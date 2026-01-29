Banderlog написав:я прочитав і ти почитай, бо щось ви увлєклись тут. Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград. А потом раптом перестав. Не підкажеш в який момент це сталось?
я нагадаю, що ти визнав здачу Покровська за брехливими повідомленнями руських, а не тоді, коли Покровськ реально залишили. ось й вся різниця. й не визнав своєї помилки...
а Констянтинівка може повторити долю Покроська, так. руські звільнять чергове місто від усього, стане чергова руїна - логіки в цьому ніякої немає
Нагадаю і я. Повідомлення руських було що покровськ в вогневому оточенні а наші казали що такого нема. І ти тут з песікотом робили від шо там всьо чотко і під контролем. А я писав що треба час щоб провірити як там. То коли ти кажеш Покровськ реально залишили? Можеш написати не одним днем а +- тиждень. А нащот логіки, то тобі я вже не перший раз пишу, логіка - знищення. Це не задача Київ за 3 дня. Це війна на істощєніє. Знищити максимально економіку і мобілізаційний потенціал України. І ивони не спішать.
buratinyo написав:.......... А попадание в церковь в Киеве, музей в Харькове, мирные дома везде - это повод для заказа путина и всех его двойников.
Сегодня в Харькове трагедия в зоопарке в центре города, самом любимом месте харьковчан. Не знаю точно, но какая-то изворотливая разновидность шахедов прилетела в зоопарк. Животных побило в вольерах. Про жертв среди посетителей пока не слышал. Лишь бы люди не пострадали. Вчера уже подтвержденная трагедия была. Ракета Искандер в спасателей, приехавших тушить пожар, прилетела.
Вы как харьковчанин должны бы знать, что находится буквально в десятке метров от художественного музея. Так что тут, скорее всего, простая неточность. А трагедия всё же не зоопарк, где погибли десяток кроликов и стресс у слона, а гибель от обстрела на Холодной Горе 4 спасателей и главного сотрудника Департамента чрезвычайных ситуаций горсовета от обстрела четырьмя ракетами "Искандер-М". Куда стреляли там, не сообщается. Но: "Всего в результате ночной атаки на Харьков пострадали 13 человек. По данным Синегубова, в крайне тяжелом состоянии в реанимации – двое мужчин. Также в больнице – месячный ребенок" (https://www.objectiv.tv/objectively/2026/06/15/iskanderami-po-spasatelyam-tragediya-v-harkove-itogi-15-iyunya-2026-goda/).
«На месте сразу погибли пять человек, еще шесть работников экстренных служб ГСЧС сейчас находятся в лечебных учреждениях с разными степенями тяжести. Есть травматическая ампутация одной из работниц. Проведены обследование всех обломков и констатируем, что баллистичные ракеты были с осколочно-фугасной боевой частью. Именно поэтому они нанесли большие разрушения»
Найцінніші експонати убезпечили ще на початку повномасштабної війни, тому головне - збережено. Водночас були пошкоджені твори графіки та сучасного мистецтва з приватних колекцій, які перебували в музеї на тимчасовому зберіганні. Нині реставратори вже запропонували свою допомогу й готові долучитися до відновлення вцілілої частини зібрань.
Интересный момент - этот Семён Скрипицкий был включён в базу "Миротворца" "за критику украинского правительства" (1:13-1:21). Это пример того, о чём я писал - озлобленность, поиск врагов, прямолинейность. Хорошо проявляется и на нашем форуме.
Краткое содержание - Трамп призывает Россию к миру после переговоров G7 с Зеленским. - Зеленский и Европа оказывают давление на Трампа, требуя большей поддержки, поскольку Киев набирает рычаги влияния. - Дипломаты говорят, что Трамп уклончив в вопросе ужесточения санкций. - В странах G7 обсуждается соглашение с Ираном, при этом Европа предупреждает о невыгодных условиях.
Эвиан-ле-Бен, Франция, 16 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна заключить мир с Украиной после «очень хорошей» встречи с президентом Владимиром Зеленским во вторник. Эти комментарии вызвали осторожный оптимизм среди лидеров G7 в отношении возможности заключения мирного соглашения. Оптимистичные настроения по поводу войны на Украине, которая продолжается уже пятый год, резко контрастируют со встречей Зеленского с Трампом в Овальном кабинете в прошлом году, когда ему сказали, что у него нет рычагов влияния на потенциальные мирные переговоры с Россией. ......... Трамп выразил неодобрение удару (по Лавре), сообщил один из европейских дипломатов, а другой заявил, что показ кадров Зеленским был "психологически" удачным шагом. Европейские дипломаты заявили, что тон встречи был конструктивным. Однако двое дипломатов заявили, что Трамп не высказался по поводу введения дополнительных санкций США против Москвы, чего хотят европейские лидеры. Трамп заявил журналистам, что Вашингтон теперь может позволить истечь сроку действия исключений по российским нефтяным контрактам после того, как временное соглашение о прекращении войны с Ираном успокоило рынки, но он не затронул вопрос о более широких карательных мерах.
Краткое содержание - По данным источника, объем обязательств в пяти регионах превышает 150 миллиардов долларов. - Данный инвестиционный фонд не содержит государственных средств. - По словам источника, новый фонд не связан с переговорами о замороженных активах. - Фонд начнет функционировать только после подписания окончательного соглашения между США и Ираном. ДУБАЙ, 16 июня (Reuters) - В рамочном соглашении между США и Ираном предусмотрен частный фонд в размере 300 миллиардов долларов, предназначенный для стимулирования инвестиций в Иран, и более половины этой суммы уже выделено, сообщил Reuters источник, непосредственно знакомый с условиями сделки. Фонд призван предоставить обеим сторонам экономический стимул для заключения окончательного соглашения, сообщил источник, говоривший на условиях анонимности, поскольку план еще не был объявлен, а Вашингтон и Тегеран готовятся подписать соглашение в пятницу. ........... Новый фонд представляет собой частный инвестиционный инструмент, а не программу восстановления или репараций, и не будет включать в себя государственные средства или гранты, сообщил источник, добавив, что компании из США, арабских государств Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки согласились предоставить финансирование. По словам источника, обещанные инвестиции охватывают энергетику, логистику, производство и транспорт. Высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters, что Тегеран первоначально требовал от США 400 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный войной, но Вашингтон заявил, что не предоставит эту сумму. Тогда и возникла идея создания фонда, который планируется назвать Фондом реконструкции и развития. Как сообщил иранский источник, механизм предусматривает вклад стран региона различными способами. К ним относятся получение кредитов, создание кредитных линий или прямое финансирование восстановления объектов, поврежденных в ходе войны, включая такие объекты, как металлургический комплекс Мобараке, нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и, в более широком смысле, инфраструктуру, пострадавшую от конфликта. .......... Страна обладает вторыми по величине в мире доказанными запасами природного газа и четвертыми по величине доказанными запасами нефти. Кроме того, страна может похвастаться молодым, образованным населением, насчитывающим более 92 миллионов человек, диверсифицированной промышленной базой и значительным нераскрытым потенциалом в таких секторах, как нефтехимия, добыча полезных ископаемых, туризм и сельское хозяйство. ........«Он (фонд) будет создан только после подписания окончательного соглашения», — сказал источник.
Краткое содержание - Лидеры стран G7 обращают внимание на проблемы задолженности, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода. - Развивающимся странам настоятельно рекомендуется увеличить доходы и привлечь больше частного капитала. - США и другие развитые страны резко сократили помощь на цели развития. Эвиан-ле-Бен, Франция/Вашингтон, 16 июня (Reuters) - Лидеры стран «Большой семерки» во вторник пообещали активизировать усилия по решению проблемы высокого долгового бремени, от которого страдают развивающиеся страны, включая страны со средним уровнем дохода, которые не имеют права на участие в инициативе по облегчению долгового бремени, запущенной более широкой группой 20 крупнейших экономик мира во время пандемии COVID-19. .........«По сути, они призывают к превентивной реструктуризации долга — к решению проблемы задолженности до того, как она перерастет в кризис», — сказал Эрик Лекомпт, исполнительный директор Jubilee USA Network, группы по развитию, приветствуя заявление лидеров. Он отметил, что акцент на инвестициях частного сектора важен, учитывая сокращение государственного финансирования развития. Данные ОЭСР показали, что официальная помощь в целях развития сократилась на 23,1% в реальном выражении в 2025 году до 174,3 млрд долларов, причем наибольшее снижение наблюдалось со стороны США (почти на 57%), а также менее значительное сокращение со стороны Германии, Франции, Великобритании и Японии.
Краткое содержание - 38% респондентов опроса (опрос Reuters/Ipsos) не считают, что США будут существовать как единая страна через 250 лет. - 64% опрошенных заявили, что американской демократии грозит крах, по сравнению с 57% в августе. - Большинство опрошенных заявили, что празднование 250-летия стало слишком политизированным. ....... Около 38% респондентов в опросе, в том числе 40% демократов и 26% республиканцев, заявили, что не считают, что США будут существовать как единая страна через 250 лет. Лишь 62% полагали, что их страна сохранится. .......Две трети респондентов, включая 85% демократов и 50% республиканцев, заявили, что согласны с утверждением о том, что американская демократия находится под угрозой краха. .......Опрос также показал, что доля американцев, считающих страну выдающейся в мире, снижается. Около 30% респондентов заявили, что считают Америку величайшей страной в мире, по сравнению с 38% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном в ноябре 2017 года, во время первого срока Трампа. Доля демократов, придерживающихся такого мнения, упала до 11% с 26%, в то время как доля республиканцев осталась стабильной, примерно шесть из десяти.