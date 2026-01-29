Об этом сообщил 1 июня на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. «Что касается кредитного соглашения, то украинской стороне еще предстоит завершить ряд технических и процедурных этапов. После этого Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК. Идея была в том, чтобы перевести Украине €9,1 млрд в течение июня. Из этих денег €5,9 млрд пойдут на военные нужды, в первую очередь на беспилотники, и еще €3,2 млрд — на бюджетные нужды»,— сообщил представитель ЕК, дав понять, что в Брюсселе пока не имеют четкого представления о сроках завершения необходимых согласований с Киевом. «Нам предстоит проверить, имеются ли условия для выделения первого транша в рамках программы макрофинансовой помощи Украине»,— добавил он.