Додано: Суб 23 тра, 2026 16:22

budivelnik написав: Faceless написав: але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше Поясніть мені

Перше - скільки Ви заробляєте в годину(на це можете не відповідати , просто зафіксуйте в себе в голові)

Друге - скільки ви залишаєте права заробити в годину перукарю(продавцю/касиру /електрику/сантехніку)

Третє

А тепер просто порівняйте цифри

Мій продавець продає хліб , націнка на нього 20%... тобто на кожній булці хлібу є 4-5 грн маржі... до сплати податків

Так як я вже показував вище рівно половина від створеного йде в податкову..

Таким чином

Скільки булок хліба має продати мій продавець щоб заробити ту суму за годину яку Ви йому дозволили , якщо в нього з кожної проданої булки залишається всього 2 грн на руках?

З проданої пачки цигарок за 150 грн на руках продавця також 2 грн...



Дивні питання. Ви чогось взали не всю цитату, там на початку було, що я якраз готовий підтримувати національного виробника. Це і виробництво послуг в тому числі. І продавці хліба, і перукарі, і тп.І навіть тут має місце конкуренція, бо якщо абсолютно ту саму булку в тій самій локації я можу взяти дешевше то я не дуже буду піклуватися де в кого яка маржа.Якщо ж екстраполюємо на рітейл. Той самий товар я заберу в тому самому поштоматі що від українського рітейлера, що від перекупа з ОЛХ, що замовивши через NP Shopping. В першому випадку я сплачую в ціні всі податки і заробіток рітейлера, який купив по гуртовій ціні, тобто дешевше за всі інші варіанти, поставив велику партію, тобто логістика дешевше ніж у всіх інших варіантах, сплатив українське мито, але не платив податки з продажів/ПДВ в країні постачальника, бо це офіційний експорт. В третьому випадку я купую по звичайній роздрібній ціні, сплачую податки в країні де купив, доволі дорогу доставку і податки вже в Україні (за виключенням пільгової суми). Але мені часто все одно буде дешевше, ніж перший варіант. Другий- те саме що третій, тільки ще заробіток перекупа, який часто навіть не ФОП. І все одно може продавати дешевше, ніж в першому варіанті.То висновок насправді доволі простий.