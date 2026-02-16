|
|
|
Смілянський пропонує запровадити обов’язкове...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2026 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський виступає проти відкритих електронних декларацій для чиновників та пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів для всіх громадян України.
Дивися повний текст Смілянський пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів для всіх громадян
-
R2
-
Робот новин
-
Повідомлень: 100891
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 кві, 2026 19:47
Ото такий потужний фефективний менеджер +20млн декларацій, яки потребуватиме додаткових ресурсів, щоб врешті не отримати ніяких додаткових податків бо податкові агенти вже утримали і відзвітували. Черговий потужний "геній" простих рішень.
-
salvydas
-
-
Повідомлень: 226
З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 кві, 2026 13:47
Не подобається держ працівнику декларувати свої доходи? Нехай звільняється, шукає іншу роботу.
-
sergess23gold
-
-
Повідомлень: 1
З нами з: 10.04.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 кві, 2026 19:19
Воно, що вважає, коли усі будуть складати декларації про доходи, то їхні мільйонні декларації не встигатимуть перевіряти ? А взагалі, так розумію, що Укрпошта в великій небезпеці ! Діючий керманич, то вже відпрацьований матеріал !
-
valera_po_a
-
-
Повідомлень: 8
З нами з: 03.10.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 кві, 2026 10:50
Я спочатку пропоную відкрити данні куди направлені податки, в вартість палива закладено податок на ремонт доріг, а в бюджеті коштів на ремонт не закладено... Тоді всі корумповані схеми по крадіжкам з бюджету будуть розкриті і не потрібно буде слідкувати за кожним громадянином давайте спочатку відслідкуємо кто краде, а не будемо допомогати ви шукати з кого вкрасти
-
dd2004
-
-
Повідомлень: 1
З нами з: 12.04.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 кві, 2026 10:18
А что это даст кроме наводки для бандитов? Базы сливают в даркнет, простые люди будут беззащитны, в отличие от представителей власти и нардепов.
-
galex_184
-
-
Повідомлень: 87
З нами з: 18.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|