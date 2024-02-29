Додано: Сер 25 бер, 2026 18:14

Почти три недели назад президент Трамп поднял вопрос о возможности предоставления военно-морского сопровождения танкерам, чтобы возобновить добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. Позже он призвал другие страны обеспечить защиту в Ормузском проливе.

......... Командирам любых эскортных сил необходимо учитывать угрозу со стороны мин.

Донные мины являются ключевым элементом асимметричной морской стратегии Ирана, предназначенным для сдерживания движения в Ормузском проливе и защиты от превосходящих военно-морских сил противника, в частности США. На начало 2026 года сообщается, что Иран располагает значительным арсеналом, включающим до 5–6 тысяч морских мин, значительную часть которых составляют современные донные образцы.

Атаки на суда: С 9 июля по конец августа 1984 года в Красном море и Суэцком заливе подорвались более 19 торговых судов под флагами различных государств.

Главный подозреваемый — Ливия: По данным разведки США, мины были сброшены с ливийского судна «Ghat», которое проследовало по маршруту с подозрительными задержками, пройдя Суэцкий канал и посетив эфиопский порт Ассаб.

Мотивы (геополитика):

Ливия (Муаммар Каддафи): Стремился подорвать влияние Египта, чей президент Хосни Мубарак был его политическим противником, и нанести экономический ущерб, перекрыв судоходство.

Политический блеф: Многие эксперты считают, что мины были установлены с целью запугивания, а не полного уничтожения судов, так как некоторые из них были начинены уменьшенным количеством взрывчатки.

як підняв, так і попустив...він ідіот, піт гескет такий самий ідіотТрампу пояснили, що супроводжування танкерів кораблями гарантує безпеку від ризиків:-захоплення танкера з боку іранських швидкісних катерів-ракетна небезпека чи шахіди (так, але не 100%)а мінування протоки і загрозу підриву на мінах рудий йолоп і його молода команда -не врахували, тим більше що Ормузька протока тільки 110 миль, і не велика глибина від 70-до 100м, що дозволяє використовувати донні мини (ефективна глибина до 200м)В дополнение к минам,навіть 40 років тому у німців були прекрасні донні мини, що зняти мину загрозу довелось тралити Балтийське і Північне море до 1949-1950 років.з власного досвіду -влітку 1984р був на плав практиці, судно йшло на Бомбей , отримали радіограму з Москви -у Червоному морі цивільні судна підриваються на невідомих мінах, капітану наказали уважно вести спостереження за поверхню моря, у темний час доби виставляти матроса на баку для попередження про міну (капітан направив нас кадетів, не штатний матрос, не жалко)