Додано: Сер 22 кві, 2026 22:54

M-Audio написав: Приватна структура може поставити охоронця, що вже надто дорого, або навіть декількох. А напасти може хтось сильніший від вашої охорони Приватна структура може поставити охоронця, що вже надто дорого, або навіть декількох. А напасти може хтось сильніший від вашої охорони

В мене була Державна охорона якій я напряму платив.....Вона НІЧОГО не вирішила після того як відбулось пограбування....Тому ще раз1 Чим менше функцій ми вішаємо на Державу - тим більшу відповідальність несемо за наслідки прийнятих нами рішень2 Від того що ми повішаємо все на Державу - нічого в кращу сторону для нас не зміниться.Звідси висновокЯкщо Держава буде опікуватись тільки армією , законодавством - тим менше претензій в нас буде до Держави , а чим менше претензій до Держави -тим більше вимог до СЕБЕА чим більше вимог до себе -тим вища вірогідність що ми навколо себе створимо зручний для нас простір....Тепер про велодоріжки чи чи наприклад Євро 2012Що за перше , що за друге - платили усі... і бідна бабка в селі стоячи раком над посівами буряку... бо грошей на комбайн в того хто її поставив не було внаслідок підвищених податків які пішли на будівництво двох аеропортів і двох стадіонів за 10 млрд грн.....Так, для бандюковича - це престиж ДержавиА для бабки яка через це світу божого не бачила?Що будемо як Гітлер чи Сталін -вирішувати кого в концтабір а кому додатковий пайок?Адже і перший і другий діяли під маскою блага для населенняперший для арійської расидругий для пролетарів всіх країн.Звідси висновокЯкщо ви совок і хочете щоб за вас хтось вирішував - маєте право , от тількиа - платіть за це саміб - знапйте що у випадку коли вирішує хтось , то в першу чергу він буде дбати про себе а не про вас(навіть якщо він державний чиновник) а тому не дивуйтесь , що в кінцевому результаті там де чиновникам добре - чомусь вам погано.