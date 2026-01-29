Уже надоело объяснять, что такое солидарная система -
Тому що і непотрібно це робити. Воно кривляється. Тому просто макати мордою в гівно.
Додано: Вів 02 чер, 2026 00:04
ЛАД
Додано: Вів 02 чер, 2026 00:45
Я рад за вас и вашу семью.
По советским меркам вы богато жили.
В 1973 к вам прибегали смотреть цв. ТВ, а во 2-ой половине 50-х к нам собирались соседи смотреть КВН. Был такой с линзой, которая заполнялась, если правильно помню, глицерином. Вы такого и не видели. Усаживались ярусами - дети на полу, следующий ярус - на маленьких стульчиках, табуретках, следующий уже на стульях.
В 1973 моя лейтенантская зарплата была 180 р. (не налогооблагаемых в то время). При том, что мне не надо было платить за квартиру (в части была квартира для холостяков), не надо было особо тратиться на одежду - я не стеснялся формы и вполне мог с дежурства пойти в пш в филармонию. Тем не менее, если верить вашей цифре, то это больше 3 моих зарплат. Совсем не мало. Поэтому в 1973 очередей на цв. ТВ не помню. Купил значительно позже, хотя, если не ошибаюсь, тоже по очереди, но ждал не особо долго (сколько - не спрашивайте, не помню, сильно меня это не напрягало).
Авто купил уже то ли в конце 90-х, то ли даже в 00-ых. Больше потому, что облегчало работу.
Насчёт памяти я отвечал шаману. Вы постарше, лет так на 15-20. Вам бы я такой вопрос не задавал. Но вы выбрали часть вопроса, а я раньше (viewtopic.php?p=5960121#p5960121) писал:
На такой вопрос не хотите ответить?
И на то, что тогда были отечественные ТВ и холодильники, в т.ч. и украинские. Где они сегодня?
Вам не кажется, что сравнение того, что было 50 лет назад и сегодня несколько некорректно? Может, ещё сравним с тем, что было 100 лет назад? В любой стране - хоть в США, хоть в Британии, хоть ещё где.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 чер, 2026 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2026 00:55
До этого такое писал другой и вполне уважаемый вами человек.
Но его вы не макали.
За рождаемость и смертность тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 чер, 2026 01:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2026 01:10
А откуда вы взяли, что у нас много таких, "які в пятій точці бачили працю?"
А живут они как? Питаются святым духом?
Другое дело, что работают они неофициально и не платят ПДФО и ЕСВ.
Но хотя бы платят НДС как потребители. И обеспечивают сбыт и доход вашему магазину. И, соответственно, выплату налогов вами.
При этом они останутся без пенсии, а только с нищенской "социальной помощью". Их проблемы.
А часто не их - очень много работ, где не оформляют по-белому, люди работают, но стаж не идёт. Они, может, и рады были работать по-белому, но...
Ваши продавцы, может тоже хотели бы иметь более высокую официальную зарплату, а не получать часть в конверте. Но это не выгодно ни вам, ни им, поэтому соглашаются.
Додано: Вів 02 чер, 2026 01:25
С полчаса назад громко грюкнуло. Похоже, сравнительно недалеко.
Перед этим на полчаса раньше был ещё прилёт, но подальше, не слышал. Терехов пишет, что в промзону.
Кстати, о воздушных тревогах. Не знаю, зачем они нужны. В Харькове на них никто не обращает внимание. люди занимаются своими делами. Магазины работают как ни в чём не бывало. Может, какие-то центровые и закрываются, не знаю, но супермаркеты, АТБ и аналог. продолжают работать. Закрываются разве что банки и, возможно, госучреждения.
Да и как иначе. если по сообщению Терехова по Харькову за май "385год. 38 хв." возд. тревог. Т.е. 16 суток - половину времени. Сирены только раздражают.
Пока писал ещё 2 прилёта - по Киевскому и Слободскому р-нам. Терехов пишет о баллистике.
P.s. Пока писал, крутился марафон. Прозвучало, прослушал, от кого, что в связи с новыми требованиями количество бронированных уменьшится примерно на 15% за счёт повышения требований к минимальной зарплате и запрета бронирования по не основному месту работу для совместителей.
P.p.s. Прослушал ещё раз. Сегодня примерно 1,4 млн. забронированных. Это число сократится на 200-300 тыс.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 чер, 2026 02:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 чер, 2026 01:30
Только не "сегодня работающих людей", а работодателей и в какой-то мере ФОПов. В Украине работники ни копейки не платят для социального обеспечения. Те, кто кого-то куда-то чем-то макают и кричат о том, что их налоги кормят каких-то пенсионеров, могут спать спокойно. Их копейки НДФЛ никаких пенсионеров не кормят.
Додано: Вів 02 чер, 2026 01:40
Хватит ***** заниматься.
Ещё и вам объяснять, что таки платят?
Другой вопрос, что с них этот налог снимается работодателем ещё до выплаты зарплаты.
Так НДФЛ тоже платится точно так же. Или вы расскажете, что НДФЛ работники тоже не платят?
Додано: Вів 02 чер, 2026 01:41
АндрейМ
Все так, ондрюша, все так..
А ви все ведетесь кожному чмошнику щось пояснювати
Додано: Вів 02 чер, 2026 02:00
Додано: Вів 02 чер, 2026 02:16
Вы можете с таким же успехом "объяснить" мне, что 2+2=5, а не 4, но это ничего не изменит. Работники в Украине не платят никаких социальных отчислений. Вы когд-либо видели зарплатную ведомость?
С заработной платы работодатель удерживает и перечисляет государству НДФЛ и военный сбор, поэтому их платит именно работник. ЕСВ с зарплаты не вычитывается. Сумма ЗП минус НДФЛ и военный сбор = "чистая" выплата работнику. Всё.
