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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:44
ЛАД написав: prodigy написав:
............
попереду важке літо і осінь (як завжди, з 2023р), не про гроші (чи дембель) думки.
тримайтесь хлопці.
"Денег нет, но вы держитесь!"
від тебе нічого іншого, жодної копійки ЗСУ не дав
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:47
fler написав: Schmit написав:
...і енергетику нам винесли в одні ворота, ...
Угумц, енергетику винесли нам, а палива й мобільного інтернету нема в них. Яке дивне співпадіння
які нпз працюють в Україні?
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:52
ЛАД написав: prodigy написав:
...........
вибивати логістику, особливо ту, яка підвозить БК і пальне до армії окупантів (middle strikes) -50-150км від ЛБЗ
за останній місяць у звітах ген.штабу замість 50-70 , стало 437(від 350 мінімум) -автомобільна техніка і цистерни
Не забывайте, что они делают то же самое.
Вы в другом посте сами привели цифры выпускаемых дронов.
маємо лаг не більше місяця, коли рф наростить потужності, Україна вже наростила
у нас проблеми з ракетами до Патріотів, а в рф проблема у великій теріторії (і до того путін дуже щільно прикрив Валдай ппо), на інші регіони (навіть на пітер) не вистачає
В ніч на 3 червня 2026 року Сили безпілотних систем (СБС) у взаємодії з ССО, СБУ та ГУР провели комплексну глибоку операцію на території РФ із застосуванням далекобійних БпЛА-камікадзе типу АН-196 "Лютий" та FP-1. Об'єктом ураження став АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі, військовий завод "Прогрес" у місті Мічуринськ, який спеціалізується на виробництві мікроелектроніки для бойової авіації та ракетного озброєння, а також бойові кораблі Балтійського флоту в гавані Кронштадта.
АТ "Петербурзький нафтовий термінал" є стратегічною ціллю першого рангу, внесеною до реєстру суб'єктів природних монополій РФ із 2000 року (його номінальна пропускна здатність становить 12,5 мільйонів тонн на рік). Термінал виконує роль головного демпферного хаба для експорту російської сирої нафти та нафтопродуктів у Балтійському регіоні, акумулюючи об'єми у випадку технологічних чи військових зупинок сусідніх вузлів в Усть-Лузі та Приморську.
Відеоматеріали підтверджують щонайменше чотири прямі влучання БпЛА FP-1 у резервуарний парк.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:52
Shaman написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
...............
Нагадаю: обіцяє та ж людина, що обіцяла каву в Ялті в 23му.
Добавлю, насколько понимаю, все переговоры ведутся через посредников.
Разных.
Начиная от США и заканчивая всякими арабами.О прямых переговорах после 2022 не слышал ни разу.
вам звісно доповідають, що й як...
з ким на Раші вести перемовини зараз?
Мне звісно не доповідають.
Но я читаю о украино-американско-российских переговорах. Точнее, украино-американских и американско-российских. Именно в таком в таком виде. Прямых встреч не было.
Также читаю благодарности то Турции, то СА, то ещё кому-то за договорённости об обмене пленными и давно не слышал о прямых договорённостях (хотя это, допускаю, мог пропустить).
С кем вести, я написал - с кем есть сегодня, с тем и вести. Наверное, с каким-нибудь Ходорковским вести переговоры было бы легче, но бесполезно. Так что сегодня с Путиным и его представителями.
Вы этого сами не понимаете?
Надо было получить ответ от меня?
Really?
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:53
Shaman написав: ЛАД написав:
...Но переговоры начинать надо
. Хотя бы для того, чтобы знать требования врага, а не гадать о них. Переговоры не означают личную встречу Пу-Зе.
так руські не хочуть. як їм пояснити, що треба починати перемовини?..
слухайте Буданова-я написав пост, вони не зупинялись
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:56
ЛАД написав:
А "срака несеться у нашу сторону
" уже 4 года. Вы не заметили?
Авжеж помітили, бо знаємо де знаходиться "ваша сторона". І палива у вас нема, і інтернет обмежили до мінімуму, і держборг перевищив усі найсміливіші очікування, і воєнкори ваші змінили риторику на протилежну (про дупу виють), і тривога вже лунає там, де її ніколи не було і ніколи не очікували..
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:57
ЛАД написав: Shaman написав:
.............
й мова про вбивства цивільних не йде
- не пишу цю маячню, ми не руські... на Раші питання "навіщо?" вже звучить. й нам потрібно, щоб воно звучало все голосніше... а для цього так, треба кошмарити саме Москву
...
А что в таком случае означает "кошмарити Москву"?
ніхто не збирається воювати роками, окрім Раші. коли вона схаменеться, ця гаряча фаза відразу закінчиться.
І коли вона схаменеться?
тиждень тому, наводив особисто для вас
список військових заводів в радіусі від 5 до 100км від москви- спалити всі заводи і придприємства (які виготовляють військову продукцію)_це і буде кошмаром для банди путіна
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:59
ЛАД написав: Shaman написав:
...
з ким на Раші вести перемовини зараз?
...
Так что сегодня с Путиным и его представителями
.
Вы этого сами не понимаете?
Надо было получить ответ от меня?
Really?
так вони НЕ ХОЧУТЬ ВЕСТИ перемовини. вони досі вважають, що будуть ділити світ, як в Ялті в 45 році. тільки тоді сталін окупував вже пів Європи, а путін - лише пів Донбасу. але вважає, що має право.
Раша НЕ ХОЧЕ вести перемовини, бо прямі перемовини з Україною - вони вважають, що це теж приниження. лише з США. вони навіть з Європою ще не готові.
ви дійсно цього не розумієте?
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:02
prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав:
............
попереду важке літо і осінь (як завжди, з 2023р), не про гроші (чи дембель) думки.
тримайтесь хлопці.
"Денег нет, но вы держитесь!"
від тебе нічого іншого, жодної копійки ЗСУ не дав
Вынуждаете меня повторить вопрос, который уже когда-то задавал.
В 2022 вы были ещё вполне призывного по нынешним меркам возраста.
Чому ж ви не пішли захищати рідну Одесу і рідну хату (досить велику і гарно обладнану) при такому патріотизмі?
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