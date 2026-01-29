Додано: Сер 06 тра, 2026 15:35

flyman написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав: По-моєму у вас якесь дитяче представлення про РФ/путіна.

Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема? По-моєму у вас якесь дитяче представлення про РФ/путіна.Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема?

Якщо все так просто - то чому досі цього не зробили? Якщо все так просто - то чому досі цього не зробили?

в бюджеті діра, нема коштів на 2-3 млн. конвертів з марками



ще й ропа пірнула м інус 10% d2d в бюджеті діра, нема коштів на 2-3 млн. конвертів з маркамище й ропа пірнула м інус 10% d2d

Краткое содержание

- Пакистанский источник: «Мы очень скоро это закроем».

- Цены на нефть резко упали на фоне надежд на прекращение перебоев в поставках.

- Иран требует справедливого и всеобъемлющего соглашения на переговорах, заявил министр иностранных дел Аракчи.

- Трамп заявляет о «значительном прогрессе» в достижении соглашения и приостанавливает сопровождение судов через Ормузский пролив.

- Французский контейнеровоз попал в аварию в проливе, члены экипажа получили ранения.

ИСЛАМАБАД/ВАШИНГТОН/ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая (Reuters) - Соединенные Штаты и Иран близки к соглашению по одностраничному меморандуму о прекращении войны в Персидском заливе , сообщили источник из Пакистана, выступающего посредником, и другой источник, знакомый с ходом посредничества.

В своем утреннем сообщении в социальных сетях президент США Дональд Трамп не предоставил подробностей какого-либо конкретного предложения, но заявил, что война может закончиться, если «Иран согласится выполнить то, о чем было достигнуто соглашение».

Источники подтвердили информацию, первоначально опубликованную американским изданием Axios. Предложенный меморандум из 14 пунктов на одной странице официально положит конец войне , после чего последуют обсуждения по разблокировке судоходства через Ормузский пролив, снятию санкций США с Ирана и согласованию ограничений на ядерную программу Ирана.

...........

В своем утреннем сообщении Трамп заявил: «Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, что, возможно, является большим предположением, то уже легендарная «Эпическая ярость» подойдет к концу, и высокоэффективная блокада позволит Ормузскому проливу стать ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ВСЕХ, включая Иран».

«Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо масштабнее и интенсивнее, чем раньше», — добавил Трамп.

Цены на нефть сейчас очень сильно реагируют на слова Трампа и ответы Тегерана. Всем очень хочется верить в хорошее.Там много, но главное, что никто не знает содержание "14 пунктов". Ни иранских, ни американских. Если через пару дней окажется, что все эти слова о скором мире пустой звук, цены так же быстро взлетят.Операцию "Проект Свобода" (военно-морскую миссию по возобновлению работы заблокированного пролива) Трамп приостановил, сославшись на прогресс в мирных переговорах. А скорее потому, что миссия не привела к существенному возобновлению движения по водному пути, но спровоцировала новую волну иранских ударов по судам в проливе и по целям в соседних странах.Наблюдаем дальше.