RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17647176481764917650>
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 16:47

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Після 2 світової війни пройшло 80 років... а угорські села так ніхто українізувати не зміг...

не незміг, а не захотів. Якщо б власникам мадярського паспорта за знання української мови доплачували хоча б стільки ж, як Орбан доплачував власникам українського за знання мадярської, то такі б села зникли за покоління.

І скільки доплачував ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14013
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 16:48

pesikot залежно від посади і програми 200-300-500 євро в місяць...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6146
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 16:50

й де наші казкарі з розповідями - щось точно було, угорці розберуться
Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку — Зеленський

розібралися, повернули - все було висмоктано з одного місця... як це було очевидно з самого початку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12638
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 16:52

  Сибарит написав:............
Понимаю, что идеал недостижим, но идеальное государство - это то, о котором обыватель вообще не вспоминает.

"Отмирание государства" при коммунизме по Ленину? :)

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Має держава армією та дипломатією просувати економічні інтереси приватного капіталу?
Може ідеологія усунення держави від захисту власних капіталістів не така вже й безобідна і сша та єс просто усувають конкурентів?

Армией - точно нет. Вооруженная агрессия, независимо от целей - абсолютное зло.
Дипломатией - да, но только на уровне общих для всех условий. .....
Хорошо бы.
Но не соответствует реальности.
Вооруженная агрессия, возможно, абсолютное зло, но на практике широко используется всю историю человечества.
А успехи дипломатии очень часто (всегда?) обусловлены силой армии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40090
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:"просто" - означає що це просто реалізувати.
Але "просто" - не означає що це дасть результат, не означає що не буде якихось інших "побічних" наслідків, не означає що це правильне рішення і т.д.
На ваше питання напевно ніхто точно не відповість окрім путіна.

Тобто насправді не просто. Бо можуть бути якісь "побічні наслідки"?
Коли мене мобілізували, процент явок по повістці був, за словами ТЦКашників 2-3%.
Особисто я не думаю, що станом на сьогодні в РФ буде 50%. Більшість з тих, хто був готовий йти по повістці, пішли за гроші. Нехай набереться ще мільйон тих, хто боїться репресивного апарату.
Але лишаються ще декілька нюансів: навчальні центри, озброєння, обмундирування, логістика.
Поки що нема інформації, щоб вони вирішили ці питання. Тому активізація мобілізації наразі максимум дасть їм можливість зменшити навантаження на бюджети, але не суттєво змінити поповнення підрозділів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2952
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 17:11

просто

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По-моєму у вас якесь дитяче представлення про РФ/путіна.
Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема?

Якщо все так просто - то чому досі цього не зробили?

"просто" - означає що це просто реалізувати.
Але "просто" - не означає що це дасть результат, не означає що не буде якихось інших "побічних" наслідків, не означає що це правильне рішення і т.д.
На ваше питання напевно ніхто точно не відповість окрім путіна.

Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42900
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2883 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 17:11

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:"54% назвали більшою загрозою корупцію у владі, 39% - російську агресію"

Інші 46% просто не мають представлення про розмір корупції в Україні.
І навіть не стільки про розмір, як про цинізм цієї корупції, коли наживаться на речах від яких прямо залежить існування України.

Никакого цинизма, просто свой карман ближе к телу.

Так, але ці люди(і їх підспівали типу будівельника) вимагають що ми ДОБРОВІЛЬНО йшли на війну і виконували закони які вони придумали.

З точки зору цинізму набагато легше вбити ТЦКашника ніж російського дроновода який полює дроном за тобою. В тому й "справа" що 95% людей не настільки цинічні. А якщо в керівництві сидять ці 5% найбільш цинічних - то це напевно серйозна проблема для України і українців.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7702
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А якщо в керівництві сидять ці 5% найбільш цинічних - то це напевно серйозна проблема для України і українців.

Всюди в керівництві сидять найбільш цинічні. Психопати серед ТОПів зустрічаються на порядок частіше ніж в середньому по суспільстві.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2952
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 17:21

  sashaqbl написав:
Особисто я не думаю, що станом на сьогодні в РФ буде 50%. Більшість з тих, хто був готовий йти по повістці, пішли за гроші. Нехай набереться ще мільйон тих, хто боїться репресивного апарату.

Подивіться фільм "Містер Ніхто проти Путіна".
У мене склалось враження що там(де знімали фільм - звичайне рос. місто) 90% піде по повістці.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7702
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 17:26

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
Особисто я не думаю, що станом на сьогодні в РФ буде 50%. Більшість з тих, хто був готовий йти по повістці, пішли за гроші. Нехай набереться ще мільйон тих, хто боїться репресивного апарату.

Подивіться фільм "Містер Ніхто проти Путіна".
У мене склалось враження що там(де знімали фільм - звичайне рос. місто) 90% піде по повістці.

ага, зараз Москва та Пітер підуть по повістці - побігуть - але не в військомат :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12638
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 17647176481764917650>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 9538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 11162
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 289733
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.