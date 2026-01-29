RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1793017931179321793317934>
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Ні, Олександре. Ніякі лабораторні випробування не варті нічого. Поле бою - найкраща експертиза. Ви - найбільший потенціал не лише України, а й ЄС. Великі гравці не бажають що б Україна виграла або ЄС існував.

Те, що ми випробуємо - нікуди не ділося. І навіть більше - західні виробники почали доволі непогано реагувати на фідбек. Тому так.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Значить захищають тільки ті кого мобілізували ?
А ті хто ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТВОЄ функціонування- ті балду ганяють?

Не балду ганяють. Але ухилянти від того, що платять податки, десь там донатять і навіть купили собі бронювання - не перестають бути ухилянтами.

  budivelnik написав:Якось казав долярчику-кажу й тобі
Спробуй повоювати відмовившись від всього що сам не створив....
Подивимось наскільки такого розумника як ти вистарчить...

Ну як тобі сказати. Без того, що сам не створив, воювати важко. От тільки перепадає переважно те, що створили умовні Джон з Гансом, а не будівельник з синами, от в чому проблема. Але коли на країну напали, одні ухиляються, а інші воюють.

  budivelnik написав:Командувач ССО думаю не підписує грамоти /подяки направо й наліво...

Ти, звісно, можеш думати, але "не" в цьому реченні явно зайве.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 13:07

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сколько лет ещё будут всё списывать на "совок"? Уверен, что я до того времени точно не доживу. :)
И не надоедает же.
1 Про Моісея, який водив Євреїв 40 років - чув?
Чому 40 років розумієш?
він водив поки нелишилось таких які памятали що в "єгипетському рабстві" було краще ніж там куди він їх привів :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 13:17

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сколько лет ещё будут всё списывать на "совок"? Уверен, что я до того времени точно не доживу. :)
И не надоедает же.
1 Про Моісея, який водив Євреїв 40 років - чув?
Чому 40 років розумієш?
він водив поки нелишилось таких які памятали що в "єгипетському рабстві" було краще ніж там куди він їх привів :lol:

оце відчувається пастир людських душ, який постійно їх кудись веде :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 29.09.19
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 13:23

  Shaman написав:
  Banderlog написав: він водив поки нелишилось таких які памятали що в "єгипетському рабстві" було краще ніж там куди він їх привів :lol:

оце відчувається пастир людських душ, який постійно їх кудись веде :lol:

Ага, іще скажи що моїсей привів до економічного процвітання :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 13:26

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: він водив поки нелишилось таких які памятали що в "єгипетському рабстві" було краще ніж там куди він їх привів :lol:

оце відчувається пастир людських душ, який постійно їх кудись веде :lol:

Ага, іще скажи що моїсей привів до економічного процвітання :lol:

ні, Бандерлог, звичайно раби мають залишатися в своїх хазяїв - бо інакше хто про них подбає. :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 29.09.19
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 13:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Я тут ночью выложил длинные цитаты. Очень длинные.
Вряд ли их кто-то читал.
Поэтому вкратце.
1. Вывод производств за границу объясняется, главным образом, нашей войной и обстрелами всей нашей территории. И если и связан с ограничениями (запретом) на экспорт Украиной, то очень слабо.

Я їх читав. Влом розбирати в деталях, тому проігнорив.
Є причина, а є привід. В 22, коли обстріли були набагато активнішими - то не переносили. А в 24, коли зявилась можливість вхопити контракт за кордоном -то почали вивозити.
В 22 не было масштабного производства вооружений, в т.ч. дронов.
Те количества, которые делали в 22 и даже в 23, успешно собирали в гаражах. Обстреливать гаражи как-то сложно - их слишком много.
Вот какие цифры показывает ИИ по динамике производства:
2022 - ~1 200
2023 - ~415 000
2024 - ~1 700 000
2025 - ~4 000 000 – 5 000 000 (произведено). Потенциал: 8 000 000+
"Важная оговорка к статистике: Официальные 1,7 млн единиц за 2024 год и последующие объемы 2025 года — это исключительно государственные контракты для нужд оборонных ведомств. Эта статистика не учитывает огромный массив техники, который собирается, закупается и передается на фронт напрямую через крупные благотворительные фонды, городские советы или отдельные воинские части за счет донатов. Реальное число используемых аппаратов еще выше."
И я уж молчу о техническом уровне дронов. Дроны 2022-23 сегодня воспринимаются как детские игрушки. Но это вы знаете лучше меня.

Для таких количеств и сложности необходимо крупномасштабное производство, которое в гаражах не поместится, а крупное производство, понятно, легко обнаружить и уже есть смысл обстреливать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40456
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знайомий виробник дронів, батько студента, емігрував в Польщу.
В Україні є така проблема, що як тільки бізнес виростає (коли оборот перевищує кілька лімітів ФОП), то до нього приходять із різних відомств і починають не давати працювати, поки не "порішаєш". А тригером стало, коли їх позбавили критичності і злетіли броні.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6281
З нами з: 29.07.22
Подякував: 960 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 13:56

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:ні, Бандерлог, звичайно раби мають залишатися в своїх хазяїв - бо інакше хто про них :lol:

:lol: вони там точно були рабами? :lol: прикол не в тім що він їх привів в краще місце а в тім що сказав що вже краще коли не лишилось тих хто памятали як було до того.
Поки щось особо нема чим похвастатись порівняно з совком і ви рветесь в євросовок :lol: бо якщо пан польський, або іще краще британський то вже не рабство :lol: і незалежності не треба. Можно поступитись часткою суверенітету
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2026 13:57

Banderlog от це я розумію по Закарпатськи: завжди треба обирати кращого пана, а не сидіти все життя і працювати на поганого.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6281
З нами з: 29.07.22
Подякував: 960 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1793017931179321793317934>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 18361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 16610
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 307532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.