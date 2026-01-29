Додано: Вів 02 чер, 2026 01:25

С полчаса назад громко грюкнуло. Похоже, сравнительно недалеко.



Перед этим на полчаса раньше был ещё прилёт, но подальше, не слышал. Терехов пишет, что в промзону.



Кстати, о воздушных тревогах. Не знаю, зачем они нужны. В Харькове на них никто не обращает внимание. люди занимаются своими делами. Магазины работают как ни в чём не бывало. Может, какие-то центровые и закрываются, не знаю, но супермаркеты, АТБ и аналог. продолжают работать. Закрываются разве что банки и, возможно, госучреждения.

Да и как иначе. если по сообщению Терехова по Харькову за май "385год. 38 хв." возд. тревог. Т.е. 16 суток - половину времени. Сирены только раздражают.



Пока писал ещё 2 прилёта - по Киевскому и Слободскому р-нам. Терехов пишет о баллистике.



P.s. Пока писал, крутился марафон. Прозвучало, прослушал, от кого, что в связи с новыми требованиями количество бронированных уменьшится примерно на 15% за счёт повышения требований к минимальной зарплате и запрета бронирования по не основному месту работу для совместителей.

P.p.s. Прослушал ещё раз. Сегодня примерно 1,4 млн. забронированных. Это число сократится на 200-300 тыс.