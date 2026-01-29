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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 179991800018001180021800318004>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:24

ЛАД


Какой геноцид встановлювала РФ в Африці?


Сама - ніякого
Але підтримують най конче ніші диктаторські режими. Де найбільша біднота .
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:що "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней",
Грипени-доповнюють піхоту і краще 16 Гріпенів + 100 000 піхоти , ніж просто 100000 піхоти....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:26

  Hotab написав:ЛАД
Какой геноцид встановлювала РФ в Африці?
Сама - ніякого
Але підтримують най конче ніші диктаторські режими. Де найбільша біднота .
Коли асад кидав хімічні бомби по Сірії...це можна назвати геноцидом?
а де тепер асад?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:27

ЛАД

Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней", яку ви чомусь почали заперечувати.


Тому що вона в корні невірна. Піхота постійно гине і потребує поповнень. І ви продовжуєте заперечувати очевидні речі «дальнобійна зброя - зниження втрат піхотинців - зниження потреб в поповненні» . Чому вперлися проти очевидного - не зрозуміло

І що ви називаєте штурмом?


Все те що відбувається. Знов таки за підтримки КАБів з обох боків,
Навіщо їх далі кидають , якщо вони на вашу думку не допомагають , це питання очевидно ви собі не ставили.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 чер, 2026 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:28

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:....... це одна з ідей - подалі від Раші, й щоб вони нас не чіпали. й тут руського в душі дуже пердолить...
.......

На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего. :mrgreen:

Українці надто вільнолюдна нація, щоб дозволити «тимчасовим обмеженням військового стану» продовжитись після його відміни. Більше того, навіть нинішні обмеження під час дії ВС зовсім неповні, понарошечні, рідко з реальною відповідальністю. Ви і самі казали про це («живуть далі мирним життя 90%»)
Во-первых, как написал Letusrock, "звільнись від полону ілюзій".
Во-вторых, я писал совсем не об ограничениях. Я на месте президента сделал ещё намного больше ограничений (если бы было возможно и хватило сил у государства).
Сибарит меня понял правильно, вы, к сожалению, не хотите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:30

ЛАД

Сибарит меня понял правильно, вы, к сожалению, не хотите.


Так у нього і медалей он скільки 😅
Якщо ви думаєте що мені має бути стидно, що хтось «зрозумів» , а я ні, то помилились


Во-первых, как написал Letusrock, "звільнись від полону ілюзій".


Та ілюзії у вас з летусроком. Україна на відміну від кацапії обрала давно шлях без диктаторів. І без силового втручання (окупації ) кацапів це вже не змінити.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 чер, 2026 21:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:33

  Hotab написав:ЛАД


Какой геноцид встановлювала РФ в Африці?


Сама - ніякого
Але підтримують най конче ніші диктаторські режими. Де найбільша біднота .

Так и нечего писать.
И не заставляйте меня вспоминать, какие режимы поддерживал Запад, если только они говорили "красивые слова" и проводили прозападную политику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:що "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней",
Грипени-доповнюють піхоту і краще 16 Гріпенів + 100 000 піхоти , ніж просто 100000 піхоти....
С этим полностью согласен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:35

ЛАД

И не заставляйте меня вспоминать, какие режимы поддерживал Запад,


Південну Корею ? І де вони, а де північна?
Чи хто там ще?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И не заставляйте меня вспоминать, какие режимы поддерживал Запад,


Например, в пику Вьетнаму и СССР, США поддерживали красных кхмеров в Камбодже
Это не говоря уже о всяких сомосах и пиночетов, что как бы само собой
fox767676
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  #<1 ... 179991800018001180021800318004>
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