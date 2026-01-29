prodigy написав:танк дуже дорога зброя -порівняно з дроном (ефективність на 1 долар інвестиції) малоефективна
Дрон не дешевий і стає дорожчим. Але це нішева зброя, яка займає свою нішу, але не заміняє іншу. А про танки: - протитанкова артилерія поховала танки - РПГ поховали танки - ПТУРи поховали танки - вертольоти поховали танки - зараз дрони "поховали" танки Але ніт. Танки використовуються і будуть використовуватися. Питання лиш тактики застосування. Звісно дрони ускладнюють приховане накопичення сил перед наступом, але не унеможливлюють. І взагалі - головна особливість цієї війни - кожна зі сторін має ППО сильніше за авіацію противника. Саме в цьому полягає основна проблема. А не в дронах.
Banderlog написав:Лад на снаряді чи бомбі нема камери а на фпв є. Втрати зараховані коли є підтвердження, обично з камери.
На снаряді звісно камери нема, але як правило арту коригує хтось із дроном і камерою))) Насправді, якби було більше снарядів і арти, ну і хороших артилеристів, то співвідношення втрат на користь арти було б значно кращим.
prodigy написав:танк дуже дорога зброя -порівняно з дроном (ефективність на 1 долар інвестиції) малоефективна
Дрон не дешевий і стає дорожчим. Але це нішева зброя, яка займає свою нішу, але не заміняє іншу. А про танки: - протитанкова артилерія поховала танки - РПГ поховали танки - ПТУРи поховали танки - вертольоти поховали танки - зараз дрони "поховали" танки Але ніт. Танки використовуються і будуть використовуватися. Питання лиш тактики застосування. Звісно дрони ускладнюють приховане накопичення сил перед наступом, але не унеможливлюють. І взагалі - головна особливість цієї війни - кожна зі сторін має ППО сильніше за авіацію противника. Саме в цьому полягає основна проблема. А не в дронах.
танки для того щоб після застосування ЯЗ вжухх до Лісабону змити в океані пиль сапогів
prodigy написав:танк дуже дорога зброя -порівняно з дроном (ефективність на 1 долар інвестиції) малоефективна
Дрон не дешевий і стає дорожчим. Але це нішева зброя, яка займає свою нішу, але не заміняє іншу. А про танки: - протитанкова артилерія поховала танки - РПГ поховали танки - ПТУРи поховали танки - вертольоти поховали танки - зараз дрони "поховали" танки Але ніт. Танки використовуються і будуть використовуватися. Питання лиш тактики застосування. Звісно дрони ускладнюють приховане накопичення сил перед наступом, але не унеможливлюють. І взагалі - головна особливість цієї війни - кожна зі сторін має ППО сильніше за авіацію противника. Саме в цьому полягає основна проблема. А не в дронах.
танки для того щоб після застосування ЯЗ вжухх до Лісабону змити в океані пиль сапогів
prodigy написав:.......... немає чим зайнятись на пенсії? займаєтесь якимось буквоїдством щось там перемножуєте, рахуєте, воно вам цікаво? мені ні всю нічь тримала масована комбінована атака (у нас з 23ї почали і 4 ранку закінчили)
А вам? Не цікаво, не читайте, никто не заставляет.
Вам интересно о налётах на города? Да пожалуйста:
09:11 14.05.2026 За сутки по региону ударило следующее вооружение: два КАБа; восемь БпЛА типа «Герань-2»; пять БпЛА типа «Молния»; семь fpv-дронов; 46 БпЛА (тип устанавливается). Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Харьковском и Изюмском районах области.
12:13 14.05.2026 Массированный обстрел Украины, в частности Харьковской области и областного центра, продолжается уже более суток, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов. В результате утренней атаки на город 14 мая пострадали 29 человек, среди них – трое детей.
Дополнено в 12:13. Количество пострадавших в результате утренних ударов по Харькову возросло до 29, информирует Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, оккупанты атаковали город беспилотниками.
«В Шевченковском районе пострадали 15 человек – 10 женщин и пять мужчин. Повреждены остановка общественного транспорта, киоски, кафе и автомобили. В Салтовском районе пострадали 14 человек, среди которых 8-летний мальчик, его 13-летняя сестра и еще один 12-летний мальчик. У детей диагностирована острая реакция на стресс. Повреждены жилые дома», – рассказали в прокуратуре.
12:07. По данным Синегубова, в Шевченковском районе взрывные ранения получили 15 человек: 10 женщин и пять мужчин. Сейчас 12 пострадавших находятся в медучреждениях, трое из них — в тяжелом состоянии. В Салтовском районе пострадали 10 женщин, 13-летняя девочка и мальчики 8 и 12 лет. Двое взрослых получили взрывные травмы, ранения стеклом и ушибы. У остальных, в частности у детей, – острая реакция на стресс. Пострадавшие получили помощь на месте.
-відбивались від шахедів всім тим що було: зрк працювали, і включно з кулеметами (хоч ефективність їх низька, але маємо що маємо)
Не знаю, насколько низка эффективность зенитных пулемётов. Наверное, ниже, чем у дронов-перехватчиеов. Но и цена патронов намного ниже цены дрона. И вы тоже не знаете, какая эффективность зенитных пулемётов и какая доля шахедов ими сбивается. Если МОГи используют и увеличивают их количество с привлечением средств и людей с предприятий, то, наверное, смысл есть. Иначе те же средства и людей можно было бы использовать для сборки дронов-перехватчиков и управления ими. Ваши посты с перечисление, какие существуют дроны, вообще ни о чём. В мире много чего существует. Те же Томагавки и Таурусы, F-35. И что? Может быть не стоит, не имея ни соответствующего образования и знаний и не имея не то, что достаточной, но и практически никакой информации (кроме разговора с одним морпехом) делать далеко идущие выводы о стратегии и тактике использования вооружений? 2 достаточно коротких поста sashaqbl значительно информативнее вашего перечисления типов дронов.
И ещё. Вы бы поаккуратнее с идеями обмена. Судя по вашим высказываниям, вы пол-Одессы готовы обменять. Сочувствую, не повезло вам с народом. Вот только на кого менять будете? Кому доверите проводить селекцию и какими методами?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 тра, 2026 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Говно, Як і все що ти про церкву сюди тащиш. Тиж в церковних ділах ні бельмеса але вперто лізеш в монастирі зі своїм уставом. Ну харашо, раз ти такий церковний і розказуєш шо влада переслідує тільки мп, упц. Розкажи за шо провладний варфоломей позбавив сану патріарха кп та 2х митрополитів?
на відміну від тебе Соня Кошкіна в церковних справах розбираєсть непогано.
а оце що за маячня - "Розкажи за шо провладний варфоломей позбавив сану патріарха кп та 2х митрополитів?" Філарет відійшов у засвіти - до чого твої дописи?
поняття не маю хто ця Соня. І причім тут філарет? Він не визнав томос, не визнав що упц кп втратила патріархію і стала митрополитством і не перейшов на католицький календар. Київський патріархат вибрав нового патріарха За канонічні злочини Священний Синод позбавив сану раніше заборонених у священнослужінні осіб – монахів Никодима Кобзаря, який іменує себе "патріархом", Михаїла Ковалюка та Никона Граблюка, які називають себе "митрополитами". Ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священника, який колись мали. Такі самі канонічні покарання можуть бути застосовані до всіх священнослужителів, які будуть підтримувати схизматичну діяльність зазначеної групи, про що Священний Синод публічно попереджає"
А тепер побачим шо відповість київський патріарх митрополиту варфоломею Я думаю проігнорить
гадаю, Соня теж не знає, хто ти. хоча всі ієрархів знає
Київський патріархат припинив своє існування. те, що тріо клоунів (скоріш за все за руські гроші) називає себе патріархом та мітрополітами - нехай називають. я так розумію більшості й в Україні немає. а то УПЦ МП раптом зацікавилася долею КП? дивина
й головне, Варфоломей тут до чого?.. що бачу, те й пою?