Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 20:57

  ЛАД написав:Боюсь, что многие из них ответят так же, как, например, Летусрок: "Я не хочу воевать".
Як набридли примітивні маніпуляції....
1 Парторг , чи знайдеться навіть в ЗСУ більше 1-2% тих хто заявить
Я ХОЧУ ВОЮВАТИ ( в контексті мені подобається війна) ?
2 Тобі примітиву пробують пояснити всі хто може і як може..
Будівельник (Песіккіт, Шаман, Саша, Тигреня, Флер, СТМ , Продіджі і так далі) - МИ НЕНАВИДИМО війну і люто НЕ ХОЧЕМО ВОЮВАТИ

Тому спеціально до застиглого в часі совка , пропоную замінити демагогічне
ХОЧУЬ ВОЮВАТИ
на
ЗОБОВЯЗАНІ ЗАХИЩАТИ...

От тоді відразу й вилізе гниле нутро твоє і летусорка...
Чим летусорк страждає сильніше від мене? Що в мене у Львові, що в нього в Ужгороді практично нікого не бомблять....
Але Я ЗОБОВЯЗАНИЙ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ В ДОПОМОЗІ ЗАХИСТУ мене і моїх близьких...
Тому ти з гнилим мешканцем ужгородського котла - також ЗОБОВЯЗАНІ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ в покращені умов ТИХ хто НАС захищає.

А що робиш ти?
нЄ всьО тАк АднАзнАчнА
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 21:02

В Крыму и ДНР введены лимиты на покупку бензина. Не более 20 литров Аи-95 в одни руки за сутки в Крыму и не более 30 литров Аи-95 в республике.

Сегодня утром губернатор Севастополя завил (https://t.me/milinfolive/173231) о временном отсутствии бензина марок Аи-95 и Аи-92 в городе.

Стоит отметить, что удары противника совпадают с началом летнего периода, который исторически является сезоном повышенного спроса на топливо, что вскоре может еще сильнее усугубить ситуацию.

На видео автомобильная очередь на одной из АЗС в Симферополе, опубликованное местным каналом. (очередь около 2км)
Xenon
 
