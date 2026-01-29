Додано: Вів 02 чер, 2026 07:11

Но хотя бы платят НДС как потребители. И обеспечивают сбыт и доход вашему магазину. И, соответственно, выплату налогов вами. А откуда вы взяли, что у нас много таких, "які в пятій точці бачили працю?"А живут они как? Питаются святым духом?Другое дело, что работают они неофициально и не платят ПДФО и ЕСВ.Но хотя бы платят НДС как потребители. И обеспечивают сбыт и доход вашему магазину. И, соответственно, выплату налогов вами.

Дядя-ти дурак?1 Є два рівні через які людина отримує благаПерший- головний- через зарплатуДругий -вторинний - через БюджетПри чому , те що людина споживає через Бюджет, сама людина не бачить , але ж це не говорить про те що вона не споживає.ТомуЯкщо 10 млн ( з 20 млн працездатного ) віддають 40% свого доходу у вигляді податків, а отримують з Бюджету так само як і ті хто НЕ ПЛАТИТЬ податки , то й виходитьТі хто платить 40% - назад отримують половину, бо другу половину зідають засранці яких ти захищаєш .2 Якщо працездатного 20 млн , а пенсіонерів 10 млн ,і пенсіонери отримують пенсію з внесків офіційно працюючих - то чи розумієш ти що ТВОЯ низька пенсія це наслідок того що 10 млн не платять внесків ?3 Якщо працюючих 50% , а пенсію після 65 років (або соцдопомогу) отримують 100% живучих , то чи розумієш ти що 50% пенсіонерів отримують пенсію ЕКОНОМІЧНО незаконно і за ТВІЙ рахунок.Тепер про ПДВ.Тільки гетьманцев і ще парочка йому подібних буде заявляти що пдв(акциз ) платять СПОЖИВАЧІ, а внески в пенсійний фонд -підприємство...І останнєЦе для Сибаритатак , в ціні алкоголю/тютюну є велика частка податків, тому СПОЖИВАЧ тютюну/алкоголю -вигідний для Держави тим, що в його витратах частка податків ВИЩА ніж в інших...але є маленький нюансЯкщо цей споживач живе за рахунок субсидій від Держави , то з якими би податковим навантаженням він не споживав товар -він ЗБИТКОВИЙ, бо для того щоб він купив пляшку в якій 70 грн пордатків-йому треба дати 100 грн..ТомуВигідніше не дати йому 100 грн і після цього не отримати 70 грн податків-зменшити навантаження на працюючого на 30 грн ( він подякує) і буде збережений баланс.