Викреслюємо ще одну сферу впливу рф - Угорщину. Хто наступний?
фіцо і бабиш,
Прем’єр-міністр СловаччиниРоберт Фіцо та глава уряду Чехії Андрей Бабіш публічно підтримали прем’єра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів.
У суботу, 11 квітня, Фіцо у соцмережі Х побажав Орбану досягти всіх політичних цілей і назвав його «рішучим захисником національних інтересів». За його словами, співпраця між Словаччиною та Угорщиною спрямована на зміцнення двосторонніх відносин і підтримку національних меншин.
Зі свого боку, Бабіш також висловив підтримку угорському прем’єру. Він заявив, що Орбан «завжди боровся за Європу, побудовану на мирі, суверенних державах і конкурентоспроможності», наголосивши на важливості стабільного лідерства в умовах кризи.
Як зазначає Reuters, після повернення Бабіша до влади у 2025 році Чехія скоротила підтримку України. Крім того, разом з Угорщиною та Словаччиною країна відмовилася брати участь у наданні Києву позики ЄС на суму 90 млрд євро.
Джорджа Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на інформацію ЗМІ про те, що вона нібито підтримує позицію угорського премʼєра Віктора Орбана щодо України. Її слова після засідання Європейської ради передає Adnkronos.
Вона зокрема зазначила, що більшість часу Європейська рада обговорювала розблокування Угорщиною кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро. Водночас вона назвала інтерпритацію її слів щодо позиції Орбана, яка зʼявилася в медіа, "дивною".
"Я натрапила на дещо дивні інтерпретації моїх слів, тому з радістю поділюся з вами тим, що я сказала. Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін. Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а з іншого – 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані", – заявила Мелоні.
Під час повномасштабної війни українська розвідка двічі успішно запускала ракетоносії у космос — на висоту понад 100 км і 204 км, що було зафіксовано технічними засобами. Йдеться не про експерименти, а про виконання бойових завдань. Україна має ракети, здатні вражати цілі на відстані до 500 км і рухатися на гіперзвукових швидкостях, які вже застосовуються. https://glavnoe.in.ua/news/hur-dvichi-z ... jny-nardep
Звучит потужно. Если не знать, что обычный блогер - Марк Робер - отправил в космос спутник со смартфоном... Тоже, кстати, задания (не боевые, естественно) выполняет.
ЛАД написав:budivelnik Я признаЮ величие ЕШБ. Склоняю голову. Но вы так и не рассказали, кому нужны фантазии Маска о марсианских колониях и всякие там ЦЕРНы и "Большие адронные коллайдеры". Сколько можно было бы туалетной бумаги сделать на эти деньги! И продать с прибылью.
спочатку відбудуємо країну, щоб пенсіонерам вистачало на їжу (як тут дехто регулярно скаржиться), а потім подумаємо про зірки та про Місяць. ЦЕРН - це взагалі співпраця скільки держав? а то вбили в голову дурню - то лопух в туалеті, то рис пайками - але ракети запускаємо... спочатку нормальна економіка - а там й про складні речі поговоримо... очевидні речі треба пояснювати казкарям...
Повністю підтримую це твердження, а так як відповідаючи на це повідомлення я встиг прочитати повідомлення від продіджі, який приводить думку Солоніна( з яким я частенько не згоден як з політологом і навпаки дуже часто згоден як з інженером) - що дійсно Є завдання для ШВЕДІВ - які повинні ПРИДУМАТИ (нафантазувати) чим би ще зайнятись , щоб їх мозок не заплив жиром.... Є завдання для Саудитів/Норвежців - як повинні ПРИДУМАТИ (НАФАНТАЗУВАТИ) куди вкласти надлишкові кошти , які вони отримують у вигляді видобутку енергоносіїв, бо енергоносії мають здатність вичерпуватись І є завдання для України а - як нагодувати ладів, які все просрали б - при цьому годуючи ладів не вбити бізнес який має і сам розвиватись і ладів годувати в - втримувати якісь мінімальні умови щоб не відбулось деградації(ні в розумовому ні в економічному) аспектах д - відбитись від педераційників і так далі і тому подібне....
ПС Так, якщо нам запропонували будку в Арктиці- то можливо варто нею скористатись.... Але точно не варто робити як зробив сралін з українськими селянами... тобто не варто влаштовувати голодомор для мільйонів ладів - щоб забезпечити присутність в Арктиці.
Воно то правда, але побачимо. Бо той другий теж трохи націоналіст і буде думати про свою країну і виборців, тому про трубу вони навряд забудуть.
Це НОРМАЛЬНО коли лідер країни думає про МЕШКАНЦІВ країни, а не про СВІТОВЕ панування. Якби пуйло думав про росіян , то навіть не зважаючи на весь їх примітивізм і бідність - він міг спрямувати їх зусилля не в отримання унітазів з Бучі, а на будівництво доріг/мостів/туалетів- близько їх помешкань а не в другій частині світу(буряти азії за унітазами їхали в Європу, а можна було їм прямо в бурятії завод побудувати)