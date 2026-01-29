Ранее в понедельник Иран заявил, что получил мирные предложения от США через посредников после переговоров, состоявшихся в воскресенье между министрами иностранных дел Пакистана, Египта, Саудовской Аравии и Турции.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что эти предложения «нереалистичны, нелогичны и чрезмерны».

«Наша позиция ясна. Мы подвергаемся военной агрессии. Поэтому все наши усилия и силы сосредоточены на самообороне», — заявил он на пресс-конференции.

Вскоре после заявлений Багаи Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты ведут переговоры с «более разумным режимом» о прекращении войны в Иране, но при этом он также выступил с новым предупреждением по поводу Ормузского пролива.



«Достигнут значительный прогресс, но если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, и произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг», — написал Трамп.

Трамп также пригрозил атаковать опреснительные установки, которые снабжают Иран чистой водой.