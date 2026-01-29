Faceless написав:Маржа нікому нічого не винна, в принципі, але є така штука, як конкуренція. Відповідно до цієї конкуренції для себе я не бачу сенсу переплачувати десятки відсотків вартості, якщо можу не переплачувати. В США є податок з продажів, sales tax, я про нього написав В ЄС якби я купував особисто зробив би рефанд того ПДВ, але купуючи онлайн я цього зробити не можу. При цьому навіть купуючи в тій же Польщі, часто можна навіть з їх ПДВ і з вартістю доставки купити дешевше, ніж у наших зубожілих ритейлерів.
...... ніхто не ЗАБОРОНЯЄ купувати за кордоном. але вимагають, що треба сплатити податки. й тут починають бурмотіти навіть законослухняні - дорого
Я повторю, на всякий случай: в той же Германии - VAT 19%, а если цены с перекупскими сравнивать - разница бывает в разы. Это как объясняется? 🤔
а я звідки знаю. треба дивитися - кажіть, яка продукція - подумаємо. от українське пиво дешевше коштує, ніж німецьке. може перше пояснення - те, що виробляєш сам - дешевше?..
Shaman написав:контрабас - це не мімо них - це мімо держави купувати. купуйте напряму, але ПДВ сплатить - й буде вам щастя.
платити ПДВ має імпортер. якщо імпортуєте напряму - то пересіний напевне
скільки в 600 дол ПДВ? а то ви дивні питання задаєте
Так а 600 откуда взялись - если цена на кордоне 400 с копейками? 🤔
Ну т.е. если импортера нет - никтотплатить не должен?
Импортер — это физическое или юридическое лицо, которое заключает внешнеторговый контракт и ввозит товары, услуги или результаты интеллектуальной деятельности из-за рубежа на территорию своей страны (или таможенную территорию).
так скільки в 600 дол ПДВ? просте питання.
давай порахуємо - на кордоні 424 дол плюс ПДВ 85 дол. й це ще без мита - не знаю, чи воно є. тобто на кордоні 520 дол, в магазині 600 дол - ви ваажаєте, що 80 дол велика націнка. помиляєтесь. в черговий раз показує, як ви далекі від бізнесу...
вважаєте, що якщо по пошті - то ніхто не ввозить? ні, покупець ввозить. а інакше тоді всі не платили б - це водії та матроси ввозять, всі інші збоку стоять
насправді розрахунок складніший. бо тоді й ціна має бути гуртова, й головне - якби це були закупівлі в ЄС то вартість на кордоні склала не 424, а 370 - але це лише у випадку ЄС, чому кажу що продукція США дійсно в цьому програє. тобто на торговий дисбаланс США дуже сильно впливає відсутність ПДВ - але про це майже ніхто не каже. й всі ці пошлини Трампа - це як замінник ПДВ.
Еще раз: накрутка перекупа "защищается" цифрой, полученной напрямую из этой накрутки. Ровно с таким же успехом можно писать "с тыщщи - якраз 200 дол й буде“. Или с десяти - 2к. Теперь, надеюсь, понятно?
В автопроме маржа 5% - считается за счастье. А тут 15% - это "по божески"?
скільки ПДВ в 600 дол? таке просте питання. хоча відповідь схоже бачу - з 1 000 - 200 дол. висновки зробив
з імпортом розібралися? знайшовся імпортер?
набір слів - спробуй ще раз сформулювати думку.
яка маржа має бути в мережі ритейлу? я не знаю, з непродуктовими рітейлами не працював. в АТБ здається маржа 13%. в Сільпо - 20%. як на мене 13% - маржа це 80/600, 80/520 - це націнка - то 13% не є чимось великим. особливо згадаємо екварійнг, який був 2-3%
