ЛАД написав:

А вообще интересно.В СССР практически до самого конца было популярно сравнение с 1913 годом. И это через 70 лет.У нас сегодня, через 35 лет шаман, будивельник, продиджи на каждом шагу вспоминают Советский Союз. И все сегодняшние проблемы сводят к "наследию совка".Проблемы в промышленности - наследие совка, с пенсиями - наследие совка, демография - наследие совка. И всё это чуть ли не в каждом посте.Сколько лет ещё будут всё списывать на "совок"? Уверен, что я до того времени точно не доживу.И не надоедает же.И эти ... умники называют людей - своих предков, родителей - бы***. Не подозревая, что именно они при этом являются бы***.Польза української мови - "бидло" українською пропускає, а на русском - нет.