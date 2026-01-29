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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 чер, 2026 20:48
Hotab написав:ЛАД
Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
Нема плану квартири? Флайман питає.
Могу примерно нарисовать, если будут запросы.
Вот только не знаю, кому это нужно. Сейчас такое не строят.
Дом был из первых хтзэвских, ещё начала 30-х. Тогда в комнате была печь типа русской, но это я не помню и не знаю, в каком году их убрали, не поинтересовался. Потом их убрали и пользовались электроплитками. Позже поставили газовые плиты.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 20:56
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м
1 Що ти хочеш зрівняти?
Те що ВСІ були голодні і туалетний папір був не потрібен? Срати було нічим... Єдине що всім нічим однаково.
Тепер
після війни було__________________________________________7м2 на особу
1950 рік - 35 млн населення____5млн м2/35 млн =+0,14м2
1960 рік - 40 млн населення____12 млн м2/40млн=+0,33м2
1970 рік - 45 млн населення____17 млн м2/45млн=+0,4м2
1980 рік - 50 млн населення____20 млнм2/50млн=+0,4м2 на особу
Ніби постійний ріст , а насправді
З 1950 по 1960 збільшення на 5 млн , тобто з 50млн м2 -35млн пішли щоб забезпечити хоча б 7км м на особу , тобто збільшення житла всього 0,5м2 на особу за 10 років
Далі все так само +/-
Тому
ЖИЛИ як свині , туалет спільний з ванною і розміром 4м2, кухня 3 м2, велика кімната 8-10м2....
.....
М-да.
Школа ЕШБ непокобелима.
Вот только если бы тогда строили по 11 млн кв.м, как в независимой Украине, то какая площадь на человека была сегодня и сколько стоил бы кв. м на продажу.
Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
Ти ДУРЕНЬ ?
Якщо ПРИЇХАЛО 5 млн осіб-вони СОБІ повинні збудувати?
Якщо постійно ЗБІЛЬШУВАЛАСЬ кількість РОБОЧИХ рук - вони для себе повинні були щось створювати?
От і виходить
Було 10 м2 на осбу після війни , збільшилось 15 млн робочих рук збудували для себе 17м2=200 млн м2 і для тих 35 млн що було ще 300 млн м2 і ЗАЛИШИЛИ після себе 17 м2 на особу..
Тут почались ДЕМОГРАФІЧНІ проблеми , при чому не в совку, не в НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ - проблеми почались у СВІТІ (крім найбідніших країн Африки і Південної Америки)
І стали 40 млн будувати по 8-10млн м2 , тобто ТАК само як і в 1960 році... але з нюансом
ТОДІ люди жиди в свинюшнику розміром 10м2 на особу
Тепер будували СТІЛЬКИХ маючи в 1,5 рази більше...
А якщо додати твої надуті щоки і повірити що нас 35 млн .. виходить що маючи в 1,5 раз більше ще й будували в 1,5 рази більше на кожного УКРАЇНЦЯ.
Тепер ще раз дай відповід
Чому не було велосипедів які винайшли ще в сучасному вигляді в 1885 році
Чому розорена Німеччина мала машин на особу більше ніж совок велосипедів?
Чому в 1985 році я міг позвонити з будки телефону-автомату Рудольштадт Німеччина у Львів на робочий телефон( бо не у всіх були домашні)
а в 1991 році ЗАМОВЛЯВ за тиждень наперед звінок з Грозного у Львів?
це також приклад
Тому
якщо ти жив з пайків то краще заткни морду.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 20:59
pesikot написав: ЛАД написав:Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною)
и не считал, что жил "як свині".
Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
Яка шікарна квартирка ))
1 А в Україні живеш в тому ж гадюшнику чи маєш однокімнатну метрів так на 50-80?
2 Я продав спадщину однокімнатну в 1997 і почав бізнес за ті гроші, але навіть тоді це було 35м2, при чому до 50 років ЗНІМАВ житло.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:00
budivelnik написав:
............
Так в совку без війни пайка була в кілька разів вища в порівнянні з блокадним Ленінградом, але рази в два по харчам і разів в пять по шмоткам, разів в десять по техніці - була нижча від того що сьогодні в Україні.
Не заметил сразу, что вы дописали пост.
Сомневаюсь, что по харчам пайка была в 2 раза меньше, чем сейчас. Тогда не было изобилия, но голода точно не было.
Изменилась структура питания, но вряд ли стало лучше качество.yanyura
правильно писал, что стояли за молоком из бидонов (или из бочек), потому что оно было жирнее. Хотя 1%-ого молока или кефира, как сейчас, тогда не было.
И изобилие продуктов в магазинах не обязательно свидетельствует об избыточном производстве, бывает это просто из-за недостатка денег у населения. Сегодня свободно лежит красная рыба и колбаса по 1000 грн за кг. Просто потом, что их мало кто покупает.
А по технике уже 100 раз писали - ещё скажите, что тогда мобильных телефонов не было. И главное, что это будет чистой правдой.
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