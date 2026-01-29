Додано: Чет 23 кві, 2026 00:19

TUR написав: ЛАД написав: Что бы это значило???

Что он сторонник подхода "революционная целесообразность".

Да я, в общем-то, примерно так и понял.Просто хотел, чтобы он сам это подтвердил.Он всё-таки не пропагандон и явно выше по уровню всех наших записных "патриотов".По-моему, он уже понимает, что что-то идёт не так, но проще сделать вид, что всё нормально.А с этой фразой: "З правовими нігілістами - правовий нігілізм", - просто не подумал, что написал.Немного расшифрую.Нет "правових нігілістів", их просто не существует.Есть нарушители закона = преступники. Преступники должны быть наказаны. В строгом соответствии с законом. И никакой "нигилизм" тут не при чём."Правовий нігілізм" появляется как раз у тех, кто осуществляет наказание.При этом становится возможным неадекватное наказание или применение силы.При этом становится возможным убийство человека, чьё нарушение тянет, максимум, на мелкое хулиганство.Появляются подходы: "Лес рубят, щепки летят", "Был бы человек, а статья найдётся", "Признание - мать доказательств" (а признание можно "выбить" практически из любого) и всё прочее по списку, хорошо известное из нашей собственной истории. Потом вину за это можно пытаться перебросить на кого-то другого.Но корень проблемы именно в правовом нигилизме.Самое интересное, Что эту тему не поддержал никто на форуме. Все обсуждают и осуждают частные "отдельные" случаи, даже когда они приобрели достаточно массовый характер, "не понимая", что ноги растут именно из правового нигилизма.Причём, это не обязательно ведёт к более жестоким наказаниям. Бывает совсем наоборот. Как, например, с СЗЧ. На это закрывали глаза, пока СЗЧ было мало, а позже с этим явлением стало невозможно бороться, т.к. их стало слишком много.