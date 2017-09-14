ЛАД написав:В чём символизм и с чьей стороны, если действительно 1488 дней?
14/88, або чотирнадцять слів (англ. Fourteen Words) — кодове гасло (іноді також уживається як привітання або підпис) неонацистів,[1] білих расистів та «альтернативних правих» https://uk.wikipedia.org/wiki/14/88
Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1488-й день войны Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 22 марта 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1488-й день войны, учтены данные за предыдущий день.
По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы: личный состав – 1287880 (+940) чел самолеты – 435 (+0) вертолеты – 350 (+0) танки – 11793 (+3) бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24263 (+1) артиллерийские системы – 38638 (+30) системы ПВО – 1336 (+3) реактивные системы залпового огня – 1694 (+3) ....... В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.
Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.
Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 203300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).
По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.
4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.
Завдяки ударним НРК вже 2026 року можна скоротити чисельність піхоти на передовій на 30%. - Білецький
«Якщо все піде вдало, до кінця року підрозділи, які будуть активно застосовувати НРК, зможуть 30% піхоти з переднього краю забрати. Уявіть, що це в масштабах країни, про яку кількість людей йде мова», — сказав командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.
На його думку, 2026 рік стане революційним для ударних наземних роботизованих комплексів. Вони вже зараз уражають ворога з безпечних позицій, а в перспективі разом із БпЛА та засобами спостереження дозволять зняти з піхотинця до 80% завдань, залишивши лише спеціалізовані функції.
Да это понятно. Но было 1487 дней, завтра будет 1489, и что, теперь дни не считать?
Banderlog написав:Что поделаешь, если у людей в мозгах шума полно. .
хід з хрестами на техніці на контрнаступ сильний був. Явно хтось хотів допомогти росіянам мобілізацію провести. ) в нас правда руни були. Прізрак вікінгів, неоязачництва та рідновірства бродить степами України. Мої зара Махна іще прапор відкопали.
