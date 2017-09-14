RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17187171881718917190
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 01:49

  Hotab написав:
  _hunter написав:А где связь? :

В авторі слів

Який до того ж насміхався з Янаюри, який в окупації «отот которий пріходіт сюда рассказать как єму плохо з двумя пенсіямі»
Чи теж амнезія?

Зверніть увагу як вперто Хантер щоразу видаляє з цитат моє посилання, де росіяни вчиняють злочини.
Цікаво, чому 😅
Що його там ображає? 🤭

це в нього процедура така - видалити з цитат все незручне, а також ще й оскаржити :lol:
ігнор, повний ігнор - нічого корисного там немає... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12093
З нами з: 29.09.19
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 01:56

  budivelnik написав:
  барабашов написав:КПД там какое?
Яке КПД ?
Ядерної реакції... - так там до 35 % як в парової машини, адже це просто паровий котел де замість вугілля - енергія ядерного розпаду...
Так що 70% все одно в пар або нагрівання теплообмінника (грубо озера або річки коло атомної
Тому до речі на кораблях -атомна генерація вигідна (море дешевого теплообмінника навколо) , а от коло міст як би не дуже, адже на відміну від генерації з газу чи вугілля/мазуту - навряд чи пар який утворився внаслідок ядерної реакції є не радіоактивним в якійсь мірі...

Вообще-то, вы правы, любая тепловая эл-станция это фактически просто паровой котел, хоть АЭС, хоть угольная или газовая ТЭС. Разница только в источнике энергии - атом, уголь или газ.
Более высокий кпд ТЭС объясняется более высокой температурой пара. В АЭС из соображений безопасности она ниже. В результате ниже эффективность цикла Карно.
Хотя для разных АЭС кпд разное - для водо-водяных ~31-36%, для графито-водяных ~30-32%, для реакторов на быстрых нейтронах ≥40%.
Но проблема не в этом.
Производство атомной нергии очегь негибкое. АЭС работает на постоянной мощности.
При централизованной системе потребления энергии пики сглаживаются либо использованием более гибких источников энергии, либо переброской энергии между регионами. Как решать эту проблему при децентрализацмм системы и автономности АЭС, я не знаю. Т.е., как минимум, централизованное управление надо сохранить. Но увеличение числа эл-станций резко усложняет управление. А если ставить вопрос об их автономности, то надо создавать какие-то системы аккумулирования энергии.
Если говорить о безопасности во время войны, то крупные АЭС достаточно хорошо защищены. Делать такую же надёжную защиту для пары десятков более мелких станций... Не знаю, может оказаться слишком дорого.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 02:51

  tumos написав:Спор о ММР вызывает недоумение. Есть подсказки (информация) от МАГАТЭ.
Малые модульные реакторы (ММР) — это современные ядерные реакторы мощностью до 300 МВт (эл.) на энергоблок, что составляет примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов.
https://www.iaea.org/ru/newscenter/news ... aktory-mmr
Как бы определение не содержит указаний на допустимые размеры/ габариты.
Есть промышленная эксплуатация ММР - да, есть.
На российской АЭС «Академик Ломоносов», первой в мире плавучей атомной электростанции, промышленная
эксплуатация которой началась в мае 2020 года, энергия генерируется на двух ММР мощностью 35 МВт (эл).
Микрореакторы есть разновидность ММР и предназначенны для выработки электроэнергии мощностью, как правило, до 10 МВт (эл.).
Опять же указаний на допустимые размеры/габариты для определения, что является микрореактором, нет.

Вернитесь, пожалуйста, к старой дискуссии и вспомните, о чём она была.
Там настаивали как раз на широком внедрении микромодульных реакторов, которые якобы можно полностью изготовить на заводе и просто установить в нужных местах.
Да, в определениях нет никаких ограничений на габариты/вес ММР. Но мы же говорим не об определениях, а о реальной жизни. И цель была - повышение бехопасности и устойчивости системы в условиях войны. До войны всех этих проблем не было.

И ещё посмотрите мой предыдущий пост. Как вы предлагаете решать проблему негибкости АЭС в условиях её автономности?
Централизацию управления и возможность переброски ээ между регионами сохранить нужно? По-моему, да.
Но тогда нужны и высоковольтные ЛЭП, и, соответственно, мощные высоковольтные трансформаторы.
Что мы тогда выигрываем при замене сегодняшних мощных АЭС любыми ММР?

Ваш пример с «Академиком Ломоносовым»...
Во-первых, обратите внимание на цену.
"по состоянию на 2015 год оценивалась уже в 37,3 млрд рублей". Курс рубля в 2015 колебался от 50 до 70, в среднем 62 (https://ratestats.com/dollar/2015/). Т.е. цена в долларах - 600 млн долл. Так это в 2015. Сегодня наверняка дороже. И это при мощности всего 60 МВт. Можем мы говорить о массовом применении таких ММР вместо крупных АЭС? Вместо 1 блока в 1,4 ГВт 23 «Академиков Ломоносовых» за 14 млрд долл.
Во-вторых, обратите внимание на габариты - грубо 140х30х15 м. И это только для плавучей базы. Ешё + наземная часть. Для одной станции ещё ладно, а если много? Где их в городе разместить? "Во дворе дома"?
Масса там не указана, но для новой платформы, кот. изготавливается в Китае - "вес корпуса с оборудованием — 19088 тонн". Ну и плюс ещё какая-то наземная часть. Это точно можно "привезти на грузовике"? :)

Думаю, я назвал далеко не все проблемы.
Допускаю, что всё это можно при желании реализовать.Но это будет совершенно другая энергосистема и явно не проблема сегодняшнего дня.
А нужно ли это в мирных условиях и зачем?

P.s. За ссылки спасибо. Посмотрю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 03:28

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Можно покупать где-то и это "не коштує якихось величезних грошей".
А вы поинтересовались ценами?
Между прочим, Украина тратили на это ежегодно 500+ - 600 млн. долл. (https://epravda.com.ua/rus/news/2019/08/19/650744/ - данные за 2012-2018 гг.). Не так уж и мало.

А заробити на виробленій електиці можна 8.1 – 9.9 млрд $ на рік.
Менше 10% - це означає "не коштує якихось величезних грошей".

Украина до полномасштабного вторжения РФ нарастила производство электроэнергии до 158,4 млрд кВт*ч (данные за 2021 год). Более половины генерации приходилось на атомные станции - 54,4%.
https://ria-m.tv/news/357449/atomnyie-kilovattyi-skolko-aes-v-ukraine-i-mnogo-li-oni-dayut-elektroenergii.html
Т.е. на АЭС выработано 86 млрд квт*ч. Чтобы получить ваши хотя бы 8.1 млрд. долл., цена за 1 квт*ч должна быть 9,5 с или 4,2 грн. Сегодня для АЭС цена, вроде, ниже. Но эти 8,1 млрд. долл. это не прибыль, а доход. Прибыль сузественно ниже.
Как по мне, то и 10% это немало. Но от прибыли это будет значительно больше.
Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в 2019 года сократило чистую прибыль на 18,5% (на 858,187 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3 млрд 773,641 млн грн, передает Энергореформа.
Согласно обнародованному на сайте НАЭК отчету, ее чистый доход увеличился на 10,9% (на 4 млрд 791,336 млн грн) – до 48 млрд 846,595 млн грн
.......Как сообщала Энергореформа, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.
https://reform.energy/news/energoatom-v-2019-godu-snizil-chistuyu-pribyl-na-185-14276
Курс знижувався протягом більшості місяців, а середньорічне значення склало 25,85 грн/долар
https://www.rbc.ua/ukr/news/grivna-2019-godu-pokazala-rekordnyy-rost-1577531671.html
Итого, в 2019 чистый доход составил 1,9 млрд. долл., а чистая прибыль 146 млн. долл.
Согласитесь, что на фоне этих цифр 500-600 млн. долл. не выглядят так уж слабо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39353
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17187171881718917190
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11008)
24.03.2026 01:54
Sense Bank (15772)
24.03.2026 01:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.