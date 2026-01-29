Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 01:04

"Первые минуты теракта в Киеве: полицейская объяснила, почему не открыла огонь" - https://tsn.ua/ru/ukrayina/pervye-minuty-terakta-v-kieve-politseyskaya-obyasnila-pochemu-ne-otkryla-ogon-3066782.html
В ходе судебного заседания Анна Дудина заявила, что не признает вину по статье о служебной халатности. На вопрос суда о признании служебной халатности она ответила: «Нет».
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 02:53

  BeneFuckTor написав:Знову про те саме))
Той хто НЕ на фронті заганяє туда лошків. НУ ок, як завжиди, зробиЛИ, як тут один писав))

А по суті наприклад в мене паспорт до 34 і давайте обговоримо можливий 100% план.

Паспорт зробити - не проблема. Проблема чи питання в тому, що ці «особливі» люди хочуть для України. Окей, Україна стане країною жінок, пенсіонерів, не той-ВОСів, шаманів, депутатів і т.д. Закінчаться у них кріпаки, які повинні щось там для них робити. Що вони робитимуть далі? Які «обовʼязки» вони вигадуватимуть? Кого вони будуть мобілізувати? Самі себе? Проблема в тому, що вони вважають, що вони варті, щоб їм забезпечували безпеку, просто своїм існуванням, і не розуміють, що інших це бісить. Я не розумію куди ми йдемо.
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 06:52

  АндрейМ написав:Я не розумію куди ми йдемо.


Не розумієш ? То заткнись

Сидиш собі за кордоном і не булькай звідти.
Без тебе вирішимо )
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 07:15

АндрейМ

Закінчаться


Коли мають закінчитись?


Проблема в тому, що вони вважають, що вони варті, щоб їм забезпечували безпеку, просто своїм існуванням, і не розуміють, що інших це бісить.


Проблема в тому (насправді нема ніякої проблеми) що ти Андрюша ні дня не забезпечував мою безпеку, а я твою багато років, але ти там щось булькаєш про це як і Бенефактор (такий самий) цитуючи мене 😅
Я давно зрозумів що ти створений для іншого, і нічого тобі не пропоную (як і бенефактору і не закликаю (як і його теж) . Не розумію вашу обох невгамовність)))

Пояснювати вам що жінка в масі значно слабша за чоловіка фізично теж я давно зрозумів що нема сенсу. Тому я відповідав саме Флайману, який хоче бачити жінку водієм вантажівки з боєприпасами , коли сам Флайман в житті не поміняв запаску навіть на дитячій колясці, яку водить з Епіку.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 кві, 2026 07:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 07:21

  ЛАД написав:"Первые минуты теракта в Киеве: полицейская объяснила, почему не открыла огонь" - https://tsn.ua/ru/ukrayina/pervye-minuty-terakta-v-kieve-politseyskaya-obyasnila-pochemu-ne-otkryla-ogon-3066782.html
В ходе судебного заседания Анна Дудина заявила, что не признает вину по статье о служебной халатности. На вопрос суда о признании служебной халатности она ответила: «Нет».


важко сказати як дійсно діяли поліцейські-суд дасть правову оцінку їх діям (сподіваюсь не на справедливість, а на законність)

резонанс дій поліцейських це завіса (відволікти від діла Міндіча, Тимошенко, Чернишова)
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:25

Що потрібно зробити для перемоги в екзистенційній війні?
Відповідь: Ввести посаду заступниці міністра з протидії гендерно зумовленому насильству та вспровадження принципів гендерної рівності в органах МВС (??!) із зарплатою 2 млн грн на рік (за кадром бурхливі оплески що переходять в овації)
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:30

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:"Треба було просто оновити дані"(с)
У Харкові викрили військових ТЦК, які били цивільних і змушували підписувати документи, — ДБР
Вони під виглядом «оповіщення» увірвалися до приватного будинку, представились працівниками СБУ, застосували силу та погрожували зброєю. Після цього двох людей силоміць вивезли до ТЦК. Там потерпілих били та змушували підписати документи, зокрема про скасування відстрочки від мобілізації

коли ми послухаємо розповіді очевидця? :lol:

К сожалению, там обвинения посерьёзнее, чем написал Letusrock.
Цитировать не буду, можете почитать сами - "Ворвались в дом, стреляли, пытали: подозрения военнослужащим ТЦК в Харькове" - https://www.objectiv.tv/objectively/2026/04/22/vorvalis-v-dom-strelyali-pytali-podozreniya-voennosluzhashhim-ttsk-v-harkove/.
Когда один из мужчин попытался сопротивляться, в него открыли огонь, нанеся ему огнестрельное ранение», — рассказали в ГБР.

Конец заметки:
Следствие установило, что к действиям были причастны шесть человек. Часть из них – военнослужащие ТЦК, другие – военные других подразделений. Им сообщили о подозрении в пытках. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Шаман, що скажеш? "Тут граєм, тут не граєм, тут рибу загортаєм"
