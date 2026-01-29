Коррупция, к сожалению, не единственная проблема.
Звичайно не єдина. Але її вирішити неймовірно важно. Якщо за 35 років не вирішили, навіть під час війни не вирішили то напевно і не вирішимо.
Складно знайти чорну кішку , в темній кімнаті, особливо якщо її там немає...
Розберіться в своїх головах
1 Що таке корупція?
Це економічне поняття?
чи ідеологічне поняття?
чи моральне поняття?
2 Як вона впливає на Ваше життя..
Той самий продіжі гарно показав на прикладі ЕКОНОМІЧНОЇ корупції на митниці-хто є БЕНІФІЦІАРОМ цієї корупції і в яких долях.
Виявилось
Кінцевий споживач отримував до 80% прибутку і по 10% ділили між собою підприємець і митник
Чи наприклад досвід волонтерства і виготовлення і постачання військової продукції для ЗСУ...
З точки зору ПРАВА - це все корупція
Постачаються не вірно розроблені, без виконання узаконених норм і правил , з сумнівних фінасових джерел , часто з порушенням митного і податкового законодавства.....
То як
Ви хочете ЧЕСНО без КОРУПЦІЇ але мясом з автоматом в окопи?
Чи з порушенням усіх нормативів і правил будете бити сухопутною Богданою по морському острову, а корабельним Нептуном по суходолу?
Тому ще раз
Корупція( особливо якщо вона економічна) це виправлення тупих правил , вигідних виключно тим хто приймає рішення як керувати і ділити....
Тобто корупція ОБХОДИТЬ те що давно мало померти...
Якби в совку приватну власність дозволили в 1957 а не в 1988 - то не факт що совок би розвалився..
А так
Кооператори до 1988 - бариги і ізгої суспільства, після 1988 поважні члени суспільства які тягнуть його на своїх плечах і мають з чого платити податки і розвивати бізнес ( бо люмпен по світогляду пропє все що отримає... навіть якщо це його 50 річна зарплата яку він виграв в лотарею... в кращому випадку цих грошей йому вистарчить на рік/два
ПС
Тому
Якщо в системі Держави правильно поставлене оподаткування, яке ПЕРЕРОЗПОДІЛЯЄ що року 50% створеного, то яка різниця хто отримає більше а хто менше? Головне щоб забрали в Бюджет 50% отриманого
Згадайте США
Жуліка посадили не за те що він вбив, а за те що НЕ СПЛАТИВ податки з сум отриманих за те що вбивав.