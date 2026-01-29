Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 23:28

ЛАД

Через 4 года войны можно как-то более реалистично.


Так а що реалістичне треба відносно ппо? Фіксують на відео від першої особи , куди реалістичніше?

Нафтова інфраструктура горить так, як раніше ніколи не горіла. Це дійсно успіхи. Вони йдуть в розріз з бажаннями зрадофілів швидше «мир на будь яких умовах» і тому вони не хочуть чути про успіхи глибинних і середніх ударів? Ну що ж поробиш ..

На мою думку тільки отакі удари разом з відсутністю просування і принесуть мир.
А не просити про мир на будь яких умовах тих, хто вірить в військову перемогу над Україною

Навіть упороті пропагандони Z-каналів останнім часом все сміливіше кажуть «припиняй Вова торгувати, нічим здачу давати». Той самий оголтєлий файтер-бомбер .. Він там все цікавіші речі періодично пише.
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 23:52

  ЛАД написав:
БЕРЛИН, 27 апреля (Reuters) - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник, что иранское руководство унижает Соединенные Штаты и заставляет американских чиновников ездить в Пакистан, а затем уезжать безрезультатно, что стало необычайно резким осуждением конфликта.
Мерц также заявил, что не понимает, какую стратегию выхода США из войны с Ираном он преследует , — комментарии, которые подчеркнули глубокие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО, которые уже назревали из-за Украины и других вопросов.
«Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры, или, скорее, очень искусно избегают переговоров, позволяя американцам приехать в Исламабад, а затем снова уехать без какого-либо результата», — сказал он во время выступления перед студентами в городе Марсберг.
«Иранское руководство, особенно так называемая Революционная гвардия, унижает целую нацию. Поэтому я надеюсь, что этому придет конец как можно скорее», — добавил он, выступая в земле Северный Рейн-Вестфалия.
.........Мерц вновь заявил, что с немцами и европейцами не консультировались перед тем, как США и Израиль начали нападение на Иран 28 февраля, и что он выразил свой скептицизм непосредственно Трампу после этого.
«Если бы я знал, что это будет продолжаться пять или шесть недель и постепенно ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категорично», — сказал Мерц, сравнивая ситуацию с предыдущими войнами США в Ираке и Афганистане.
...........Мерц заявил, что очевидно, что Ормузский пролив, по меньшей мере, частично заминирован. «Мы, как европейцы, предложили направить немецкие тральщики для разминирования пролива, который, очевидно, частично заминирован», — сказал он.
Он заявил, что конфликт обходится Германии «в огромные деньги, огромные средства налогоплательщиков и значительную экономическую мощь».
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/germanys-merz-says-iran-is-humiliating-us-talks-stall-2026-04-27/
Если кто захочет комментировать, то учтите, что посылать тральщики готовы все европейцы. Но только после заключения мира и снятия блокады.

Цілком логічна і правильна позиція. В інтересах німців.
Нажаль по Україні у них також цілком логічна і правильна позиція, в інтересах німці - вічна війна: поки Україна воює, ми точно в безпеці.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 06:07

  ЛАД написав:В обещания завтрашней победы уже никто не верит. Но в результате перестают доверять даже правдивым сообщениям.


ну почему же, Безумной ты безоговорочно веришь )

По суті, пан Hotab написав все вище ..

ЛАД, ти сам хотів "Украина должна предлагать", ось Україна і пропонує Росії - або ви припиняете, або будємо виносити вам нафтогазову галузь
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 06:09

  Hotab написав:Навіть упороті пропагандони Z-каналів останнім часом все сміливіше кажуть «припиняй Вова торгувати, нічим здачу давати». Той самий оголтєлий файтер-бомбер .. Він там все цікавіші речі періодично пише.

Ще нещодавно він писав, що "Чернигов нужно разрушить", а зараз диви ... який переворот думок )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 06:14

Якщо забути, що наші бочки згоріли ще 4 роки тому, то це перемога. На жаль, це лиш запізніла помста за наші бочки. На спалену енергетику, на зруйновані сотні виробництв, на знищене газовидобування ми досі адекватно симетрично відповісти не спромоглися.
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 06:39

  Schmit написав:Якщо забути, що наші бочки згоріли ще 4 роки тому, то це перемога. На жаль, це лиш запізніла помста за наші бочки.

Если подходить к оценке военных действий с критериями дворовой драки, это может так выглядеть.
Содержимое наших бочек давно компенсировано, построена более распределённая структура хранения и поставок топлива. Дефицита, по крайней мере на бытовом уровне не ощущается. Да и не была у нас никогда нефтянка источником финансирования.
Теперь у нас появилась возможность серьезно подрывать одну из основных бюджетообразующих отраслей. Это не примитивная месть, а вполне практичные действия.
Сибарит
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 08:27

  Сибарит написав:
Дії то правильні, хоча і дуже запізнілі.
Але не варто на ці удари покладати надто великих сподівань, бо:
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 08:29

не "дворова драка"

і там збираються 2% найтупіших студентів відраховувати з вузів щоб набирати інтелектуалів в дронщики, бо це ж не "дворова драка"
