Додано: Чет 23 кві, 2026 18:49

budivelnik написав: M-Audio написав: Приватна структура може поставити охоронця, що вже надто дорого, або навіть декількох. А напасти може хтось сильніший від вашої охорони Приватна структура може поставити охоронця, що вже надто дорого, або навіть декількох. А напасти може хтось сильніший від вашої охорони В мене була Державна охорона якій я напряму платив.....

Вона НІЧОГО не вирішила після того як відбулось пограбування....

Тому ще раз

1 Чим менше функцій ми вішаємо на Державу - тим більшу відповідальність несемо за наслідки прийнятих нами рішень

Ви, начебто, зі мною сперечаєтесь, але по суті пишете те саме, що і я. Але чомусь у вас 2+2 не складається, і ви не згодні з висновком. Нагадаю, що мова йшла про те, що держава може не тільки розподіляти зароблене іншими, але й активно сприяти, щоб цього заробленого стало більше (набагато, в рази і на порядки більше), що, на мою думку, також є способом заробітку. Так, звісно, це не заробіток в класичному капіталістичному сенсі, немає циклу купив-виробив-продав з прибутком. Але якщо заробленого стає об'єктивно більше, то чи є різниця?Оце ваше "вішаємо на державу" -- це не вірно. На державу ніхто б нічого не вішав, але вона не питає. Вона сама вішає на себе обов'язкі, які забажає, і за ту ціну, яку забажає. Це вади, яки стають можливими завдяки тим же самим механізмам, завдяки яким держава сприяє розвитку. Одне без іншого існувати не може, можна тільки намагатись зменшити руйнівну дію наслідків. На даному етапі держава перемагає в цій боротьбі взагалі скрізь по світу, це об'єктивна реальність. Але це ніяк не відміняє позитивного впливу держави на умови життя та бізнесу. До того моменту, коли держава сама починає наносити шкоди більше, ніж умовні грабіжники. Незавжаючи на те, що багато хто зараз може вигукнути, що це вже давно так і є, це навіть і близько не так насправді. Просто ми звикли порівнювати з більш цивілізованими країнами, і нам здається, що гірше цієї держави бути не може, але це типова помилка.А ваш приклад з охороною взагалі блискавичний. Тобто ви спробували зробити те, що, на вашу думку, робили б, якщо б вас не охороняла держава. І навіть із, скажімо так, подвійною охороною - однією обов'язковою від держави, другою добровільною, вас все одно пограбували. То може оціните, скільки б коштувала охорона, яка б дійсно змогла запобігти пограбуванню, і вирішите, чи потягнули б ви це, причому із самого старту бізнесу? Ви ж розумієте, що у разі відсутності правоохоронної системи вас би ось так само намагалися пограбувати мінімум кілька разів на тиждень? А що охорона виявилась поганою і не впоралась, так чи є у вас впевненість, що інша охорона, яку б ви гіпотетично найняли замість держави, виявилась би кращою?