pesikot написав:
Те що я підсвітив, Трамп руйнує дуже завзято ...
подивився меми про Трампа
-трамп це 4 Обами(трамп спускався по трапу літака в 4 рази повільніше,
а піднімався? у 10?
Додано: Нед 31 тра, 2026 07:56
Додано: Нед 31 тра, 2026 07:57
Додано: Нед 31 тра, 2026 08:01
Це елемент пропаганди.
Працювали в усіх галузях.
Якби з ракетами не вийшло, а в картоплі вийшло, то сказали б навпаки.
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей
Додано: Нед 31 тра, 2026 08:01
Фізика та STEM-освіта для обороноздатності вкрай важливі:
Додано: Нед 31 тра, 2026 08:15
знов все перекрутив,
як завжди
я кляну совок за те що це була людожерна країна (без свобод для людей), з потужним репресивним апаратом і майже тотальним контролем (починаючи з дитячого садку, рф сьогодні намагається це відродити)
але був якийсь порядок(як казали культура поведінки людей, яка на 90% базувалась не на відповідальності самого перед собою(чи батьками, сусідами по під'їзду ), а на страху отримати покарання)
вчора в місті люди скаржились(в чаті), що молодь(13-15років) збирається групами від 10-12 , гучно поводить себе майже весь день(особливо у вечорі), материться, палить і не тільки сигарети, п'є пиво чи щось інше, на зауваження реагує агресивно, на фільмування телефоном, сказали 40річній жінці піймаємо і не тільки телефон розіб'ємо а і табло, поліція ігнорує дзвінки,
самокатник вчора травмував 1,5річну дитину у дитячому візочку, по місту гасають самокатники(діти від 11років до 30(дорослі)) по тротуарам, а по дорогам теж, минулого року самокат влетів в таксі, розбив лобове скло , сама дитина 14р отримала струс мозку
почали наздоганяти росіян (в сенсі безладу)
Додано: Нед 31 тра, 2026 08:31
як ви любите фантазувати на сторонні теми. повернемось до реалій. а саме - далеко не всі країни ведуть найскладніші розробки, це для розвинених або просто великих країн, які можуть собі це дозволити. але несбалансоване фінансування, в першу чергу військоих потреб часто призводить до зубожіння населення.
відразу скажу, наука потрібна, й розвивати її держава повинна. але й страждати через те, що сьогодні ми не можемо побудувати стратегічну балістичну ракету чи великий літак - не треба. й тим більш волати, а от за часів імперії ми запустили людину в космос. населення в 90х роках чітко показало, що воно за холодильник, а не за казки. особливо радянське населення...
Додано: Нед 31 тра, 2026 08:40
от що мені подобається в ЛАДі - що він робить саме те, за що критикує інших. чи він створив в голові уявний образ оврога з форуму з окремих людей, а оскільки він плутає хто про що каже, то накидає на всіх відразу. якщо не помітили ЛАД, в нас далеко не одностайна позиція, й різні думки з ріних питань. ну змішує вигадки з реаліями - все, як вчать демагогів.
відсутність пенсійних накопичень та солідарна пенсійна система - так це пряме насліддя совку, й це питання не вирішується, а постійно відкладається. взагалі, шокова терапія Польщя виявилась набагато ефективнішою, ніж наш розтягнутий у часі популізм.
Моісей ще коли показав приклад, що потрібно, щоб закінчився совок - тому так, ЛАД, напевне не побачите
про бидло - просто хамський накид у стилі ЛАДа. що хотів сказати, незрозуміло...
Додано: Нед 31 тра, 2026 08:50
подивимось коли на Раші настануть проблеми, подивимось де їм буде краще. захочуть жити як в Кущевській - нехай живуть. але гадаю частина захоче виїхати - й Україна буде зручна тим, що язик тут будуть ще довго розуміти..
тобто Раша не йде на поступки. от США наприклад намагається домовитися, й навіть змінює свої набагато більш раціональні вимоги до Ірану. а як поступок немає, то не було й всіх цих вигаданих моментів, коли можна було б домовитися. всі чотири роки Раша вимагала лише здатися. й на поточний момент саме Раша уникає перемовин - добре, хоч зараз це очевидно.
й чим агресивна політика Раші відрізняється від агресивної політики нацистської Німеччини? нічим - обидва окупанти та агресори...
Додано: Нед 31 тра, 2026 09:04
1 Про Моісея, який водив Євреїв 40 років - чув?
Чому 40 років розумієш?
Тому те що я ДЕЯКІ проблеми повязую з совком-розумієш?
2 Ти проблема - тобто в тебе з мозгами які не в стані проаналізувати
В мене проблеми ( і в мільона таких як я. які 20 найкращих років змушені були перекривати твою пенсію , бо совок не залишива нам іншого виходу і тому наші бізнеси розвивались ПОВІЛЬНІШЕ ніж могли б , а роки життя текли так само)
3 Чи є росія спадкоємцем совка і чи не створювала вона нам проблеми останні 35 років?
А якщо створювала то чи не обмежувало це наш розвиток....
От і виходить
Є люди які думають вперед (наприклад Маск)
Є люди які думають ТРОШКИ вперед(наприклад я) але при цьому те що живі совки а-ля ти є причиною того що в своєму житті і вприйнятті певних рішень я мушу на це орієнтуватись а тому ТИ тормозиш збільшення своєї пенсії на порядок більше ніж я пробую тобі її збільшити.
Тому так, до хорошого ти не доживеш, бо тормоз по життю.
|