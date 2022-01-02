Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 08:15

  тарасов написав:П.С. теперь валюту только в большие банки...

Судячи з описаного на іншому ресурсі, то депо Вам не видавали не тому, що не було грошей у касі, а тому що Ви потрапили на шмоніторинг. Великі банки можуть шмоніторити не гірше, тижнями п'ючи кров і вимагаючи нові документи. У результаті можуть і копняка дати, відкусивши шмат від суми на виході. Саме у розрізі проблем шмоніторингу, малі банки часом можуть бути навіть лояльнішими. Підтримка тут, на жаль, дійсно скотилася і не вивозить спробу банки вийти на мас-маркет.
klug
 
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 18:27

  klug написав:
а тому що Ви потрапили на шмоніторинг

:shock: Альянс+моніторінг :shock:
шото нове для Сосіс-банка.
Показові виступи якісь
flysoulfly
 
  flysoulfly написав:
  klug написав:
а тому що Ви потрапили на шмоніторинг

:shock: Альянс+моніторінг :shock:
шото нове для Сосіс-банка.
Показові виступи якісь

Та як раз і ні. Як НБУ почав штрафувати за недостатній фін мон банків, так Альянс і взявся. Бо що для великих банків пару десятків мільонів штрафу не критично, то для малих банків - дуже критично. Тому малі банки іноді кошмарять клієнтів навіть більше, ніж великі банки.
1finanсier
  тарасов написав:
  moveton написав:
  тарасов написав:Банк не отдает валютный депозит, подскажите куда обращаться?

Тоже к Бочарову, наверное. Потом в НБУ. А что, у Альянса совсем уже бабло закончилось? :shock: Здесь железно отдавал даже в 2022-2023 годах, когда ему прочили банкротство в ближайшие месяцы.



Большое Вам спс, готов вас расцеловать, постучался к Бочарову, он реально в этот день и помог, блокировку сняли, депо валютный забрал за 2 дня(лимиты)....
П.С. теперь валюту только в большие банки...
після зняття блокування і зняття коштів закриття рахунків, чи продовжують обслуговування?
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 07:14

Re: Банк Альянс

Вывел кешбек на карту Целевую.
Какую сумму чистого кешбека рисовало перед подтверждением, такая сумма отображалась в выписке и истории операций. Баланс на карте стал на 1 копейку больше, хоть в приложении, хоть в выписке.

Пересчитал вручную. С балансом сходится. При выводе кешбека на 1 копейку нарисовало меньше. Ну и дало вывести весь баланс на Целевой под ноль. В минус не ушёл.

Печально у них с округлением. :(
Howl
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 09:00

Re: Банк Альянс

  Howl написав:Печально у них с округлением.
А я попередЖавв :P
Amethyst
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 11:33

Re: Банк Альянс

Amethyst, ну я думав, що хоча б у виписці там буде все добре. А тут ні.
Он в цьому році Vodafone змінив політику округлення і округлив в меншу сторону залишки (якщо так грубо можна виразитися). А так якось по різному. Тепер з собою калькулятор брати всюди )
Howl
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 12:34

  Howl написав:Amethyst, ну я думав, що хоча б у виписці там буде все добре. А тут ні.
Он в цьому році Vodafone змінив політику округлення і округлив в меншу сторону залишки (якщо так грубо можна виразитися). А так якось по різному. Тепер з собою калькулятор брати всюди )
Оо, я з Водафоном теж на заокругленні пролетів рік тому. Намалювали мені залишок на балансі 1 грн, а я вирішив погратися в Рік без абонплат, ну і закинув річну абонку без отої 1грн -- економний йопрст, ага. десь через міс зрозумів, шо вони реально знімають повну місячну абонку. Через чат зрозумів, шо залишок у 87 коп вони відображають як 1, і треба таки дочекатися СМС-ки з активацією той річної лабуди :mrgreen:
Amethyst
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 16:53

Альянс за рік вчетверо збільшив кількість виданих карток (до ляма). Важко було навіть уявити, що свиноспільнота могла б так потужно рохнути.
klug
 
