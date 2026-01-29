Letusrock написав:Припустимо завтра рф видихлась і зупинилась по лінії БЗ, бюджет тріщить, всі діла.
Якщо вона зупиниться бо Бюджет тріщить і армії не платять... то Джонсонюк не буде вимагати нас атакувати..... Джонсонюк попросить не пропустити хвилі варварів які спробують прорватись в Європу.... А при відсутності грошей в армії рф- лінії ЛБЗ не буде приблизно до уралу... але й там ЛБЗ буде під охороною китаю.
Shaman написав:............. схоже, виводити війська українська влада не буде - бо великі ризики (майже гарантовано) подальший наступ, бо руські просто не вміють домовлятися. й тоді є можливість, що війна ще продовжиться деякий час, поки руські вважають, що є можуть (насправді ні). але ще раз - війна продовжується, через божевільну позицію руських, які чомусь вирішили, що мать право знищити сусідню державу. інших пояснення - невдалі потуги зрадофілів
А якщо не виведуть, то ризиків не буде?
ЛАД, так ты за вывод украинских войск ради каких-то призрачных обещаний ?
Shaman написав:.............. задовбали. це ж очевидно - Україна буде змушена воювати, бо влада на Раші не збирається зупинятися. якщо Раша з якоїсь причини зупиниться - війна закіфнчиться вже завтра.
Україна це хто? Можно пофамильно? Ви це Україна чи ні?
замість вмикати дурника, сформулюй питання ЛАД. не можу відповідати на безглузді фрази.
Вам и вмикати нічого не треба. Вполне чётко сформулированные вопросы. Ответьте хотя бы на последний. Если "Україна змушена воювати, то когда лично вы начнёте? Или Украина это кто-то другой?
всі б ваші з Бандерлогом заяви мали сенс, якби українська влада продовжувала війну замість перемир'я. але цього НЕМАЄ, ми б завершили війну вже вчора, продовження війни поки залежить лише від Раші. й вона закінчиться, коли проблеми Раші стануть очевидними для керівництва Раші - а вони як ЛАД роблять вигляд - проблем не бачу
Согласен, Раша не хоче и проблемы у них растут. Но и у нас тоже. Когда у них проблемы вырастут до такой степени, что они их должны будут признать, вас уже спрашивали. Сроки вы, естественно, назвать не рискнули. Когда-то будет... Что дальше? Сколько лет ещё воевать? А насчёт "ми б завершили війну вже вчора" врать-то не надо. Ещё год назад мир по ЛБЗ для вас было ярым зрадофільством.
И да, финны тоже могли воевать до последней карельской березы. Парагвай так и сделал.
Встречающихся с Путиным чиновников обязали сдавать наручные часы
Чиновникам, которые идут на личные встречи с Владимиром Путиным, теперь приходится оставлять за дверью не только телефоны, но и наручные часы. Причем любые — и умные, и обычные механические, сообщает проект «Можем объяснить» со ссылкой на источники. По их словам, новые правила ФСО ввела в середине апреля.
На последних видео из Кремля госслужащие, которые обычно не расстаются с часами, внезапно появляются перед Путиным с пустыми запястьями. При этом людям из ближайшего окружения пока делают исключения. Например, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на одной из встреч с Путиным сидел с часами на руке.
Путин майже ваш ровесник 1950р по факту хочу запитати, чому годинник? -боїться що визначать час зустрічі і накриють, так все в запису йде в ефір -боїться бачити на годиннику, як часи його життя закінчуються? -годинник записує розмову? Hublot
ЛАД написав:Могу только напомнить, что в хлам разрушенная Германия, где "мізки були промиті і засрані тотально" гораздо сильнее
Аж ніяк По суті нацисти прийшли до влади в 33 році і позбавлені влади в 45 році. 12 років. срср засирав мізки більше 70 років
зачем вы продолжаете разгоняеть нарратив ссср? в 33м году в Германии пришли к власти НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ а "нацисты" было придумано гениальными промывателями мозгов в ссср чтобы лады были довольны и не задавали вопросов почему социалисты Германии не такие(плохие) социаличты как в СССР?))) в Германии были национал-социалисты, в Италии фашисты и потом промыватели мозгов в ссср придумали для ладов такой себе гибрид- нацистов)))