. А все інше - лайно у ваших головах. Підписати мир вдасться коли РОА втратить будь які можливості для наступу, не раніше. А ухилянти говорять про інше, бо так красіво, якщо Зеленський не хоче миру, щоб лишатися при владі - тоді вони борці з диктатурою, а не жалюгідні ухилянти.