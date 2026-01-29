RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17376173771737817379
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:49

Ещё немного об Орбане и США:
Вице-президент Джей Ди Вэнс отправился в Будапешт, чтобы раскритиковать Европейский союз за якобы вмешательство в выборы в Венгрии. Затем, за несколько дней до решающих выборов, он поддержал Виктора Орбана как образец лидерства для континента.

Выступая во вторник вместе с премьер-министром Венгрии, Вэнс заявил, что «вмешательство со стороны брюссельской бюрократии поистине позорно». Он не предоставил никаких доказательств своих утверждений. Ни один лидер ЕС не проводил предвыборную кампанию вместе с венгерской оппозицией в Будапеште.

«Я видел человека, который яростно отстаивает интересы Венгрии», — сказал Вэнс об Орбане в первый день двухдневного визита перед выборами в воскресенье. «Я здесь, чтобы помочь ему в этой избирательной кампании».

Позже, присутствуя на закрытом предвыборном митинге вместе с Орбаном, Вэнс вызвал Дональда Трампа с трибуны, поднеся выступающего к микрофону, чтобы президент США мог сказать толпе: «Я люблю Венгрию, и я люблю этого Виктора».

Вице-президент подтвердил свою позицию, призвав венгерских избирателей «прийти на избирательные участки и поддержать Виктора Орбана».

Этот визит вписывается в тенденцию к усилению интервенционизма в Белом доме при Трампе, который поддержал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи на досрочных выборах в феврале и оказал финансовую помощь президенту Аргентины Хавьеру Милеи в размере 20 миллиардов долларов. Трамп также силой сместил лидера Венесуэлы, а его продолжающаяся бомбардировка Ирана привела к уничтожению руководства Тегерана.
..........
Выступая во вторник на панельной дискуссии в боснийском городе Баня-Лука, Дональд Трамп-младший заявил: «Орбан был настоящим борцом за западные ценности». Сын президента США призвал венгров сделать «все возможное, выйти и проголосовать» за человека, которого он назвал своим другом.
..........
Если отбросить геополитические аспекты, опросы показывают растущее недовольство среди венгров вялой экономикой, кризисом стоимости жизни, обветшалыми социальными службами и обвинениями в повсеместной коррупции среди нового класса сверхбогатых, имеющих политические связи с партией Орбана.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/vance-picks-fight-with-europe-over-orban-in-election-endorsement?srnd=homepage-europe
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39668
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:54

  buratinyo написав:.......
Это Иран обещал при поддержке росии вогнать Ближний Восток в каменный век? Такие сообщения можно и нужно называть террористическими. .......

Вы с какой планеты пишете? :shock:
Уже с Марса или ещё только с Луны?
Ваши посты с каждым разом всё бредовее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39668
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:57

человек пытается взглянуть на ситуацию под альтернативным углом
беречь надо
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 13.06.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:59

ЛАД Америка (адміністрація Трампа) бажає бачити Орбана на чолі Угорщини, чи здійснюють вони тиск на виборців? скоріше на Брюссель

чому так вийшло, що "інтереси" путіна і трампа співпадають в Угорщині, співпадіння?
prodigy
 
Повідомлень: 13474
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3403 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:03

  prodigy написав:ЛАД Америка (адміністрація Трампа) бажає бачити Орбана на чолі Угорщини, чи здійснюють вони тиск на виборців? скоріше на Брюссель

чому так вийшло, що "інтереси" путіна і трампа співпадають в Угорщині, співпадіння?

Може, тому що, Трамп не просто так аплодував Путіну в Анкоріджі ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13838
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:17

  ЛАД написав:Статью вы, похоже, не посмотрели.
Там говорится о том, что Байден так же вёл дело к госкапитализму, как это делает Трамп.
Посмотрите статью, возможно, поймёте, почему я написал о "худшем варианте".
А то, что Трамп "пробує вирішувати проблеми", никак не противоречит тому, что он идёт к госкапитализму. И речь там не о том, что "залізають в карман приватних компаній", а совсем даже наоборот.
И я не писал о крахе США.

А я писав про крах США.
Ще раз перечитав статтю.
Там про Байдена(і Обаму) сказано дуже "розмито". Стаття спрямована саме проти Трампа, це очевидно.
І головне - в статті немає причин, чому вони так роблять. Названа причина - протистояння Китаю - мені зовсім не зрозуміла. Під цю причину можна відвести ВСЕ: починаючи від тарифів, закінчуючи нападом на Іран.
Тому стаття вірно фіксує факт(маючи статистику це напевно зробити легко) - але незрозуміло пояснює причину цього факту. Я пояснив цей факт трохи по-іншому.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7647
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:20

Американський президент зневажливо відповів на пропозицію перевірити його психічний стан.


в Україні закінчуються зенітні ракети, а "партнери з ЄС" бажають Україні воювати ще як мінімум два роки, одних дронів перехоплювачів недостатньо, щоб прикривати небо
prodigy
 
Повідомлень: 13474
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3403 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:26

  flyman написав:не буде ніякого "втрата рівня життя", а буде те, що в інших країнах поступово, внаслідок глобалізації, підтягнеться рівень життя до рівня золотого мільярда (напр., ВВП у золотому мільярді росте +1%, а в іншому світі +4% щорічно)

Та це ВЖЕ відбувається останніх 20-30 років! Але все-рівно щоб догнати США такими темпами треба років зі 100, а деяким, типу України і 200. Саме тому я очікую "прискорення" цього процесу.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7647
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:33

Якщо і Європа припинить нам допомогу, буде нам і прискорення, і пакращення :(
в поганих сценаріях флаймену крім горіхів в парку прийдеться ще й червячків копати через дефіцит білку.

я все ще сподіваюсь на погоджені 90 млрд євро, але ризики вже набагато більші ніж декілька місяців тому.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 21.05.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 19:36

Ха, это кто бы говорил? Это тот, чьи функции на форуме заключаются в публикации ссылок с откровенным бредом и воплями о том, что ему было очень интересно жить в СССР? Который путает рабовладельческий строй в СССР и свою молодость, которая всегда прекрасна для каждого из нас.

Вам надо пересмотреть свои взгляды на жизнь, которая сделала гигантские скачки вперед. А вы остались в прошлом, раз до сих пор обсуждаете государственный капитализм из советских учебников, считаете мировую ядерную энергетику консервативной и пользующейся исключительно советскими технологиями 60-х советских годов, о которых известно только из газет. :mrgreen:
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17376173771737817379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11194)
07.04.2026 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.