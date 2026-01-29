Додано: Вів 23 чер, 2026 20:56

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м 1 Що ти хочеш зрівняти?

Те що ВСІ були голодні і туалетний папір був не потрібен? Срати було нічим... Єдине що всім нічим однаково.

Тепер

після війни було__________________________________________7м2 на особу

1950 рік - 35 млн населення____5млн м2/35 млн =+0,14м2

1960 рік - 40 млн населення____12 млн м2/40млн=+0,33м2

1970 рік - 45 млн населення____17 млн м2/45млн=+0,4м2

1980 рік - 50 млн населення____20 млнм2/50млн=+0,4м2 на особу



Ніби постійний ріст , а насправді

З 1950 по 1960 збільшення на 5 млн , тобто з 50млн м2 -35млн пішли щоб забезпечити хоча б 7км м на особу , тобто збільшення житла всього 0,5м2 на особу за 10 років

Далі все так само +/-

Тому

ЖИЛИ як свині , туалет спільний з ванною і розміром 4м2, кухня 3 м2, велика кімната 8-10м2....

..... 1 Що ти хочеш зрівняти?Те що ВСІ були голодні і туалетний папір був не потрібен? Срати було нічим... Єдине що всім нічим однаково.Теперпісля війни було__________________________________________7м2 на особу1950 рік - 35 млн населення____5млн м2/35 млн =+0,14м21960 рік - 40 млн населення____12 млн м2/40млн=+0,33м21970 рік - 45 млн населення____17 млн м2/45млн=+0,4м21980 рік - 50 млн населення____20 млнм2/50млн=+0,4м2 на особуНіби постійний ріст , а насправдіЗ 1950 по 1960 збільшення на 5 млн , тобто з 50млн м2 -35млн пішли щоб забезпечити хоча б 7км м на особу , тобто збільшення житла всього 0,5м2 на особу за 10 роківДалі все так само +/-ТомуЖИЛИ як свині , туалет спільний з ванною і розміром 4м2, кухня 3 м2, велика кімната 8-10м2.........

М-да.

Школа ЕШБ непокобелима.

Вот только если бы тогда строили по 11 млн кв.м, как в независимой Украине, то какая площадь на человека была сегодня и сколько стоил бы кв. м на продажу.

Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".

Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток. М-да.Школа ЕШБ непокобелима.Вот только если бы тогда строили по 11 млн кв.м, как в независимой Украине, то какая площадь на человека была сегодня и сколько стоил бы кв. м на продажу.Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині".Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.

Ти ДУРЕНЬ ?Якщо ПРИЇХАЛО 5 млн осіб-вони СОБІ повинні збудувати?Якщо постійно ЗБІЛЬШУВАЛАСЬ кількість РОБОЧИХ рук - вони для себе повинні були щось створювати?От і виходитьБуло 10 м2 на осбу після війни , збільшилось 15 млн робочих рук збудували для себе 17м2=200 млн м2 і для тих 35 млн що було ще 300 млн м2 і ЗАЛИШИЛИ після себе 17 м2 на особу..Тут почались ДЕМОГРАФІЧНІ проблеми , при чому не в совку, не в НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ - проблеми почались у СВІТІ (крім найбідніших країн Африки і Південної Америки)І стали 40 млн будувати по 8-10млн м2 , тобто ТАК само як і в 1960 році... але з нюансомТОДІ люди жиди в свинюшнику розміром 10м2 на особуТепер будували СТІЛЬКИХ маючи в 1,5 рази більше...А якщо додати твої надуті щоки і повірити що нас 35 млн .. виходить що маючи в 1,5 раз більше ще й будували в 1,5 рази більше на кожного УКРАЇНЦЯ.Тепер ще раз дай відповідЧому не було велосипедів які винайшли ще в сучасному вигляді в 1885 роціЧому розорена Німеччина мала машин на особу більше ніж совок велосипедів?Чому в 1985 році я міг позвонити з будки телефону-автомату Рудольштадт Німеччина у Львів на робочий телефон( бо не у всіх були домашні)а в 1991 році ЗАМОВЛЯВ за тиждень наперед звінок з Грозного у Львів?це також прикладТомуякщо ти жив з пайків то краще заткни морду.