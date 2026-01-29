RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
  #<1 ... 18337183381833918340
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:08

  Дюрі-бачі писал(а):
  stm писал(а):Львів це прям вчора показав.
а тим часом в Ужгороді "ухилянти" тихо вистрибують із вікон ТЦК і розбиваються насмерть.

Дрю-Бачі у мене мама психолог. І я задавала їй питання чи можливо суіцидальника зупинити від постійних спроб суїциду. Можливо але % таких можливостей прям невеликий. Це як з амністієй для людей, що сидять у тюрмах. % повторних спроб максимальний. Але це не означає, що суспільство повинне на них забити.
Цей суїцид - це тортури, чи вавка у голові? Якщо тортури, то це кримінальне впровадження. Якщо вавка у голові - це вибір.
stm
Аватара пользователя
 
Сообщения: 6507
С нами с: 04.03.15
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 680 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:16

Основные выводы от Bloomberg AI
- Производство ракет Patriot компании Lockheed - Martin Corp. на территории Украины было бы сложной задачей, особенно в больших масштабах, из-за сложности этих ракет и жесткого контроля со стороны США в отношении технологий.
- Цепочки поставок для текущего производства уже находятся под нагрузкой, а запуск новой линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала, что увеличит сроки реализации проекта.
- Любой новый оружейный завод в Украине станет приоритетной целью для российских атак, и некоторые эксперты предполагают, что Украине следует построить завод в более безопасном месте, например, в Польше.
.........
Вариант PAC-3, способный сбивать баллистические ракеты и стоящий около 5 миллионов долларов каждая, является одним из самых передовых средств противовоздушной обороны в мире и в настоящее время производится только в двух местах: США и Японии.
........«Если бы это зависело от меня, я бы поручил украинцам построить завод в Польше», — сказал Уильям Альберке, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, работающий в Европе. «В противном случае это станет первоочередной целью. Им никогда не удастся его построить».

На этой неделе польское правительство подписало соглашение о техническом обслуживании ракет PAC-3 европейских стран на объекте в Польше.
.........США спешат нарастить производство ракет Patriot после того, как сотни таких ракет были использованы во время войны с Ираном. Однако компания Lockheed заявила, что для утроения объемов производства ей потребуется время до 2030 года.

«Производство уже ограничено существующими узкими местами в цепочке поставок, — сказала Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона. — Даже если Украина построит производственный завод, ей все равно нужно будет создать сеть поставщиков. Это серьезная проблема для оборонно-промышленной базы».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-08/trump-says-he-ll-let-ukraine-make-patriot-missiles-it-won-t-be-easy?srnd=homepage-europe
ЛАД
2
 
Сообщения: 41188
С нами с: 31.08.10
Благодарил (а): 5391 раз.
Поблагодарили: 4882 раз.
 
 
2
2
6
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:16

  sashaqbl писал(а):
  shapo писал(а):Во-первых, тему Турции подымал и подымает в другой ветке akurt.
Во-вторых, тема Израиля поднималась задолго до того,как я тут появился ,будет наверняка подниматься и позже.

Ти черговий раз с***.
Тему Ізраїля і євреїв ніхто до тебе на цій гілці не піднімав. Максимум - це війна в Ірані в контексті ціни на нафту.
Якщо в іншій гілці щось підіймають - то там і пиши. Нахуя все ізраїльске гівно сюди нести?


До моего первого появления здесь 21.06 на стр.18132
тема Израиля обсуждалась или минимум упоминалась - на 18109 и 18112 Ладом и Шаманом, 18114- бандерлог,18120 - песикот, 18122- 18130 – Лад, бандерлог.
Так что я здесь очевидно не первооткрыватель темы Израиля, а ты в очередной раз обосра..ся.
shapo
 
Сообщения: 5414
С нами с: 29.05.18
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 890 раз.
 
 
1
1
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:22

  shapo писал(а):
  sashaqbl писал(а):
  shapo писал(а):Во-первых, тему Турции подымал и подымает в другой ветке akurt.
Во-вторых, тема Израиля поднималась задолго до того,как я тут появился ,будет наверняка подниматься и позже.

Ти черговий раз с***.
Тему Ізраїля і євреїв ніхто до тебе на цій гілці не піднімав. Максимум - це війна в Ірані в контексті ціни на нафту.
Якщо в іншій гілці щось підіймають - то там і пиши. Нахуя все ізраїльске гівно сюди нести?


До моего первого появления здесь 21.06 на стр.18132
тема Израиля обсуждалась или минимум упоминалась - на 18109 и 18112 Ладом и Шаманом, 18114- бандерлог,18120 - песикот, 18122- 18130 – Лад, бандерлог.
Так что я здесь очевидно не первооткрыватель темы Израиля, а ты в очередной раз обосра..ся.

Шапо, а ви не обісралися. Беру за аксіому що Ізраїль легко впорається сам з Іраном але йому не дають. Сектор гази не має літаків і шахедів взагалі, має територію яку б дійсно міг контролювати Олександр з хлопцями і? Результат ХАМАС там був, є і буде, а великий Ізраїль за трагедію і тероризм у 1200 осіб взяв 2,5млн.населення у заручники щоби що?
stm
Аватара пользователя
 
Сообщения: 6507
С нами с: 04.03.15
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 680 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:36

  stm писал(а):
  shapo писал(а):
  sashaqbl писал(а):До моего первого появления здесь 21.06 на стр.18132
тема Израиля обсуждалась или минимум упоминалась - на 18109 и 18112 Ладом и Шаманом, 18114- бандерлог,18120 - песикот, 18122- 18130 – Лад, бандерлог.
Так что я здесь очевидно не первооткрыватель темы Израиля, а ты в очередной раз обосра..ся.



Шапо, а ви не обісралися. Беру за аксіому що Ізраїль легко впорається сам з Іраном але йому не дають. Сектор гази не має літаків і шахедів взагалі, має територію яку б дійсно міг контролювати Олександр з хлопцями і? Результат ХАМАС там був, є і буде, а великий Ізраїль за трагедію і тероризм у 1200 осіб взяв 2,5млн.населення у заручники щоби що?


Баобабине лучше не лезть в темы Израиля,ХАМАСа и заложников, у вас о пантеоне и какашках получается намного убедительнее.
Что касается воина света сашагбл с его могучими воинами,то его высказывания о том,как он бы разобрался с ХАМАСом в Газе мне напоминает поговорку моей молодости " ох как бы мы им дали если бы они нас догнали".
Я так понимаю,что там где он сейчас воюет с своими чудо- богатырями он уже разобрался с всеми россиянами и только отсутствие приказа командования не даёт ему прорубить коридор до белокаменной прямо сейчас.
Что касается того,где будет Хамас и Иран вместе с Хезболлой увидим в скором времени. В отличие от местных касандр я даром ясновидения не обладаю.
shapo
 
Сообщения: 5414
С нами с: 29.05.18
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 890 раз.
 
 
1
1
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:41

  shapo писал(а):
Баобабине лучше не лезть в темы Израиля,ХАМАСа и заложников, у вас о пантеоне и какашках получается намного убедительнее.
Что касается воина света сашагбл с его могучими воинами,то его высказывания о том,как он бы разобрался с ХАМАСом в Газе мне напоминает поговорку моей молодости " ох как бы мы им дали если бы они нас догнали".
Я так понимаю,что там где он сейчас воюет с своими чудо- богатырями он уже разобрался с всеми россиянами и только отсутствие приказа командования не даёт ему прорубить коридор до белокаменной прямо сейчас.
Что касается того,где будет Хамас и Иран вместе с Хезболлой увидим в скором времени. В отличие от местных касандр я даром ясновидения не обладаю.

То як так можливо що Іран можливо навіть самостійно, а ХАМАС все ще там у ГАЗі?
Ви ж логік, а я баобабиня )))
Можливо тому що лише наземна операція? А там забагато жертв військових, тому що не дуже населення любе, а там якщо вийде такий сильний залишив ХАМАС, то свої знімуть? Цуцванг якійсь. Але може тому і Іран самостійно не можливо? А США влізли, а наразі прямо кажуть що лише денукліарізація, а не зміна режиму? ) Без всіх баз США на арабських територіях і всіх корветах з літаками і бомбами, гелікоптерами, Ізраїль прям ух ))) як поляки, як відіб'є напад, і всі такі, - ми сами цього злякалися! Не дамо такому статися )))
Последний раз редактировалось stm Чт 09 июл, 2026 11:47, всего редактировалось 1 раз.
stm
Аватара пользователя
 
Сообщения: 6507
С нами с: 04.03.15
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 680 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:46

❗️В України є лише 2 (!) місяці на завершення війни. Далі рф оголосить загальну мобілізацію, – президент Чехії Павел
Xenon
 
Сообщения: 6012
С нами с: 25.02.09
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 326 раз.
 
 
  #<1 ... 18337183381833918340
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: Xenon + гостей: 2
Модераторы: Faceless, Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Вс 22 мар, 2026 08:49
2 45852
Чт 14 май, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пн 30 мар, 2026 21:42
0 47282
Пн 30 мар, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пт 23 фев, 2024 14:53
36 355674
Чт 29 янв, 2026 09:53
Letusrock

Сейчас обсуждается
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.