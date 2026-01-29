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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18097180981809918100>
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:51

  Xenon написав:
Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.

"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"

то чим більше обовязку виконаєш тим більше стаєш винен? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 15:54

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.

"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"

то чим більше обовязку виконаєш тим більше стаєш винен? :lol:


А коли в армії було по-іншому?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 16:06

  pesikot написав:Через масований удар по Києву горить лавра, зростає кількість загиблих та поранених – фото, відео
У Києві також загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. За даними Ткаченка, попередньо там було пряме влучання.

"За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь", – зазначив Ткаченко.


Гундяй одобряет ... Banderlog промолчит ...
гундяй намагається вбити Епіфанія?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 16:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Через масований удар по Києву горить лавра, зростає кількість загиблих та поранених – фото, відео
У Києві також загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. За даними Ткаченка, попередньо там було пряме влучання.

"За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь", – зазначив Ткаченко.


Гундяй одобряет ... Banderlog промолчит ...
гундяй намагається вбити Епіфанія?

тільки безбожники руйнюють храми ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 16:34

  pesikot написав:

тільки безбожники руйнюють храми ...
да, безбожники. Ти дозрів щоб мобілізуватись?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 16:48

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

тільки безбожники руйнюють храми ...
да, безбожники. Ти дозрів щоб мобілізуватись?

А що, ні ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:08

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:

тільки безбожники руйнюють храми ...
да, безбожники. Ти дозрів щоб мобілізуватись?

А що, ні ?

Що ні? Ти мобілізуєшся щоб воювати з безбожниками чи ні? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:35

  prodigy написав:
  Banderlog написав:


то чим більше обовязку виконаєш тим більше стаєш винен? :lol:


А коли в армії було по-іншому?

Поки шо це все іпсо -новий вихід на сцену піаніста. :lol:
Ще ніхто нікого нікуди не відпускав. Сроки демобілізації НІКОМУ не призначав і грошей НЕ ДОБАВИЛИ НІКОМУ :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:48

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== pesikot ===---
тільки безбожники руйнюють храми ...
---=== ===---
да, безбожники. Ти дозрів щоб мобілізуватись?

А що, ні ?

Що ні? Ти мобілізуєшся щоб воювати з безбожниками чи ні? :lol:

То ти мобілізувався, щоб воювати з ПЦУ ?
Це ж для тебе безбожники чи ні ?

Чи ти так прозрів і безбожники у тебе РПЦ ? )

Нещодавно ти писав, що багато повернется з ЗСУ і буде повертати церкви
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:53

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:


то чим більше обовязку виконаєш тим більше стаєш винен? :lol:


А коли в армії було по-іншому?

Поки шо це все іпсо -новий вихід на сцену піаніста. :lol:
Ще ніхто нікого нікуди не відпускав. Сроки демобілізації НІКОМУ не призначав і грошей НЕ ДОБАВИЛИ НІКОМУ :lol:


-Щоб почати демобілізацію, треба бачити реальну перспективу мирного договору,
чи реально це при владі путіна? малореально, але шанси є

США і Іран підпищуть договір 19 червня, відстрочка санкцій для російської
нафти припняє дію, треба тільки нагадати діду, щоб не забув про це
Трамп раніше заявляв, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені, щойно завершиться криза на Близькому Сході.


ціна на нафту вже почала подати: brent 83, uraks 79.9
аналітікі прогнозують падіння ціни на протязі тижнів до рівня 50-55(побачимо)

ціна 59 дол/барель закладена в бюджет 2026.

на болотах бензинова криза, якщо також буде криза в поставках бензина/БК/провізії для
армії путіна, це значно вплине не ситуацію як на ЛБЗ так і путіна
давай Бандерлог, працюй middlestrikes, знищуй ворожу логістику і буде тобі восені дембель, інфа 100%
prodigy
 
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