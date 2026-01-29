ЛАД написав:А восток-запад... Восток хотел просто жить и работать. Хорошо жить. Во "второй Франции". А западу хотелось "сатисфакции" за УПА и пр. Хотелось националистической Украины. Постепенно он этого добивался. И политики этому способствовали. Восток сопротивлялся достаточно вяло, по принципу - делайте, что хотите, только нас не трогайте. В результате запад добился своего. Ну и результаты...
Не правда. Ніякого УПА і сатисфакції "захід" не хотів. Це перебільшення. Так само можна сказати що "схід" хотів російської мови. Захід переміг бо в нього була більш-менш чітка ідея. У сходу ідеї не було. - Це головна причина.
Яка чітка ідея була у заходу? Окрім УПА і націоналізму? А схід наелся идей в Союзе и уже хотел не идей, а нормальной жизни. Особенно, после 90-х.
Ранее в понедельник Иран заявил, что получил мирные предложения от США через посредников после переговоров, состоявшихся в воскресенье между министрами иностранных дел Пакистана, Египта, Саудовской Аравии и Турции. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что эти предложения «нереалистичны, нелогичны и чрезмерны». «Наша позиция ясна. Мы подвергаемся военной агрессии. Поэтому все наши усилия и силы сосредоточены на самообороне», — заявил он на пресс-конференции. Вскоре после заявлений Багаи Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты ведут переговоры с «более разумным режимом» о прекращении войны в Иране, но при этом он также выступил с новым предупреждением по поводу Ормузского пролива.
«Достигнут значительный прогресс, но если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, и произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг», — написал Трамп. Трамп также пригрозил атаковать опреснительные установки, которые снабжают Иран чистой водой.
В Белом доме заявили, что Трамп рассматривает возможность попросить арабские страны оплатить расходы на войну. «Я знаю, что у него есть такая идея, и я думаю, вы еще услышите от него об этом», — сказал Ливитт в ответ на вопрос журналиста по этому поводу. Его администрация запросила дополнительные 200 миллиардов долларов на финансирование войны, что встречает жесткое сопротивление в Конгрессе США , который должен утвердить новые расходы.
«Смена режима» Трамп заявил, что переговоры с Тегераном идут хорошо, и предположил, что «смена режима» в Иране завершена. «Если присмотреться, смена режимов уже произошла, потому что один режим был уничтожен, разрушен, все его члены мертвы. Следующий режим тоже почти мертв. А с третьим режимом мы имеем дело с совершенно другими людьми, чем с кем-либо еще. Это совершенно другая группа людей», — заявил Трамп журналистам в воскресенье. «Поэтому я бы рассмотрел такую возможность смены режима, и, честно говоря, они вели себя очень разумно».
Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник в программе «Доброе утро, Америка», что, хотя было бы хорошей новостью, если бы в Иране появилось новое руководство и люди у власти, «которые имеют более разумное видение будущего», США также должны «быть готовы к возможности, а может быть, даже к вероятности того, что этого не произойдет».
МОНТРЕАЛЬ/ОТТАВА, 30 марта (Reuters) - Air Canada (AC.TO), открывает новую вкладкуГенеральный директор Майкл Руссо уйдет в отставку к октябрю, сообщила авиакомпания в понедельник, после того как он вызвал волну критики за то, что не выразил соболезнования на французском языке, одном из двух официальных языков Канады, в связи с авиакатастрофой, в которой погибли два пилота. Премьер-министр Марк Карни приветствовал этот шаг. На прошлой неделе он заявил, что Руссо проявил недальновидность, опубликовав только видео на английском языке после столкновения самолета Air Canada Express с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту ЛаГуардия в минувшие выходные. Позже Руссо принес извинения за эту оплошность. «Крайне важно, чтобы его преемник был полностью двуязычным», — заявил Карни журналистам в Торонто. ...... Авиакомпания заявила, что ускоряет план по замене 68-летнего Руссо, который покинет свой пост к концу третьего квартала. В компании сообщили, что кандидаты на его место будут оцениваться, в частности, по их владению французским языком.