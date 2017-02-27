Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2026 09:15
Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав:
це працює так - при девальвації валюти дешевшає експорт та дорожчає імпорт, що дозволяє місцевим виробникам більше виробляти й того, й того. а відповідно, чим більше виробляється, тим більше заробляється.
тому у вашій формулі просто стає більше одиниць товару
Для того щоб людям ХОТІЛОСЬ більше працювати вони повинні при вкладенні меншої кількості праці-отримувати більше результат....
В противному разі
Яка різниця виробнику (простому працівнику) що він ОТРИМАЄ більше гривень і на ту ж величину повинен більше витратити? Він як випускав 100 одиниць - так і випустить...
Тобто не плутайте
Збільшення інфляції(податок на всіх який збільшує ГРОШОВУ масу і не збільшує товарну)
З збільшення продуктивності праці, яка залежить як правило від ІМПОРТНИХ технологій/інструментів...
ту питання не в продуктивності, а в споживачах. чим дешевше власна валюта, тим більше куплять власного, й тим менше імпорту. а один робочий випускав 100 одиниць, а стане потрібно, щоб двоє робочих випускало 200 одиниць. це лише про конкуренції з іноземними виробниками...
Ой-йо-йо-йой....
Завжди треба дивитись весь ланцюжок
Було -стало-змінилось....
Було валюта=10 наших
Ціна одиниці товару=імпорт(енергія)10+оплата праці10+податки10=30наших або 3валютних
Стало валюта=20
Ціна одиниці=імпорт 20+оплата праці10+податки10=40 наших або 2 валютних....
Де покращення?
У власного населення було 10 від оплати праці+10 від податків(це оплата бюджетників)=20 одиниць або 2 валютних
А стало 20 одиниць або 1 валютна....
Тобто Ви в два раза погіршили дохід власного населення і при цьому ще й підняли ціну на товар в 1,5 рази.....
Так, якщо цей товар випускався на експорт тоді так-виграш від девальвації є, але весь цей виграш виключно за рахунок зниження доходів всередині держави.
budivelnik
Додано: Нед 31 тра, 2026 09:44
budivelnik написав:
Так, якщо цей товар випускався на експорт тоді так-виграш від девальвації є, але весь цей виграш виключно за рахунок зниження доходів всередині держави.
Так я про це й кажу: власник отримує короткочасний виграш, бо ту саму суму у валюті міняє на більшу кількість місцевих фантиків. А ріст зарплат для компенсації девальвації завжди відстає. І якщо на приватних він буде поступовим і за місяців 6-9 все відіграє, то для військових, бюджетників, пенсіонерів мінімум рік треба лапу смоктати в очікуванні коли держава таки вирішить компенсувати девальвацію. А при х2-х3 і не один рік.
І може десь в ідеальних країнах і пустить власник частину додаткового прибутку на розвиток підприємства, а не на нову дачу в Козині. І цей розвиток в майбутньому може принести додаткові робочі місця, але точно не в Україні. І не в ЄС/США, де весь розвиток іде виключно за рахунок грантів чи інвестицій (чужих грошей).
Але виграш не тільки від експорту бо в середині ціни ростуть мінімум пропорційно девальвації, а часто на випередження: у Вашому прикладі був товар по 10, а стане не по 20, а по 22-25... Падіння попиту то звісно є, але не на весь товар.
ТОМУ ИМХО девальвація - це відібрати гроші переважно від бюджетників і трохи від працівників приватних підприємств і дати їх переважно власниками приватних експортноорієнтованих бізнесів і трохи бюджету країни. За перспективу що вони додаткові кошти витратять на розвиток, а не на особисте збагачення.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 31 тра, 2026 11:09
P.S. Забув, що ще імпортозалежні бізнеси також стають жертвами девальвації, наприклад: виробники азотних добрив, нафтопереробна промисловість чи виробники дронів.
P.P.S. Ну і інвестори в місцевих фантиках теж стають спонсорами бенкету Ахметова і ко.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 31 тра, 2026 11:23
P.P.P.S. Для України в плані розвитку бізнесу значно краще було б не девальвувати гривню, а оголосити фіксований курс років на 10 і знизити облікову ставку до рівня трохи вищого ніж в ЄС.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 31 тра, 2026 12:02
Дюрі-бачі написав: P.P.P.S. Для України в плані розвитку бізнесу значно краще було б не девальвувати гривню, а оголосити фіксований курс років на 10 і знизити облікову ставку до рівня трохи вищого ніж в ЄС.
Дежавю прям. Курс по 8
Faceless
