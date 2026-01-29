_hunter написав:Я же ровно это же еще в первом сообщении написал... С чем вы спорите-то?
З тим що згідно з Вашим припущенням - було що спускати і червоні директори -спустили( в 1991-2007)... Згідно з моїм припущенням - вже в 1991 році НЕ БУЛО ЧОГО СПУСКАТИ , бо Лад все проїв.....і тому совок розвалився....
Тобто Не в Україні- добили совкові підприємства Це СОВОК -спочатку замортизував свої підприємства до нуля. а вже потім спокійно розвалився бо не було що захищати...
А это - как к разговору относится в таком случае?
budivelnik написав:1 Капіталом потрібно ВМІТИ КЕРУВАТИ
И, опять же - ну допустим: красные директора разбагатели в буквальном смысле продавая воздух. Бывает. Ахметов - так вообще в убыток работал... Но что стране помешало стать "второй (ладно, третьей - за Чехией) Польшей"? Может быть всетаки "могучая кучка"?
Ко Дню Независимости LIGA.net подготовила историю украинской приватизации стратегических активов, начиная с 90-х годов и по настоящее время. Приватизация без денег. Как государство избавлялось от стратегических предприятий
Фонд государственного имущества (ФГИУ) был создан Кабмином в 1991 году. А уже в следующем году Украина начала приватизацию государственных предприятий. ...... Для понимания приватизационных процессов в те времена нужно обратить внимание на Закон “О собственности”, который Рада приняла еще в 1991 году. Он просуществовал с изменениями до 2007 года. Этот закон давал руководителям государственных предприятий полную свободу действий в руководстве ими. А каких-либо существенных методов контроля не предусматривал.
Таким образом, в Украине возникла новая каста частных владельцев, которых называли “красными директорами”. Красные директора фактически получили предприятия в собственность, несмотря на то, что на эти должности их назначило государство.
Тут я полностью соглашусь с Франтом: "могучая кучка" крепких безхозяйственников бодренько спустила в трубу весь потенциал того времени (смотрим на Польшу, например).
Спорить с ЕШБ смысла не вижу, не буду повторять ошибки детройта. Только пару замечаний. Несмотря на огромные успехи в развитии экономики Украины, достигнутые благодаря львовским лавочникам и невиданному расцвету с/х, ДИСБАЛАНС пенс. фонда как был, так и остался. Просто сначала его пытались гасить за счёт высокого ЕСВ 42%, потом ЕСВ уменьшили до 22%, а дефицит ПФ стали гасить напрямую из госбюджета, т.е. просто за счёт других налогов. А сегодня так вообще лепота - гасим дефицит за счёт денег партнёров. И второе. Для любого завода нужен рынок сбыта его продукции. Советские заводы работали на огромный Советский союз + страны СЭВ. После развала Союза и ликвидации СЭВ рынки сбыта скукожились и производственные цепочки разорвались. Это только 2 важных момента. Были и ещё.
И ещё. Тут позавчера очень активно обсуждали были или нет конфликты в Украине. Но, к сожалению, понимание конфликта местными специалистами ограничилось исключительно вопросом языка. О том, что конфликт между промышленным юго-востоком и аграрным западом был значительно шире, эти специалисты даже не задумываются.
P.s. И да, бесплатная приватизация была потому, что не было капиталов, достаточных для выкупа активов. И их не было и в Польше, и в других бывших соцстранах.
ЛАД написав:ДИСБАЛАНС пенс. фонда как был, так и остался. Просто сначала его пытались гасить за счёт высокого ЕСВ 42%, потом ЕСВ уменьшили до 22%, а дефицит ПФ стали гасить напрямую из госбюджета, т.е. просто за счёт других налогов.
Не так Дефіцит ПФ був і до зменшення ЄСВ, і так само гасився з інших доходів бюджету- податків чи позик. Зменшення ЄСВ трохи пожвавило детінізацію. Динаміку дефіциту треба розглядати окремо, але все не так лінійно, як ви пишете