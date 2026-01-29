Краткое содержание - Лидеры стран G7 обращают внимание на проблемы задолженности, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода. - Развивающимся странам настоятельно рекомендуется увеличить доходы и привлечь больше частного капитала. - США и другие развитые страны резко сократили помощь на цели развития. Эвиан-ле-Бен, Франция/Вашингтон, 16 июня (Reuters) - Лидеры стран «Большой семерки» во вторник пообещали активизировать усилия по решению проблемы высокого долгового бремени, от которого страдают развивающиеся страны, включая страны со средним уровнем дохода, которые не имеют права на участие в инициативе по облегчению долгового бремени, запущенной более широкой группой 20 крупнейших экономик мира во время пандемии COVID-19. .........«По сути, они призывают к превентивной реструктуризации долга — к решению проблемы задолженности до того, как она перерастет в кризис», — сказал Эрик Лекомпт, исполнительный директор Jubilee USA Network, группы по развитию, приветствуя заявление лидеров. Он отметил, что акцент на инвестициях частного сектора важен, учитывая сокращение государственного финансирования развития. Данные ОЭСР показали, что официальная помощь в целях развития сократилась на 23,1% в реальном выражении в 2025 году до 174,3 млрд долларов, причем наибольшее снижение наблюдалось со стороны США (почти на 57%), а также менее значительное сокращение со стороны Германии, Франции, Великобритании и Японии.
Краткое содержание - 38% респондентов опроса (опрос Reuters/Ipsos) не считают, что США будут существовать как единая страна через 250 лет. - 64% опрошенных заявили, что американской демократии грозит крах, по сравнению с 57% в августе. - Большинство опрошенных заявили, что празднование 250-летия стало слишком политизированным. ....... Около 38% респондентов в опросе, в том числе 40% демократов и 26% республиканцев, заявили, что не считают, что США будут существовать как единая страна через 250 лет. Лишь 62% полагали, что их страна сохранится. .......Две трети респондентов, включая 85% демократов и 50% республиканцев, заявили, что согласны с утверждением о том, что американская демократия находится под угрозой краха. .......Опрос также показал, что доля американцев, считающих страну выдающейся в мире, снижается. Около 30% респондентов заявили, что считают Америку величайшей страной в мире, по сравнению с 38% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном в ноябре 2017 года, во время первого срока Трампа. Доля демократов, придерживающихся такого мнения, упала до 11% с 26%, в то время как доля республиканцев осталась стабильной, примерно шесть из десяти.
Интересный момент - этот Семён Скрипицкий был включён в базу "Миротворца" "за критику украинского правительства" (1:13-1:21). Это пример того, о чём я писал - озлобленность, поиск врагов, прямолинейность. Хорошо проявляется и на нашем форуме.
Просто у Зе він побачив молодого путіна, а у його пастві потужників — тих самих "скрепців".