Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 17842178431784417845
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 14:05

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:]
Самая банальная - телевизоры:
https://rozetka.com.ua/ua/sony-k-85xr50/p551967285/
и
https://www.cyberport.de/tv-audio/ferns ... rt-tv.html
На всякий случай напомню: в той же Германии - VAT 19%

так може це ти з цією моделлю порівнюєш?
https://rozetka.com.ua/ua/all-tv-sony-152391413/p550816629/

Модель это одна - 5я Bravia. А по ссылке продавец стремный - не факт, что его даже через месяц найти получится "если что"

тобто ціни вже співпали? тепер продавець не той. а твій німецький - той? :lol: й до речі, ціна до знижки в них теж однакова- лише німці надають більшу знижку.

й моделі все одно різні, як на мене - але не буду сперечатися... а що з приводу того, що ціни встановлює виробник?
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 14:12

Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:[quote="5957957:Faceless"]Я по можливості підтримую національного виробника, але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше
Мало того, часто того що треба тупо немає в Україні взагалі
От зараз замовляв вуха на подарунок. В США 339 баксів, плюс баксів 25 їх податки, плюс баксів буде 60 мито і доставка.
В Україні немає в наявності, і то ціни що світять більше 600 доларів.
Що-що, а рітейл в Україні не бідує і має сильних лобістів в парламенті. Вони нанили зниження інтерчейнджу, і все зниження пішло їм в прибуток, ціни звісно ніхто не знизив. Впевнений, що і це зниження/скасування безмитного ввезення теж їх тиск. Мова не в протидії Китаю взагалі. Просто великий рітейл хоче придушити дрібних (і не менш барижних насправді) перекупів з ОЛХ, що взагалі працюють вчорну + мотивувати населення купувати в них, а не напряму, зробивши прямі покупки в закордонних магазинах невигідними

й питання, а хто ж має сплатити ПДВ при імопрті 20% - якраз 100 дол й буде. США невдалий приклад, там ПДВ немає, тому немає зменшення ціни при експорті.

й яка має бути маржа в рітейлі - яка ваша думка?
Маржа нікому нічого не винна, в принципі, але є така штука, як конкуренція. Відповідно до цієї конкуренції для себе я не бачу сенсу переплачувати десятки відсотків вартості, якщо можу не переплачувати.
В США є податок з продажів, sales tax, я про нього написав
В ЄС якби я купував особисто зробив би рефанд того ПДВ, але купуючи онлайн я цього зробити не можу. При цьому навіть купуючи в тій же Польщі, часто можна навіть з їх ПДВ і з вартістю доставки купити дешевше, ніж у наших зубожілих ритейлерів.

бачите, ви вже розумієте, що маржа 20% - це не так багато.

я скажу трохи іншу - якщо дорого - купить щось дешевше. вуха за 339 дол - це не є дешевий сегмент. (339 + 25 + 60) * 1,2 = 509 дол - собівартість в Україні. плюс маржа рітейла. дорого? дивись вище. сплата ПДВ при імпорті - це обов'язок всіх. накладання ПДВ на посилки це просто їх оподаткування. ось ці 20% - це основне здорожчання, а не маржа рітейлу. насправді в них вона може дійсно висока - а яка обертаємість цієї продукції?

ніхто не ЗАБОРОНЯЄ купувати за кордоном. але вимагають, що треба сплатити податки. й тут починають бурмотіти навіть законослухняні - дорого :lol:[/quote]
Ну по-перше, податки і так сплачуються двічі. По-друге, ПДВ на імпорт існує виключно для вирівнювання ситуації бо експортер не додає ПДВ імпортеру, тому імпортер і має додати ПДВ зі своєї сторони. У випадку фізичної особи при купівлі товару онлайн виходить подвійний ПДВ. У крупних рітейлерів в цьому плані перевага, але їх маржа робить цвну для покупця часом все одно вище, ніж подвійне оподаткування + більш дорога логістика. І вони не хочуть поступатися і робити меншу націнку, їм вигідніше не дати можливості покупцям уникати подвійного оподаткування і купувати дешевше ніж в них. Я вже не кажу, що рітейл і купує значно дешевше гуртом і логістика дешевше, ніж нова пошта.
Це не про бажання платити податки. Це про уникнення конкуренції з закордонними магазинами:)
Faceless
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:яка маржа має бути в мережі ритейлу?

Залежить від оборотності товару. Бо одне діло купити полуницю в Закарпатті і за 2-3 дні всю продати в Києві, і їздити 2 рази в тиждень, а зовсім інше - закупитись телевізорами, які будуть рік стояти на полиці.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 14:20

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:так може це ти з цією моделлю порівнюєш?
https://rozetka.com.ua/ua/all-tv-sony-152391413/p550816629/

Модель это одна - 5я Bravia. А по ссылке продавец стремный - не факт, что его даже через месяц найти получится "если что"

тобто ціни вже співпали? тепер продавець не той. а твій німецький - той?

Нет, не "вже співпали". Именно по вышеозначенной причине: непонятный перепродаван "из подвала" vs магазин, в который можно и ногами прийти - "если что".
Но еще интереснее цены на 75" сравнить:
https://rozetka.com.ua/ua/sony-k-75xr50/p551967240/
vs
https://www.sony.de/bravia/products/bra ... xr55bp.cei
- официал Sony - что бы не было манипуляций "а твій німецький - той"...
_hunter
 
