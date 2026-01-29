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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:08
я гадаю може треба хунтера його ж зброєю. по-перше повний ігнор, по-друге хто перший побачив, той й оскаржив - не має відношення до теми гілки - 90%. такий собі флешмоб
цікаво, скільки протримається?
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Shaman
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:11
Shaman написав:
я гадаю може треба хунтера його ж зброєю. по-перше повний ігнор, по-друге хто перший побачив, той й оскаржив - не має відношення до теми гілки - 90%. такий собі флешмоб
цікаво, скільки протримається?
Дуже робоча схема))
Вже вищить наше «сво»))
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Hotab
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:25
для ЛАД
пуйло офіційно заявило що відмовляється від зустрічі з Зеленським поки не будуть проведені вибори і поки Трамп зеленського не виховає..
Це все що потрібно знати про бажання домовлятись..
І це ПІД ЗБІЛЬШЕННЯМ нашого тиску...
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 05 чер, 2026 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:26
х..ло на форуме в Питере заявил что не собирается заканчивать "эСВэО"
интересно что на сей счёт скажут те кто здесь регулярно заявляют что это Зеленский против окончания войны
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Xenon
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:30
Xenon написав:
х..ло на форуме в Питере заявил что не собирается заканчивать "эСВэО"
интересно что на сей счёт скажут те кто здесь регулярно заявляют что это Зеленский против окончания войны
А еще что-то было? - там, вроде, "Громкое заявление" обещали...
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_hunter
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