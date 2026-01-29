budivelnik написав:Так от чи передав совок на 25 млн працюючого населення - на 250 млрд доларів робочих місць? Не передав - то йди і не свисти про велич совка і про те що тобі також щось передали Єдине що ПЕРЕДАВ совок-це на 300 млрд доларів житла... і те було ПОДІЛЕНО між населенням і ти як я розумію свою часточку вхопив і приватизував.
Звичайно передав, і значно більше. Інша справа, як цим скористатися. Скористатися не вийшло. Вірніше, не так як хотілося б.
1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів..... Так , були споруди , в яких стояли технологічні лінії, які МОГЛИ випускати продукцію по ціні продажу вищій ніж вартість енергоресурсів які використовувались для випуску цієї продукції. Тому По БАЛАНСУ - це була якась БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ і можливо вона навіть була 250млрд.. А от по можливості використання її вартість була МІНУС , бо для того щоб стати ефективною в неї треба було вкласти якийсь капітал....якого у всій Україні не було навіть 10% від необхідного. 2 Якщо вони були -поясніть тоді чому ми їх просто не розпродали? Чому виявилось що працюючих тільки металургійні комбінати і ГОК + через 10 років виявилось що починають працювати ще агрохолдинги....
И вот тут на сцене появилась "могучая кучка" крепких безхозяйственников - которые (в отличии от той же Польше) нишмагли те рабочие места организовать. Почему? - ну все же фамилии известны - им и пиши - "чому ОНИ їх просто не розпродали?"
Тому що Ви не знаєте і знати не хочете. Ви просто не хочете бачити те, що не вписується в ваше світосприймання. Ви сказали, що все було розвалене, і ніщо не спонукає Вас це довести. Якщо Ви займаєтесь роздрібною торгівлею, то не Ви кормите пенсіонерів, а вони Вас.
Ко Дню Независимости LIGA.net подготовила историю украинской приватизации стратегических активов, начиная с 90-х годов и по настоящее время. Приватизация без денег. Как государство избавлялось от стратегических предприятий
Фонд государственного имущества (ФГИУ) был создан Кабмином в 1991 году. А уже в следующем году Украина начала приватизацию государственных предприятий. ...... Для понимания приватизационных процессов в те времена нужно обратить внимание на Закон “О собственности”, который Рада приняла еще в 1991 году. Он просуществовал с изменениями до 2007 года. Этот закон давал руководителям государственных предприятий полную свободу действий в руководстве ими. А каких-либо существенных методов контроля не предусматривал.
Таким образом, в Украине возникла новая каста частных владельцев, которых называли “красными директорами”. Красные директора фактически получили предприятия в собственность, несмотря на то, что на эти должности их назначило государство.
Тут я полностью соглашусь с Франтом: "могучая кучка" крепких безхозяйственников бодренько спустила в трубу весь потенциал того времени (смотрим на Польшу, например).
Кучма, которому любят петь диферамбы на этом форуме, как раз был тем самым "красным директором" и, будучи уже Президентом, проводил политику с менталитетом "красного директора"
Shaman написав:чому скорочується промисловість - тут багато факторів, обговорювати їх треба не з вами. але те, що в розумієте - еенергія для промисловості н має коштувати дорожче ніж для населення. а ви ж проти цього? з заводів треба не податки брати, а створювати умови - але це теж не розуміють. Гепи не дадуть заводам розвиватися - бо там нічого не працює без відкату...
в чому згоден - влада має створювати умови, вона цим не займається. бо в нас влада більше займається популізмом, а в суспільстві існують ідеї, що кляті капіталісти мають за все платити - схоже ж на ваші погляди? звідки стільки негативу до Будівельника? скажете, що він торгує - торгувати теж важливо, а у вас більше класова ненависть до тих, хто може заробити.
Трохи історії. Ми живемо в глобальному світі, тому глобально-стратегічно.
Людству потрібні були продукти, людство розвивало с.г. Людству потрібні пром. товари, людство розвивало промисловість. Сьогодні людству потрібні ідеї. Які заводи Ви хочете для цього збудувати?
Технічно по Україні. А назвіть ті промислові продукти, які, на Вашу думку, будуть мати конкурентні переваги (і які саме), якщо їх виготовити саме в Україні
чому планова економіка неефективна? бо далеко не все можна прогнозувати. відповідно, що саме в нас може розвинутися - питання відкрите. те, що вигідніше виробляти тут, ніж деінде. тому треба створити умови, а далі подивимось, що спрацює. зараз це дрони. й то через те, що на практиці опробовується, що ефективне, що ні...
ЛАД написав:Причём "всё" это именно всё. Всё вооружение, весь флот (и военный, и гражданский), все самолёты, право собственности на все предприятия.
Про флот:
Зрештою, 1995 року Кучма від України та Єльцин від Росії підписали угоду про поділ Чорноморського флоту: майже 18,3% Україні, 81,7% – Російській Федерації. Замість 883 кораблів і суден на поділ було представлено понад 500, з яких Україна отримала лише 137 кораблів, а Росія – 388, зокрема, 118 бойових кораблів та катерів у рахунок погашення боргових зобов'язань на 521 млн доларів. Україні не дісталося жодного корабля першого рангу, а РФ їх відійшло шість. Бойові кораблі другого і третього рангу були поділені таким чином: Україна отримала 6 і 12 відповідно, а Росія – 17 і 27. За словами Заблоцького, після ремонту отриманих Україною кораблів і суден, придатними для використання виявилися лише частина. https://suspilne.media/crimea/764291-ak ... 0%B8%D0%BC.
Інші флоти звичайно ніхто ділити не збирався. Ордлівські пенсіонери, не дивлячись на всіляку проголошену самостійність, їздили в Україну по пенсії. Тимошенко ще і заграючи з шахтарями проштовхнула закони про престижність і т.д. з достроковим виходом на збільшену пенсію. Це якраз як ваша пропозиція аналогічно було би якщо б українські пенсіонери вимагали пенсії від рф. Та і війна задовго до гарячої фази в інфопросторі проти України велася. Світогляд завдяки рф-тв формувався на ворожих до української держави позиціях.
В мене немає машини часу. Але було передано 50 ГВт електрогенерації. Електрична, транспортна, інформаційна інфраструктура. Інфраструктура для освіти, медицини, науки,... з підготовленими кадрами. Ну і різні економічні об'єкти, якісь цінні, якісь не дуже, в цьому не розібратися.
Все це значно більше ніж 250 млрд.
Добре тип генерації________1990_________2014 теплова_______________211_________82 гідро__________________11__________9,3 атомні_________________76_________88 СЕС.ВЕС_________________0__________1,4 Всього млрд квт*год___300_________180 Якщо 5центів 1квт*год__15млрд$_____9млрд$
А тепер Поясніть Чому генерація ЗМЕНШИЛАСЬ тільки на ТЕС ? Може тому, що як я й писав ПРИМІЩЕННЯ було-а випустити кінцевий продукт, вартість якого була б вищою від вартості витрачених при цьому енергоносіїв - не вдалось. Тепер про інформатику Не смію питати - а чи був у вас дома телефон? Про транспорт У нас дороги стають непригодними кожної весни... Тобто ви стверджуєте що совок валився з 1985 по 1991 рік, і не маючи чим годувати людей і виплачувати зарплати - в той час ремонтував дороги?
Тому ще раз Оці оповідання про інфраструктуру - залиште при собі.. Особливо про здобутки в медицині... я до сьогодні не можу ходити до зубного бо мав приємність потрапити під радянську бурмашинку....
Наразі, нічого, а там буде видно. Так і я про те ж.
Давайте уточнимо 1 Я з 1965 року, у 1991-1993 в мене як в майстра на будові була зарплата менша ніж я отримував продпайка на свого молодшого сина. При цьому я працював в тресті ЛьвівПромБуд... тобто будував ПРОМИСЛОВІ обєкти , а тому мав можливість порівняти промислові обєкти в Україні в 1991-1993 роках , з промисловими обєктами в НДР в 1985-1990 роках 2 Як думаєте В мене є ВЛАСНІ спогади В мене є досвід роботи на ще совкових підприємствах... Але Ви будете мене переконувати , що совок був настільки багатий, що міг ще існувати довго , і Україна просто проїдала те що залишилось від совка?