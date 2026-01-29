на яких умовах ти пропонуєш нам з владою домовлятись?
Умови виставлять вони? А потім якщо схочуть то поміняють на нові?
Нє приятелю, воно так не работає. Це не домовленість, це диктатура.
Отже і ми маєм право грати по таких самих правилах...
|
|
|
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:07
на яких умовах ти пропонуєш нам з владою домовлятись?
Умови виставлять вони? А потім якщо схочуть то поміняють на нові?
Нє приятелю, воно так не работає. Це не домовленість, це диктатура.
Отже і ми маєм право грати по таких самих правилах...
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та ні. Американці добре розуміють нелінійність процесу.
В США близько двох третин рядового та сержантського складу залишають армію протягом перших 6 років служби.
Термін служби в зоні бойових дій 6-9 місяців.
Якщо хочеш будувати ЕФЕКТИВНУ систему, то вона апріорі не може бути лінійною.
Про правило парето чув наприклад?
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:32
Що з правила паретто ти хочеш притягнути за вуха?
Те що чим меншу вибірку з населення ти обираєш - тим кращу ефективність ти отримаєш.
Друге питання
Що бусифікація і цілеспрямований підбір -це різні речі. З цим погоджуюсь..
Але давай так
Було 300 000 професіоналів які перед війною були КОНТРАКТНИКИ... тобто люди знали що підписують контракт
Набрали 1 млн за пів року в 2022 році.....
Потім що року добирали 200 000
При цьому щороку демобілізовувалось і йшло в СЗЧ тих самих 200 000 (бо зміни чисельності ЗСУ не відбувалось)
Отже 4+ років, в ЗСУ йшов природний відбір, в якому слабкі гинули частіше ніж сильні, йшли в СЗЧ частіше ніж сильні....
Так що Парето показує що зараз бусифікований буде в рази гіршим від ВЕТЕРАНА ( згадай римля, Ветеран-це той хто пройшов найбільше баталій... і тому вступав в бій ОСТАННІМ)
Але додатково
За два роки Війна змінилась таким чином що знайшлась ніша для тих хто може освоїти БПЛА....
Тому ще раз
АКСІОМА
Чим довше ти в якійсь галузі тим ефективнішим ти в ній стаєш
( при чому це стосується будь-яких галузей, бізнес, сільське господарство , жулік на зоні) і так далі....
ПС
я не просуваю думку що на плечах тих хто сьогодні, без зовнішньої підпитки ми зможемо пройти всю війну...
Але ти повинен зрозуміти
Якщо ми хочемо ПЕРЕМОГТИ, то зобовязані ЕФЕКТИВНО використовувати те що є , а не впроваджувати соціалізм....
Якщо я ефективний в тилу - то міняти мене на долярчика в ЗСУ а його в тил - то отримати
а - в тилу дятла який навіть себе не прогодує не те що на тебе заробить
б - в ЗСУ дятла який підніме два снаряда й скаже а тепер несіть мене в санчастину, або залишайте тут помирати...
Тому ще раз
ПЕРЕСТАНЬ боротись за СПРАВЕДЛИВІСТЬ
почни боротись за ефективність...
Якщо віриш що флайман/хантер можуть тебе замінити через 3 місяці, а ти заміниш їх то вперед....
Але я ТЕБЕ в ЗСУ ТОЧНО не заміню, і не факт що ТИ зможеш замінити в тилу МЕНЕ.
Питання
То набуя нам такий обмін який одночасно погіршить і тил і нуль?
Ми що хочемо ПРЕМОГТИ
чи ПРОГРАТИ але справедливо, і потім тебе загребуть в рашаармію і ти підеш воювати з поляками?
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:47
При этом ещё и перевирает собственную цитату.
демобілізація не "настала ... після 1948р".
В 1948 она была полностью закончена, а началась всё же в 1945.
Проводилась поэтапно.
При этом видим, что самым старшим было 52 года (а не 60).
Т.о. до августа 1947 из армии было демобилизовано 6 120 000, а в 1948 оставшийся 1 080 000 человек.
И это называется "демобілізація настала після 1948р"
Просто поразительно, как людям не надоедает врать даже во имя, по их мнению, "благой цели".
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:54
не бачу принципової різниці, загребуть воювати з москалями чи з поляками. Для мене поляки також ні який не братній народ.
Щодо твого дарвінізму про виживання сильніших то це хрєнь. виживають пристосовуваніші а сильні гинуть.
Це правило діє як загалом для країни.
Твої сини виживуть, а сильні в ссо загинуть.
Так і в армії. Сильні в ссо загинуть, а обмежено придатні в тцк виживуть.
В тцк з меншою ймовірністю виживуть ніж в волонтьорах. Но з більшою ніж в дшб.
Це колись компесувалось тільки тим, що сильніше розмножались сильні.
Соціальною кастрацією непридатних.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:58
"масштабна мобілізація резервістів" - 6000 человек.
И вряд ли американские военные участвовали в боевых действиях по 3-4 года. Или даже по году. И там не было постоянных боевых действий.
Не хочу искать данные, но наверняка там была ротация.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:36
Слушай ты, мудило тра_ханый.
Пусть меня забанят хоть пожизненно, но иначе такого подонка назвать не могу.
Да, я не был ликвидатором.
Но в ликвидации аварии по разным оценкам участвовало от 600 до 800 тыс. человек. Причём вторая цифра - с учётом всех, кто привлекался к работам в 30-километровой зоне кратковременно или не получили официального статуса.
Наибольший вклад внесли три наиболее пострадавшие республики:
Украина: более 200 000 человек;
Россия: около 200 000 человек;
Беларусь: около 100 000 человек.
Остальные сто тысяч распределились между республиками Кавказа, Центральной Азии и Прибалтики.
Итого из Украины было 200 тыс. при населении 51 млн. - один из 250. При этом добровольцев там не было. Туда людей мобилизовывали и отправляли. Более 240 тыс. было военнослужащих - "партизан".
Сегодня через армию прошло уже порядка 1,5 млн. при населении примерно 37 млн. (максимум), т.е. каждый 25-й. Где вы?
Но на строительство жилья для эвакуированных направляли добровольцев и легко можно было отказаться. Я поехал добровольно. Пусть я был не на "передовой", а в "тылу", но я там был.
Кстати, далеко не все ликвидаторы были на самОм объекте. Много было вспомогательного персонала: десятки тысяч водителей (осуществлявших подвоз материалов и эвакуацию), поваров, медиков, обеспечивавших жизнедеятельность лагерей ликвидаторов, а также сотрудников милиции, охранявших Зону отчуждения от мародеров.
А вы, Аника-воин, пока что только призываете других "стойко держаться" и продолжать "воевать до победы над врагом".
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|