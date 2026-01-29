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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18118181191812018121
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что то совсем грустный соловьёв стал))
Уже терпеть собрался. Трансформация сознания. Из победоносца в терпилы))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:44

  buratinyo написав:
  pesikot написав:І мій малесенький штришок до угоди Трампа з Іраном

Трамп ! Знову ! Кинув партнера ! ...
Як завжди він це робить

Цього разу він кинув Ізраїль, не Бібі, хоча і його також, а саме весь Ізраїль

Будь ласка, не лайте 80-річного чоловіка, який стоїть головує в такій сильній в усіх категоріях держави як Сполучені штати Америки. Все що його держава робить відповідає її стратегічним цілям, які не висвітлюються у ЗМІ.

Є один сценарій стосовно питання нерозповсюдження зброї масового знищення у світі, який не дає мені спокою. І він збувається і виконується без виключень по всім пунктам, навіть самим фантастичним не тільки для мене. Я навіть мріяти про це не міг, бо вважав цей сценарій нереально ідеалістичним і навіть більш декларативним чим ефективним. Цей сценарій цікавий бо стосується України, яка відмовилась від ядерної зброї під міжнародні гарантії, і стосується кремлівській росії, яка погрожувала мирній Україні своєю ядерною зброєю, яка стала ядерним терористом, здійснивши військове захоплення двох атомних електростанцій в Україні в рамках своєї рейдерської операції щодо українських активів.

На сьогодні зостався тільки один останній пункт цього сценарію, який ще не виконано. Але він усім нам дуже сподобається, бо він справедливий і чесний по відношенню до України. Саме демократичний устрій в Україні, який вкрай важливий для питання мирного курсу нашої держави, дає надію на завершення цієї війни та відновленню розбитої інфраструктури та налагодженню чудового життя.

Вот я и дожил до момента, когда читаю разумные, мудрые мысли
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:53

  Ой+ написав:
  stm написав:Онуфрій отримав томос

:shock:
Особистий?
"ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть".
"Кожна людина має шукати свій особистий Томос. Тобто, свободу від гріха. Оце той Томос, який ми маємо получити від Бога. А інші Томоси нас не спасуть", - вважає предстоятель. https://tsn.ua/ukrayina/tomosi-yakis-ta ... 38088.html

Здається ви щось переплутали з Томосами і митрополитами.

Так, сплутала тих метрополитів, томос надан Епіфанію, не Онуфрію ) але факт що орківська церква самопроголошені розкольники - не сплутала )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:36

  stm написав:
  Ой+ написав:
  stm написав:Онуфрій отримав томос

:shock:
Особистий?
"ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть".
"Кожна людина має шукати свій особистий Томос. Тобто, свободу від гріха. Оце той Томос, який ми маємо получити від Бога. А інші Томоси нас не спасуть", - вважає предстоятель. https://tsn.ua/ukrayina/tomosi-yakis-ta ... 38088.html

Здається ви щось переплутали з Томосами і митрополитами.

Так, сплутала тих метрополитів, томос надан Епіфанію, не Онуфрію ) але факт що орківська церква самопроголошені розкольники - не сплутала )

зв кілька сторічь про це вже забули. але вони зараз пішли в новий розкол. та й єресь "руського мира" нікуди не поділася...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:52

невідворотність покарання
Суд засудив до довічного вбивцю активіста Дем’яна Ганула в Одесі
Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який визнав обвинуваченого винним за всіма інкримінованими йому статтями та призначив йому найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення військового звання.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 12:26

  budivelnik написав:Якщо чесно я погано розумію
А де МИ програли від того що Трамп підписав?
Нафта вже 77 і буде далі падати бо Ірану дозволили повернутись на ринок(+/- 2 млн барелів/доба)
Санкції на педерацію Трамп вже повернув ( отже дисконт на їх жижу виросте до 20-30 доларів, і педерація замість продавати по 59 як закладено в їх Бюджеті( в якому навіть при цій цифрі 8 трлн дефіцит) буде продавати по 40...
Іран буде відновлювати свої збройні сили , а значить зменшиться потік озброєнь в педерацію з Ірану.

Тому
Може США і програло
але де наш ПРОГРАШ ?

Обсуждать документы, оригиналы которых здесь не доступны никому, считаю большой ошибкой.

США проиграли в войне? Не вижу этому, честно говоря, никаких подтверждений. Зато вижу визги кремлевских пропагандистов, которым раньше приходилось только выдумывать фейки про далекую Украину, а сегодня приходится смело пригибаться или нагибаться в Москве, прячась то от летающих крышек резервуаров, то от безумных угроз от путина и ко. Прогрессируют, ссуки. :)

Операция "Иран" имела целью уничтожения опасного для азиатского региона того самого Хаменеи, особенно после появления ядерных взрывных приспособлений - религиозного агрессивного фанатика, поставившего перед собой цель жизни - уничтожение соседнего народа с другой верой и другими ценностями жизненными (среди которых рост и процветание всех и всего).

Известно, что человек, находящийся у власти слишком долго, заболевает потерей всяких границ и манией величия, которая начинает мешать гармоничному продолжению развития его государства и общества. Если точнее, то речь идет о сроке более 15 лет, а также о животном страхе об ответственности перед правопреемниками за свои прошлые дела и преступления. И этот страх настолько силен, что толкает этого человека на все любые действия, направленные на удержание власти и отдаление наступления периода ее завершения. Убийство одного или даже нескольких конкурентов, например, перед выборами это самое безобидное среди таких действий.

Надежным способом удержания власти является долговременная война. Так как объективных оснований для развязывания войны обычно трудно найти, то вступает в действие специальная команда пропагандистов. Все их обманы может не сразу, но видны только экспертам, у которых критичность мышления высокая. А обычный же зритель не способен распознать ложь, особенно без наличия альтернативных мнений.

Так было в Иране, развязавшего религиозную прокси войну с варьируемой интенсивностью с Израилем. Так было и в кремлевской росии, превратившей свой наглый кгбистский газпромовский рейдерский захват в полномасштабную войну против Украины. Цель руководства и там, и там - удержание власти. Будем рассматривать далее этот контекст.

Чтобы сделать Иран стабильным и безопасным для мира достаточно было убить Хаменеи и его самых приближенных, упоротых в своей религиозной воинственности. Менее воинственные сразу стали способны почувствовать разницу нормальной жизни (300 млрд. долларов помощи от Трампа) и жизнью изгоями для большинства мира, да еще под санкциями. Выбор между смертью и довольно сытой жизнью очевиден в период отврезвления. Поковряжились для понта перед кремлем, чуть поторговались, да и согласились. Сын Хаменеи не хочет судьбы отца, пытается не повторять ошибки. Это здраво.

Но для мира большую опасность представляет кремлевская росия - из-за своей полной безбожности, своей безпринципности и отсутствия хоть какой-то веры, из-за бандитской системы жизненных ценностей, из-за наличия мобильного ядерного оружия и, как следствие, с нестабильной системой охраны и управления им.

Убить путина со всеми двойниками, как Хаменеи, неприемлемо для ядерной безопасности всего мира. Для мира он уже изучен и можно сказать, что ... чуть управляем.

К тому же росийская пропаганда довольно глупо утверждает сегодня для своих даунов, что войну против Украины спровоцировали США или Великобритания. А путину, как и Гитлеру, пришлось напасть первым. Из этого для неглупых очевидно, с точки зрения логики, что получается путин старательно выполнил желание или распоряжения из США, при этом для россиян публично считая их врагами. Но об этом пропагандисты молчат, чтобы не разрушать свою ложь про вынужденное нападение на Украину. При этом они, конечно, попытались удалить выступление грозного тогда еще путина 24.02.2022 года. Но мы то знаем, что все это примитивные запоздалые приемы, чтобы уйти от ответственности перед статьей 353 Уголовного кодекса рф. Да и интернет сейчас помнит все. Сядут все, если не будут послушными.

Исходя из желания богатых и влиятельных людей по всему миру прекратить войну росии против Украины, но в то же время не допустить расползание ядерного вооружения в руки других бандитов, сохранение путина живым и при власти в росии является самым разумным способом. Для этого путин скоро объявит о завершении войны, повод ему дадут, а недовольных моральных ур** в росии подавят силами фсб и ... ЦРУ, которое подключится в помощь путину для сохранения стабильности и безопасного управления ядерным потенциалом исключительно из одного места из Москвы.

Самое интересное из этого вышеизложенного, конечно, это повод. Упаси Боже кому-то подумать, что пожары в Москве на МНПЗ могут стать поводом. Нет, повод будет на порядки серьезнее. А пожары на НПЗ и нефтеналивных портах это только выполнение предварительных пунктов всего сценария завершения войны.
Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 19 чер, 2026 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 12:38

вот и переговорились (США Иран Израиль) :mrgreen:

Очные переговоры между США и Ираном о заключении окончательного соглашения, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся.

Иран отменил поездку своей делегации из-за очередных ударов Израиля по Ливану и отказа вывести оттуда войска, что предусматривает американо-иранский меморандум. Следом в Швейцарию не полетел и Джей Ди Вэнс.

Израиль начал наносить мощные удары по Ливану
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