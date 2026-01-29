Краткое содержание

- 38% респондентов опроса (опрос Reuters/Ipsos) не считают, что США будут существовать как единая страна через 250 лет.

- 64% опрошенных заявили, что американской демократии грозит крах, по сравнению с 57% в августе.

- Большинство опрошенных заявили, что празднование 250-летия стало слишком политизированным.

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Около 38% респондентов в опросе, в том числе 40% демократов и 26% республиканцев, заявили, что не считают, что США будут существовать как единая страна через 250 лет. Лишь 62% полагали, что их страна сохранится.

.......Две трети респондентов, включая 85% демократов и 50% республиканцев, заявили, что согласны с утверждением о том, что американская демократия находится под угрозой краха.

.......Опрос также показал, что доля американцев, считающих страну выдающейся в мире, снижается. Около 30% респондентов заявили, что считают Америку величайшей страной в мире, по сравнению с 38% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном в ноябре 2017 года, во время первого срока Трампа. Доля демократов, придерживающихся такого мнения, упала до 11% с 26%, в то время как доля республиканцев осталась стабильной, примерно шесть из десяти.