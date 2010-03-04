Унаслідок ворожої атаки у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Виникли пожежі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Унаслідок атаки двоє людей загинули, 11 – отримали поранення.
У Запоріжжі одна людина загинула, п'ять – отримали поранення, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Окупанти влаштували масований комбінований удар безпілотниками та ракетами по місту, пошкодивши шість багатоквартирних та два приватні будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури.
Повітряні сили протягом ночі й ранку звітують про рух ворожих БпЛА та пуски крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Т-95МС,Ту-160МС.
Бачили що сьогодні російський пропагандон видав зранку? Якщо хто не знає, він там зібрав півмільйона ура-зет-патріотів і годував їх «перемога скоро, хохлов треба всіх знизити». І тут зранку отаке… Все? Не вірять у військову перемогу над Україною?
ЛАД написав:Можно покупать где-то и это "не коштує якихось величезних грошей". А вы поинтересовались ценами? Между прочим, Украина тратили на это ежегодно 500+ - 600 млн. долл. (https://epravda.com.ua/rus/news/2019/08/19/650744/ - данные за 2012-2018 гг.). Не так уж и мало.
А заробити на виробленій електиці можна 8.1 – 9.9 млрд $ на рік. Менше 10% - це означає "не коштує якихось величезних грошей".
Украина до полномасштабного вторжения РФ нарастила производство электроэнергии до 158,4 млрд кВт*ч (данные за 2021 год). Более половины генерации приходилось на атомные станции - 54,4%.
Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в 2019 года сократило чистую прибыль на 18,5% (на 858,187 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3 млрд 773,641 млн грн, передает Энергореформа. Согласно обнародованному на сайте НАЭК отчету, ее чистый доход увеличился на 10,9% (на 4 млрд 791,336 млн грн) – до 48 млрд 846,595 млн грн .......Как сообщала Энергореформа, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.
Для чого ви порівнюєте те що іде в собівартість із прибутком? Отже набудуєм СЕС та ВЕС, бо сонце і вітер безплатні. Але ні, ЛАДу не сподобається.
З тааким підходом вигідніше всіх зробити ІТниками, та стати ІТ супердержавою. собівартість: 1 ноутбук на 3 роки та щомісячно за електроенергію та інтернет $10, а на виході від $1000 "як з куща". І ніякого "вуглецевого сліду", ще й тут можна заробити на квотах.
А тепер підрахуйте ваш улюблений ХТЗ методами ЕШБ.
tumos написав:Спор о ММР вызывает недоумение. Есть подсказки (информация) от МАГАТЭ. Малые модульные реакторы (ММР) — это современные ядерные реакторы мощностью до 300 МВт (эл.) на энергоблок, что составляет примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов. https://www.iaea.org/ru/newscenter/news ... aktory-mmr Как бы определение не содержит указаний на допустимые размеры/ габариты. Есть промышленная эксплуатация ММР - да, есть. На российской АЭС «Академик Ломоносов», первой в мире плавучей атомной электростанции, промышленная эксплуатация которой началась в мае 2020 года, энергия генерируется на двух ММР мощностью 35 МВт (эл). Микрореакторы есть разновидность ММР и предназначенны для выработки электроэнергии мощностью, как правило, до 10 МВт (эл.). Опять же указаний на допустимые размеры/габариты для определения, что является микрореактором, нет.
...... Думаю, я назвал далеко не все проблемы. Допускаю, что всё это можно при желании реализовать. Но это будет совершенно другая энергосистема и явно не проблема сегодняшнего дня. А нужно ли это в мирных условиях и зачем?
P.s. За ссылки спасибо. Посмотрю.
В этом и заключается главная идея: как ни парадоксально звучит, но энергосистема в Штатах - устарела. А с массовой постройкой дата-центров - появился локальный дефицит энергии - что аж пришлось газогенераторы и списанные авиа-двигатели подключать. Поэтому идея построить "генератор" прямо рядом с потребителем - звучит здраво. А подключать к общей сети еоо смысла особого нет - вся мощность уйдёт...
навіть більше, в них нема єдиної енергосистеми на федеральному рівні, а в кожному штаті свої регулювання, те що тут просуває ЕШБ: децентралізація
в раше есть такой военный турбопатриот,который ведет достаточно большой тг канал, некий "Файтербимбер", и вот сегодня он выложил достаточно интересный пост. Что свидетельствует о том , что у кацапов всё очень плохо и даже турбопатриоты приближенные к событиям на фронте признают, что захватить остаток Дон.области в обозримом будущем они не смогут
Вот сам пост (ссылку кто захочет сам найдет)
Нам осталось освободить 15% Донбаса, и на этом Донбас будет освобождён.
По моему мнению, у нас есть три основных пути, как это сделать.
Первый — это продолжать ползучее наступление с переменным успехом, не считаясь с потерями, которые будут, мягко говоря, очень большими. Судя по сегодняшним замедлившимся темпам, это лет пять минимум. Можно его несколько ускорить, отправив в бой всё, что у нас осталось из боевой техники и авиации, и если это сделать грамотно и толково, то примерно с теми же большими потерями в личном составе, но еще дополнительно и в технике освободить эти 15% И потом переходить в глухую оборону, накапливая ресурсы.
Второй путь — еще вчера перейти к обороне, закопаться под землю и перейти к уничтожению личного состава и других целей противника до тех пор, пока они у противника не закончатся, или у нас не закончится личный состав и вооружение. Этот вариант по времени не ограничен и может стремиться к бесконечности. При этом, судя по тенденции, противник наращивает удары по нашим тылам, расширяя и количество и радиус ударов, и если время стремится к бесконечности, то и потери в личном составе будут или такие же, или ещё большими, чем при первом варианте.
Третий вариант — это вариации первых двух вариантов с использованием ЯО и другого оружия массового поражения. Тут риски и наши потери спрогнозировать практически невозможно, но надо понимать, что каждый новый день СВО приближает момент, когда это самое ОМП появится у противника. И не факт, что он им сразу не воспользуется.
Надо понимать, что все три варианта могут закончиться не так как хотелось бы нам, несмотря на цену.
В свете докладов о стратегической инициативе, новых освобожденных бабкоселах, при фактически стоящем фронте я не представляю в какой момент произойдёт принятие неизбежного, и мы перейдём с режима ползучего стояния двойками в режим максимального сохранения своих военнослужащих и граждан с нанесением противнику постоянного урона до момента, когда он будет вынужден сесть за стол переговоров. И продолжать переговоры уже надо отталкиваясь от фактической ЛБС. И уже не военным, а дипломатическим путем решать судьбу этих 15%.
Надо понимать, что ситуация у противника намного хуже чем у нас, но устойчивости и ресурсов у него достаточно, чтобы продолжать воевать еще пару лет точно даже в его нынешнем положении, а при увеличении поддержки живой силой и вооружением - счёт идёт на многие годы. Разумеется мы каждый день войны теряем больше чем Украина. По сути Украины уже нет. Полностью внешнее управление, внешнее финансирование, уничтоженная промышленность и сельское хозяйство, вымирание населения, бегство молодежи, ликвидация конституционных прав и свобод граждан и отсутствие перспектив на какое-то нормальное будущее. А у нас это все пока еще есть. Поэтому нам каждый день встаёт дороже.
Возможно у нас или у противника есть какой-то хитрый план, военный гений, или вундервафля в рукаве которую они вот-вот достанут и ситуация на поле боя радикально поменяется, но раз его никто за четыре года не достал, то есть сомнения что такие изменения произойдут.
Естественно это то, что я вижу субьективно исходя из ситуации на сегодня с учётом информации имеющейся у меня. Как оно будет завтра, и как оно "на самом деле" я не знаю. Может быть все будет намного лучше, а может быть все будет намного... иначе
ЛАД написав:Вернитесь, пожалуйста, к старой дискуссии и вспомните, о чём она была.
Со старой дискуссией не знаком.
ЛАД написав:Там настаивали как раз на широком внедрении микромодульных реакторов, которые якобы можно полностью изготовить на заводе и просто установить в нужных местах.
Оговаривались в дискуссии (теми кто настаивал) конкретные мощность, размеры, предназначение внедряемого реактора ?
ЛАД написав:Да, в определениях нет никаких ограничений на габариты/вес ММР. Но мы же говорим не об определениях, а о реальной жизни.
Как по мне, если сразу не договориться об определениях, дискуссия будет бесконечной. Вот сейчас вижу Александр утверждает, что ММР запущены в промышленную эксплуатацию, у вас - отрицание.
ЛАД написав:И цель была - повышение бехопасности и устойчивости системы в условиях войны. До войны всех этих проблем не было.
По утверждению, что повысится безопасность в условиях войны, У меня есть сомнения. Осуществлять охрану десятков(сотен) ММР тоже проблема. Ядерные технологии - это для мирной жизни. ИМХО.
ЛАД написав:Ваш пример с «Академиком Ломоносовым»... Во-первых, обратите внимание на цену.
В заметке за 2025 год я встретил итоговую сумму ко дню запуска в 2020 году - 21,5 млрд. руб. Себестоимость электроэнергии квт/ч 6-7 руб. Срок окупаемости 12-15 лет. Кроме того, Ломоносов - это еще и теплостанция.
ЛАД написав:Это точно можно "привезти на грузовике"?