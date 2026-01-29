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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18098180991810018101
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 19:18

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:так треба вийти з оон. Це сталін Україну ввів в жовтні 1945р в цю недієву організацію.


Ти вже ООН і ЮНЕСКО плутаєш ? ) ну буває, як казав один "а какая разница ?" )
а ти розібрався і не путаєш? :lol: ну то ладно, то в методичці було не прописано. Ти так і не прояснив ситуацію з своїми емоціями на бомбардування київських храмів.

Давай спершу ти про твої емоції, бо це ти про церкву багато пишеш ... але мовчиш про яку саме )

На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Там летчик застрелил весь экипаж во время полета.


на болотах написали, всі 4 члена живі і здорові, десантувались на дерево(літак вщент)
командування запитало командира секретним літарем: літерами-к-ж-л(како-живете-люби), "у вас все нормально?"
командир просигналів у відповідь: н-х-т (наш-хер-тверд), тобто все ОК
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 19:52

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  pesikot написав:Давай спершу ти про твої емоції, бо це ти про церкву багато пишеш ... але мовчиш про яку саме )

На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 19:57

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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 20:00

  pesikot написав:

На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції

А я тут при чому? Це ви про церкву пишете з продіджі і сьогодні ти перший написав вродь і по твоїй церкві прилетіло? по пцу... а шо робити будеш непонятно :lol: чи твоя головна задача в відповідь на удар росіян по церкві написати про це мені? А як іти в тцк то дураків нема? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 20:10

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції

А я тут при чому? Це ви про церкву пишете з продіджі і сьогодні ти перший написав вродь і по твоїй церкві прилетіло? по пцу...


Про влучання в Лавру ти нічого не пишеш

а вчора-позавчора, як писав, як писав про церкву, а зараз робиш вигляд, що до тієї церкви не маєш жодного відношення )

так часто уркагани пишуть - які вони зухвалі ... а коли їх беруть за шкірки, тоді вмикають нєсознанку

Історична справка.
Лавру руйнували або мокшане з болот, або татаро-монголи, або московити
В 1941 році руйнували московити

Відбудували при Україні і ... знов руйнування московитами
pesikot
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  #<1 ... 18098180991810018101
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