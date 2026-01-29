candle645 написав:.......... Зараз критично щоб "продукція" максимально швидко починала масово застосовуватись.
Это верно.
Так, вимоги знижуються, але більше в плані паперового супроводу ніж якості. BRAVE1, VIP1, "Залізний Полігон" - це реально революційний прорив в порівнянні з традиційною "Военная приёмка". І дуже жаль що вони стали можливими та з"явились лише в 2024-му а не в 2014-му.
Не могу судить. Но вы назвали платформы, а не производителей. Я говорил о контроле качества. Вероятно, я ошибся, когда использовал "бытовой" термин "военная приёмка". Официально она называлась "представительство заказчика на предприятии" и занималась, в основном, именно контролем качества продукции и соблюдения техпроцесса (больше первым). Она не занималась выбором образцов вооружения для производства, для этого были другие службы. Судя по тому, что вы пишете, и по тем фото, которые вы выкладывали, такая служба не помешала бы и сейчас.
По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).
Такое всеукраинское исследование общественного мнения проводили в период с 7 мая по 3 июня специалисты Киевского международного института социологии (КМИС).
«Среди политиков и общественно-политических деятелей из списка самые высокие показатели доверия имеют Игорь Терехов (52% доверяют и 19% не доверяют, баланс +32%), Михаил Федоров (50% доверяют и 21% не доверяют, баланс +29%), Владимир Зеленский (61% доверяют и 34% не доверяют, баланс +27%) и Виталий Ким (47% доверяют и 27% не доверяют, баланс +20%). Далее по показателям доверия идут Олег Ляшко (47% доверяют и 43% не доверяют, баланс +5%) и Сергей Притула (46% доверяют и 44% не доверяют, баланс +2%)», — говорится в публикации.
ЛАД написав:Информатика это всё-таки больше услуги, а не производство. Она позволяет улучшить управление, усовершенствовать техпроцессы, но сама по себе ничего не производит.
Информатика - это не услуги и не производство, а название урока в школе 😁 То, что на бытовом уровне называется информатикой, столь обширно и разнообразно, что целиком ни в одну классификацию не поместится. Если обобщать чуть менее широко, можно с некоторой натяжкой утверждать, что разработка индивидуальных решений - это услуга, а продажа универсальных - товар. Есть ещё и вариант техпроцесса в процессе производства товара.