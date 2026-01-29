|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 15 чер, 2026 19:18
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
так треба вийти з оон. Це сталін Україну ввів в жовтні 1945р в цю недієву організацію.
Ти вже ООН і ЮНЕСКО плутаєш ? ) ну буває, як казав один "а какая разница ?" )
а ти розібрався і не путаєш?
ну то ладно, то в методичці було не прописано. Ти так і не прояснив ситуацію з своїми емоціями на бомбардування київських храмів
.
Давай спершу ти про твої емоції, бо це ти про церкву багато пишеш ... але мовчиш про яку саме )
На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14277
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 19:22
buratinyo написав:
Там летчик застрелил весь экипаж во время полета.
на болотах написали, всі 4 члена живі і здорові, десантувались на дерево(літак вщент)
командування запитало командира секретним літарем: літерами-к-ж-л
(како-живете-люби), "у вас все нормально?"
командир просигналів у відповідь: н-х-т (наш-хер-тверд), тобто все ОК
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13963
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3416 раз.
- Подякували: 3371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 19:52
pesikot написав:
Давай спершу ти про твої емоції, бо це ти про церкву багато пишеш ... але мовчиш про яку саме )
На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції
100 фламінг на Мавзолеум
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43092
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1649 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 15 чер, 2026 19:57
ЗМІНИ з 15 червня!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43092
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1649 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 15 чер, 2026 20:00
pesikot написав:
На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції
А я тут при чому? Це ви про церкву пишете з продіджі і сьогодні ти перший написав вродь і по твоїй церкві прилетіло? по пцу... а шо робити будеш непонятно
чи твоя головна задача в відповідь на удар росіян по церкві написати про це мені? А як іти в тцк то дураків нема?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5514
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 15 чер, 2026 20:10
Banderlog написав: pesikot написав:
На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції
А я тут при чому? Це ви про церкву пишете з продіджі і сьогодні ти перший написав вродь і по твоїй церкві прилетіло? по пцу...
Про влучання в Лавру ти нічого не пишеш
а вчора-позавчора, як писав, як писав про церкву, а зараз робиш вигляд, що до тієї церкви не маєш жодного відношення )
так часто уркагани пишуть - які вони зухвалі ... а коли їх беруть за шкірки, тоді вмикають нєсознанку
Історична справка.
Лавру руйнували або мокшане з болот, або татаро-монголи, або московити
В 1941 році руйнували московити
Відбудували при Україні і ... знов руйнування московитами
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14277
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 20:44
prodigy написав: buratinyo написав:
Там летчик застрелил весь экипаж во время полета.
на болотах написали, всі 4 члена живі і здорові, десантувались на дерево(літак вщент)
командування запитало командира секретним літарем: літерами-к-ж-л
(како-живете-люби), "у вас все нормально?"
командир просигналів у відповідь: н-х-т (наш-хер-тверд), тобто все ОК
... так на болотах сегодня писали и про прилетевший Пэтриот старых годов выпуска по Киево-печерской Лавре. А оказалось шо то вообще шахед был. Неудобно получилось, но они не извинились. Им брехать же - не привыкать.
Но видео с парашютистами не сфабриковали почему-то пока. Вероятно потому что их не было! Хотя падение самолета снимали качественно.
"н-х-т" это другое означает - на хуя тролишь? тобто иди на х...!
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 2011
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 21:03
pesikot написав:
А я тут при чому? Це ви про церкву пишете з продіджі і сьогодні ти перший написав вродь і по твоїй церкві прилетіло? по пцу...
Про влучання в Лавру ти нічого не пишеш
а вчора-позавчора, як писав, як писав про церкву, а зараз робиш вигляд, що до тієї церкви не маєш жодного відношення )
так часто уркагани пишуть - які вони зухвалі ... а коли їх беруть за шкірки, тоді вмикають нєсознанку
Відбудували при Україні і ... знов руйнування московитами
для особо тупих пояснюю, я вже тут, з 22го року
шо по твому я маю зробити після того як прилетіло по храму пцу ?
написати про те що росіяни і по церквах бють? ) і тоді москалі прочитають фінансовий форум і ...?
Шо станеться? Чи може тоді ти прочитаєш і підеш воювати з ордою? Так я в це чогось не вірю ... ти ж не підеш?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5514
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|28775
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|27744
|
|
|36
|327249
|
|