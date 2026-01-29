Основные выводы от Bloomberg AI

- Производство ракет Patriot компании Lockheed - Martin Corp. на территории Украины было бы сложной задачей, особенно в больших масштабах, из-за сложности этих ракет и жесткого контроля со стороны США в отношении технологий.

- Цепочки поставок для текущего производства уже находятся под нагрузкой, а запуск новой линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала, что увеличит сроки реализации проекта.

- Любой новый оружейный завод в Украине станет приоритетной целью для российских атак, и некоторые эксперты предполагают, что Украине следует построить завод в более безопасном месте, например, в Польше.

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Вариант PAC-3, способный сбивать баллистические ракеты и стоящий около 5 миллионов долларов каждая, является одним из самых передовых средств противовоздушной обороны в мире и в настоящее время производится только в двух местах: США и Японии.

........«Если бы это зависело от меня, я бы поручил украинцам построить завод в Польше», — сказал Уильям Альберке, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, работающий в Европе. «В противном случае это станет первоочередной целью. Им никогда не удастся его построить».



На этой неделе польское правительство подписало соглашение о техническом обслуживании ракет PAC-3 европейских стран на объекте в Польше.

.........США спешат нарастить производство ракет Patriot после того, как сотни таких ракет были использованы во время войны с Ираном. Однако компания Lockheed заявила, что для утроения объемов производства ей потребуется время до 2030 года.



«Производство уже ограничено существующими узкими местами в цепочке поставок, — сказала Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона. — Даже если Украина построит производственный завод, ей все равно нужно будет создать сеть поставщиков. Это серьезная проблема для оборонно-промышленной базы».